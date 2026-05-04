Ngồi tù, tỷ phú kể hệ lụy khi tiền điện tử phát triển nóng

Tỷ phú Changpeng Zhao, đồng sáng lập sàn tiền điện tử Binance, mới ra mắt cuốn hồi ký “Freedom of Money”. Cuốn sách được viết trong thời gian ông ngồi tù 4 tháng tại Mỹ, theo The Print.

Ít nhân vật nào gắn bó mật thiết với sự trỗi dậy của ngành công nghiệp tiền điện tử như Changpeng Zhao (CZ). Năm 2024, trong khi đang thụ án bốn tháng tại nhà tù liên bang Mỹ, người sáng lập Binance đã dành 15 phút mỗi ngày với chiếc máy tính trong tù để soạn thảo phiên bản đầu tiên của cuốn sách Freedom of Money, A Memoir of Protecting Users, Resilience and the Founding of Binance. Kết quả là một cuốn sách thẳng thắn và tiết lộ nhiều điều hơn bất kỳ cuộc phỏng vấn nào ông từng thực hiện.

Trong cuốn sách này, ông mang tới câu chuyện về những ngày đầu của tiền điện tử, sự bùng nổ nhanh chóng của Binance và những hệ lụy đối với bản thân khi trở thành một trong những nhân vật trung tâm của một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực tài chính hiện đại.

Xuất thân khiêm tốn của tỷ phú tiền điện tử

Mở đầu cuốn sách, Zhao không vội vàng đưa người đọc tới với sự nổi tiếng và tài sản của bản thân. Thay vào đó, Zhao viết về xuất thân khiêm tốn của mình. Qua lăng kính của Zhao, câu chuyện về một gia đình nhập cư tự đứng lên bằng năng lực của mình hiện lên chân thực.

Gia đình Zhao đã chuyển đến Mỹ dù ngôn ngữ không thông hiểu, chưa hòa nhập được với xã hội và quyền lợi về an sinh xã hội chưa được bảo đảm trong thời gian đầu. Mẹ của Zhao phải làm thêm nghề may vá vì tiếng Anh của bà không tốt, dù bà là giáo viên toán và lịch sử ở quê nhà.

Không chỉ kể cho người đọc về xuất thân của mình, dường như Zhao đang tự nhắc nhở bản thân về nguồn gốc, dù hiện nay đã thành công ra sao.

Trong thập kỷ qua, Binance đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, phát triển cơ sở hạ tầng được hàng triệu người dùng trên toàn cầu sử dụng.

Đây có thể là lý do Zhao thấy vui khi phần nào giúp được những người khác. Ông viết trong cuốn sách: “Trong khi nhiều người chúc mừng tôi vì trở thành người đứng đầu, thì tôi lại tìm thấy cảm xúc hào hứng ở một điều khác. Tôi nhận được tin nhắn từ người dùng trên khắp thế giới. Họ cảm ơn chúng tôi vì đã cung cấp cho họ khả năng tiếp cận tài chính, thậm chí là tự do tài chính”.

Những thách thức trong thế giới tiền điện tử

Cuốn hồi ký cũng phản ánh những thách thức đi kèm với quá trình phát triển nóng của tiền điện tử, bao gồm áp lực mở rộng quy mô của một công ty toàn cầu, sự giám sát của các cơ quan quản lý khi ngành công nghiệp này dần trưởng thành và cả kinh nghiệm cá nhân của Zhao khi phải thụ án bốn tháng trong tù.

Zhao cho hay: “Cuốn hồi ký này không phải là một câu chuyện doanh nghiệp được tô vẽ đẹp đẽ. Thay vào đó, cuốn sách phản ánh trải nghiệm của một người trong ngành khi ngành này vẫn đang hình thành. Có những thành công, những sai lầm và bài học rút ra từ cả hai”.

Đáng chú ý, Zhao tiết lộ cả những lùm xùm trong ngành và bản thân ông.

Xu, người sáng lập sàn OKX (trước đây là OKCoin), nơi Zhao từng làm Giám đốc công nghệ (CTO) một thời gian ngắn vào năm 2014, đã được nhắc đến khoảng 11 lần trong cuốn hồi ký.

Zhao cẩn thận mô tả việc ông rời khỏi OKcoin chỉ là kết quả của "sự khác biệt về văn hóa và giá trị".

Nhưng sự kiềm chế đó không kéo dài lâu. Zhao kể lại chi tiết tranh chấp giữa họ, các cáo buộc về hợp đồng giả mạo, một bài đăng trên Reddit hơi quá đà, những lời công kích cá nhân và sự ra đi của người đứng đầu bộ phận marketing của OKCoin lúc bấy giờ là Yi He. He sau này trở thành CEO của Binance và là bạn đời của Zhao.

Trong cuốn sách, Zhao trở thành một người bị kéo vào những cuộc xung đột không cần thiết mà ông không hề gây ra, nhưng lại bị buộc phải bảo vệ danh tiếng của mình trước công chúng.

Ngay sau khi cuốn sách được phát hành, Xu đã công khai cáo buộc Zhao nói dối và bịa đặt sự thật.

Ngoài ra, vụ kiện của chính phủ Mỹ nhằm vào Zhao cũng được ông tiết lộ, đồng thời cho rằng đây là một chiến dịch nhằm chống lại một ngành công nghiệp còn non trẻ.

Trong khi thực hư câu chuyện chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu, thì không phủ nhận được rằng cuốn hồi ký mang đến những góc nhìn mới ít được tiết lộ về thế giới tiền điện tử tăng trưởng quá nóng thời gian qua.

Rachel Conlan, Giám đốc marketing của Binance, cho biết: “Đối với nhiều người, câu chuyện về tiền điện tử thường được kể thông qua các tiêu đề tin tức và chu kỳ thị trường. Nhưng cuốn sách này mang đến câu chuyện trực tiếp từ người đã giúp xây dựng cơ sở hạ tầng đằng sau sự phát triển của ngành”.