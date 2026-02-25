Tổng Bí thư yêu cầu hạch toán hiệu quả các dự án lớn như Long Thành

Dẫn ví dụ từ dự án sân bay Long Thành, Tổng Bí thư lưu ý cần hạch toán rõ hiệu quả đầu tư của các dự án, công trình quy mô lớn nhằm tránh lãng phí, thất thoát nguồn lực.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị sáng nay. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Sáng 25/2 đã diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế Nhà nước trong giai đoạn mới.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư nhấn mạnh kinh tế Nhà nước phải thực sự giữ vai trò chủ đạo, là điểm tựa của nền kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới. Khu vực này có nhiệm vụ đảm bảo các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các chiến lược trung và dài hạn, đồng thời gắn với các lĩnh vực then chốt như an ninh năng lượng, an ninh tài chính - tiền tệ, an ninh viễn thông và hạ tầng thiết yếu.

“Kinh tế Nhà nước phải chiếm lĩnh được các cao điểm chiến lược chỉ huy của nền kinh tế”, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo.

Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng nhấn mạnh vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước cần được thể hiện bằng năng lực dẫn dắt và hiệu quả thực chất, đặc biệt trong việc duy trì ổn định vĩ mô và bảo đảm an ninh kinh tế trung, dài hạn. Theo đó, những lĩnh vực then chốt liên quan đến chủ quyền và ổn định quốc gia cần được Nhà nước "nắm cho chắc, làm cho tinh, cho mạnh".

Đối với các lĩnh vực mang tính dẫn dắt, Nhà nước cần thiết kế cơ chế phù hợp để khu vực tư nhân tham gia, cạnh tranh và cùng phát triển. Ngược lại, những lĩnh vực không cần thiết hoặc có tham gia hoạt động nhưng kém hiệu quả phải được sắp xếp lại theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm minh bạch, đồng thời phòng, chống các biểu hiện lợi ích nhóm, “sân sau”, thao túng và trục lợi chính sách.

Bên cạnh đó, kinh tế Nhà nước cần đóng vai trò can thiệp kịp thời khi xuất hiện các rủi ro mang tính hệ thống.

Trong giai đoạn tới, khu vực kinh tế Nhà nước được định hướng phát triển, hiện thực hóa dựa trên 5 điểm tựa chính, gồm: bảo đảm an ninh - chủ quyền kinh tế; điều tiết ổn định và nâng cao sức chống chịu; bảo đảm tính hạch toán; dẫn dắt khu vực tư nhân; dẫn dắt đổi mới sáng tạo và công nghệ lõi; đồng thời thiết lập chuẩn mực quản trị và liêm chính công vụ trong kinh tế.

Đáng chú ý, liên quan đến yêu cầu về tính hạch toán các dự án, công trình lớn, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn ví dụ dự án sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư khoảng 16 tỷ USD . So với một số quốc gia khác như Malaysia hay Singapore… mức đầu tư này được đánh giá là cao, song các chỉ tiêu về hiệu quả, thời gian thu hồi vốn hay đóng góp cụ thể cho tăng trưởng kinh tế vẫn chưa được lượng hóa rõ ràng.

Theo Tổng Bí thư, thực tế này cho thấy nếu thiếu tính toán đầy đủ sẽ dễ dẫn đến lãng phí, tiêu cực, thậm chí thất thoát nguồn lực. Do đó, mọi công trình, dự án của Nhà nước đều cần được đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả kinh tế.

Kết luận, Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 điểm tựa nêu trên phải được cụ thể hóa thành các chương trình hành động với mục tiêu, thước đo, thời hạn, cơ chế kiểm tra và chế tài rõ ràng. Nếu không, vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước sẽ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, trong khi nền kinh tế có thể phải đối mặt với nguy cơ lãng phí nguồn lực, suy giảm sức cạnh tranh và xói mòn niềm tin xã hội.