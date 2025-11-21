Vingroup sắp xây cảng quốc tế gần 9.000 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương do CTCP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có tổng vốn dự kiến khoảng 8.866 tỷ đồng.

Vingroup sẽ xây bến cảng quốc tế Sơn Dương tại Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án là CTCP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.866 tỷ đồng , trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh. Quy mô diện tích sử dụng đất gần 124 ha, bao gồm diện tích khu đất xây dựng bến cảng khoảng 37 ha, diện tích khu vực biển khoảng 81 ha, diện tích đường giao thông kết nối khoảng 6ha.

Nhà đầu tư sẽ xây dựng 3 cầu cảng, tổng chiều dài 1.050m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng tải đến 100.000 tấn; hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu, khu nước kết nối với luồng, vũng quay tàu. Công suất thiết kế khoảng 9,04 - 11,3 triệu tấn/năm.

Dự án sẽ phục vụ nhu cầu bốc xếp, vận chuyển, lưu giữ hàng hóa tổng hợp, container tại tỉnh Hà Tĩnh và khu vực. Thời gian hoạt động dự án 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư có quyết định giao đất.

Dự kiến dự án hoàn thành toàn bộ và đưa dự án vào vận hành khai thác từ quý II/2028.

Sơn Dương là một trong những cảng nước sâu quan trọng của Hà Tĩnh và Bắc Trung Bộ, được quy hoạch gắn với nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, giữ vai trò trung tâm tiếp nhận nguyên liệu và trung chuyển hàng hóa quốc tế.

Với lợi thế về độ sâu tự nhiên, gần tuyến hàng hải quốc tế và kết nối hành lang Đông - Tây, cảng trở thành điểm tựa cho công nghiệp nặng, logistics, dịch vụ cảng biển của Hà Tĩnh, đồng thời mở rộng cửa ngõ xuất nhập khẩu cho các tỉnh lân cận và Lào.

Hiện cảng Sơn Dương đang được Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh khai thác một phần, có khu bến chuyên dụng cho tàu trọng tải đến 35 vạn DWT.