Bí ẩn tiền ảo đang chờ ‘Câu lạc bộ án mạng ngày thứ năm’

Phần thứ tư "The Impossible Fortune" trong loạt truyện "Câu lạc bộ án mạng ngày thứ năm" đã quay trở lại và đưa độc giả đến với thế giới tiền số, theo Book Trib.

Hình ảnh trong phim chuyển thể "Câu lạc bộ ngày thứ năm". Ảnh: Netflix.

Câu chuyện bắt đầu khi bộ tứ từ viện dưỡng lão Coopers Chase là Elizabeth, Joyce, Ron và Ibrahim đang cười nghiêng ngả khi Joanna, cô con gái 40 tuổi nghiện công việc của Joyce, cuối cùng cũng kết hôn với Paul, một giáo sư đại học.

Tại tiệc cưới, Elizabeth đang đau buồn vì mất chồng là Stephen, thì phù rể Nick Silver đến gặp bà để xin giúp đỡ. Anh ta biết về lý lịch tình báo của Elizabeth và báo cho bà rằng có kẻ đã đặt bom dưới gầm xe anh ta. Họ hẹn gặp nhau vào sáng hôm sau, nhưng Nick không bao giờ đến được vì đã biến mất không một dấu vết.

Sự mất tích của Nick khiến cả nhóm phải điều tra vụ việc, và họ sớm phát hiện ra anh ta và cộng sự Holly Lewis đang nắm giữ một bí mật và đồng sở hữu số Bitcoin trị giá 350 triệu bảng Anh.

Nick và Holly mỗi người giữ một nửa mã truy cập số tiền này và nếu một trong hai người chết, người sống sót sẽ nhận được toàn bộ.

Vấn đề là Nick và Holly đang cân nhắc việc kiếm lời từ tài sản của mình và họ đã tiết lộ điều này cho hai cá nhân đáng ngờ: một lãnh chúa người Anh nghèo khó và một kẻ buôn ma túy.

Cả nhóm phải cố gắng tìm ra Nick trước khi quá muộn, điều tra ai sẽ được lợi từ ​​sự mất tích bí ẩn của Nick, cũng như tìm ra phần mã của Nick trước khi người khác lấy được nó.

Họ có một danh sách dài nghi phạm, bao gồm cả chồng của Joanna, Paul, một nhà đầu tư vào công ty của Nick và Holly, và họ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi bí ẩn được giải đáp.

Cuốn sách ra mắt ngày 25/9. Ảnh: Amazon.

Theo BookTrib, phần mới này vẫn giữ được những nét kịch tính và thú vị của cả loạt truyện, tác phẩm đã đưa tên tuổi Richard Osman lên một tầm cao mới, không chỉ là một biên kịch và người dẫn chương trình đố vui thông minh.

17 triệu bản Câu lạc bộ án mạng ngày thứ năm ở mọi định dạng đã được bán ra trên toàn thế giới kể từ năm 2020, khi cuốn đầu tiên xuất hiện như một liều thuốc an ủi bất ngờ cho công chúng Anh đang mệt mỏi vì đại dịch.

Trải nghiệm của chính Osman

Tác phẩm của Richard Osman phản ánh góc nhìn dí dỏm và cởi mở của riêng ông về con người, mang đến một chút niềm vui vẻ thay cho những u ám xung quanh.

Ngay cả nhân vật phản diện, những kẻ buôn ma túy lắm lời, những sát thủ đã hối hận hay những kẻ lừa đảo chỉ muốn kiếm tiền, cũng được khắc họa qua lăng kính nhẹ nhàng đặc trưng của Osman. Tuy nhiên, ẩn sau sự hài hước đó là những chủ đề về sự mất mát, rối rắm của tình bạn, mối quan hệ phức tạp giữa cha mẹ và con cái khi trưởng thành, cùng những nỗi cô đơn của tuổi già.

Bản thân Osman không hề già. Ở tuổi 54, ông trẻ hơn các nhân vật chính của mình đến một phần tư thế kỷ. Nhưng ông dành nhiều thời gian ở bên những người lớn tuổi, bao gồm cả cộng đồng hưu trí nơi mẹ ông sống. Chính cuộc sống thú vị của họ đã truyền cảm hứng cho ông thực hiện bộ truyện.

Nhân vật Stephen, người chồng yêu quý của Elizabeth, thủ lĩnh không chính thức của Câu lạc bộ án mạng ngày thứ năm, được xây dựng một phần dựa trên ông nội của Osman, người đã trải qua những năm cuối đời trong viện dưỡng lão vì chứng mất trí nhớ.

Osman nói "Thật thú vị khi được trò chuyện với ông về những gì ông nhớ và những gì ông không nhớ được. Mỗi lần tôi đến viện, ông lại kéo tôi ra một góc, đóng cửa lại và nói, ‘Ông cần hỏi cháu một câu. Đây có phải nhà ông không?’. Và tôi trả lời, ‘Phải, đây là nhà ông.’”

Osman, người đã chinh phục được cả những nhà phê bình của giới văn học Anh, đã trở thành chủ đề của rất nhiều bài viết.

Pamela Dorman, người ra mắt sách của Osman tại Mỹ, cho biết mọi người thường nhầm lẫn gọi sách của ông ấy là "điều bí ẩn ấm cúng" trong khi chúng không hề ấm cúng chút nào. "Điểm đặc biệt ở các nhân vật của Osman là họ không phải là những người già dễ mến", bà nói.

Osman đồng tình với Dorman. Ông muốn khắc họa các thám tử của mình cũng phức tạp và đầy khiếm khuyết, giống bất kỳ ai khác.

"Những người trẻ tuổi luôn nói: 'Tôi thích việc ông biến những người lớn tuổi thành anh hùng'. Nhưng những người lớn tuổi lại nói: 'Cảm ơn ông đã không đưa chúng tôi thành người hùng'", Osman chia sẻ.