Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm triển lãm Báo chí - Xuất bản TP.HCM

  • Thứ ba, 14/10/2025 10:17 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và trải nghiệm các hoạt động tại triển lãm Báo chí - Xuất bản TP.HCM.

dai hoi dang bo TP.HCM anh 1

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 2

Trước giờ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian tham quan triển lãm Báo chí - Xuất bản TP.HCM.

dai hoi dang bo TP.HCM anh 3

Tổng Bí thư trải nghiệm sách nói của Voiz FM. Tại triển lãm có hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí và hình ảnh được giới thiệu, thể hiện hành trình đổi mới sáng tạo của ngành.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 4

Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi và chụp hình lưu niệm cùng các lãnh đạo nhà xuất bản, các tờ báo.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 5

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (trái) giới thiệu đến nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân những ấn phẩm sách nói đặc sắc tại triển lãm.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 6

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có mặt từ sớm, tham quan nhiều khu trưng bày của các tờ báo từ Trung ương đến địa phương.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 7

Điểm nhấn của triển lãm là khu trưng bày xếp sách nghệ thuật mô phỏng Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm Hành chính Bình Dương. Các mô hình này biểu trưng cho tinh thần sáng tạo, bền bỉ và khát vọng vươn lên của TP.HCM trong thời kỳ hội nhập.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 8

Triển lãm Báo chí - Xuất bản TP.HCM do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, diễn ra trong 3 ngày 13-15/10 tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I

Sáng nay, 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

4 giờ trước

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I  

Sáng 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

4 giờ trước

Duy Hiệu

đại hội đảng bộ TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh đại hội đảng bộ Tổng bí thư Tô Lâm

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý