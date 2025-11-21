Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vingroup sắp xây cảng quốc tế gần 9.000 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

  • Thứ sáu, 21/11/2025 20:12 (GMT+7)
  • 20:12 21/11/2025

Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương do CTCP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có tổng vốn dự kiến khoảng 8.866 tỷ đồng.

Vingroup sẽ xây bến cảng quốc tế Sơn Dương tại Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án là CTCP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.866 tỷ đồng, trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh. Quy mô diện tích sử dụng đất gần 124 ha, bao gồm diện tích khu đất xây dựng bến cảng khoảng 37 ha, diện tích khu vực biển khoảng 81 ha, diện tích đường giao thông kết nối khoảng 6ha.

Nhà đầu tư sẽ xây dựng 3 cầu cảng, tổng chiều dài 1.050m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng tải đến 100.000 tấn; hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu, khu nước kết nối với luồng, vũng quay tàu. Công suất thiết kế khoảng 9,04 - 11,3 triệu tấn/năm.

Dự án sẽ phục vụ nhu cầu bốc xếp, vận chuyển, lưu giữ hàng hóa tổng hợp, container tại tỉnh Hà Tĩnh và khu vực. Thời gian hoạt động dự án 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư có quyết định giao đất.

Dự kiến dự án hoàn thành toàn bộ và đưa dự án vào vận hành khai thác từ quý II/2028.

Sơn Dương là một trong những cảng nước sâu quan trọng của Hà Tĩnh và Bắc Trung Bộ, được quy hoạch gắn với nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, giữ vai trò trung tâm tiếp nhận nguyên liệu và trung chuyển hàng hóa quốc tế.

Với lợi thế về độ sâu tự nhiên, gần tuyến hàng hải quốc tế và kết nối hành lang Đông - Tây, cảng trở thành điểm tựa cho công nghiệp nặng, logistics, dịch vụ cảng biển của Hà Tĩnh, đồng thời mở rộng cửa ngõ xuất nhập khẩu cho các tỉnh lân cận và Lào.

Hiện cảng Sơn Dương đang được Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh khai thác một phần, có khu bến chuyên dụng cho tàu trọng tải đến 35 vạn DWT.

Vingroup xây thêm nhà máy phụ trợ ôtô điện hơn 21.400 tỷ ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh phê duyệt dự án khu nhà xưởng phụ trợ ôtô điện 21.401 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vũng Áng của CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

20:44 21/9/2025

Công ty con của Vinhomes sẽ xây khu công nghiệp 13.200 tỷ ở Vũng Áng

CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh với quy mô sử dụng đất gần 965 ha.

18:28 13/7/2024

Vingroup tính chi 14 tỷ USD làm bến cảng và trung tâm logistics

Vingroup phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cảng biển và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn (Hải Phòng), quy mô hơn 4.300 ha, vốn gần 374.000 tỷ đồng.

11:58 4/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

cảng hà tĩnh vinhomes cảng hà tĩnh vinhomes tại hà tĩnh Hà Tĩnh Vingroup Vinhomes CTCP Quốc tế Sơn Hà cảng sơn dương vinhomes hà tĩnh hà tĩnh

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Vinhomes

    Công ty cổ phần Vinhomes

    Tiền thân của Vinhomes là Công ty cổ phần Đô thị BIDV – PP, hiện công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup và chuyên phụ trách phát triển mảng bất động sản nhà ở trung và cao cấp.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Vingroup
    • Mã cổ phiếu: VHM

    Website

  • CTCP Quốc tế Sơn Hà

    CTCP Quốc tế Sơn Hà

    Tiền thân là Công ty TNHH Cơ Kim khí Sơn Hà chuyên sản xuất bồn chứa inox, công ty đã mở rộng sản xuất các sản phẩm cơ khí tiêu dùng, điện tử, chế biến gỗ và bất động sản,...

    • Thành lập: 1998
    • Mã cổ phiếu: SHI

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý