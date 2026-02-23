Tổng Bí thư Tô Lâm gửi điện mừng Tổng Bí thư Triều Tiên Kim Jong Un

Trong bức Điện, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un phát biểu tại ngày làm việc thứ hai của Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 20/2. Ảnh: KCNA/TTXVN.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục suy tôn Đồng chí Kim Jong Un làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 23/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có Điện chúc mừng gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.

Trong bức Điện, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đồng chí Kim Jong Un tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Un, Đảng Lao động Triều Tiên và Nhân dân Triều Tiên anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.