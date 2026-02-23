Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi điện mừng Tổng Bí thư Triều Tiên Kim Jong Un

  • Thứ hai, 23/2/2026 20:21 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Trong bức Điện, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả thời gian tới.

Kim Jong Un anh 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un phát biểu tại ngày làm việc thứ hai của Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 20/2. Ảnh: KCNA/TTXVN.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục suy tôn Đồng chí Kim Jong Un làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 23/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có Điện chúc mừng gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.

Trong bức Điện, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đồng chí Kim Jong Un tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Un, Đảng Lao động Triều Tiên và Nhân dân Triều Tiên anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Tổng Bí thư dự Lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy coi việc trồng và chăm sóc cây xanh là hành động thiết thực học tập và làm theo Bác.

42:2499 hôm qua

Tổng Bí thư kết thúc chuyến dự họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza - đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị, khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam, một đất nước đáng ngưỡng mộ, với vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn.

06:54 21/2/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Sáng 19/2/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Thủ đô Washington D.C., Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza.

23:25 19/2/2026

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

https://www.vietnamplus.vn/dien-chuc-mung-tong-bi-thu-chu-tich-quoc-vu-trieu-tien-kim-jong-un-post1095173.vnp

Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Kim Jong Un Kim Jong Un Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm Kim Jong Un Triều Tiên

    Đọc tiếp

    Tin moi vu 10 nguoi ngo doc do an trung ca canh hinh anh

    Tin mới vụ 10 người ngộ độc do ăn trứng cá cảnh

    8 giờ trước 20:39 23/2/2026

    0

    Sau bữa ăn trưa, 10 người ở Thanh Hóa nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm. Ngành y tế địa phương vào cuộc điều tra và xác định các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn phải trứng và thịt cá sấu hỏa tiễn (cá Phúc Lộc Thọ).

    Flycam xam nhap trai phep san bay Da Nang hinh anh

    Flycam xâm nhập trái phép sân bay Đà Nẵng

    9 giờ trước 20:24 23/2/2026

    0

    Trước tình trạng flycam xâm nhập sân bay Đà Nẵng trái phép, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đang triển khai đồng bộ giải pháp nhằm xử lý nghiêm vi phạm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý