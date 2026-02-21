Tổng Bí thư kết thúc chuyến dự họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza - đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị, khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam, một đất nước đáng ngưỡng mộ, với vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn.

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 20/2 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời sân bay quân sự Andrews, kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ) từ ngày 18 - 20/2 theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn tại sân bay quân sự Andrews có: Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) Đỗ Hùng Việt; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Hoàng Thùy Dương; cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza có nguyên thủ và lãnh đạo của hơn 50 quốc gia, là các nước thành viên sáng lập và quan sát viên của Hội đồng Hòa bình. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhấn mạnh Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza là cơ chế phối hợp với LHQ nhằm điều phối viện trợ nhân đạo, tái thiết và ổn định khu vực.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza - đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị, khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam, một đất nước đáng ngưỡng mộ, với vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn. Điều này cho thấy uy tín quốc tế của Việt Nam đang không ngừng được củng cố, năng lực kiến tạo hòa bình của nước ta được các cường quốc và bạn bè quốc tế thừa nhận, trân trọng.

Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza nhằm đóng góp vào việc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, bảo vệ dân thường, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy một tiến trình chính trị đáng tin cậy nhằm hướng tới một nền hoà bình lâu dài và bền vững tại khu vực Trung Đông.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN phát.

Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp và xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, tôn trọng các quyền cơ bản và lợi ích chính đáng của các bên liên quan. Là một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và từng nhận được sự trợ giúp quý báu của cộng đồng quốc tế, với tinh thần trách nhiệm và thiện chí, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Hòa bình về Gaza tham gia trong khả năng của mình vào các nỗ lực chung nhằm hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu và xây dựng lòng tin giữa các bên.

Việt Nam ủng hộ các giải pháp cụ thể nhằm chấm dứt xung đột, tái lập hòa bình, an ninh, tái thiết, bảo đảm cuộc sống cho người dân ở Dải Gaza và thực thi tiến trình chính trị toàn diện, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. Đồng thời, để bảo đảm hòa bình bền vững và đáp ứng các quyền của người dân Dải Gaza, Việt Nam mong muốn các biện pháp triển khai bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là Chính quyền Palestine.

Trong thời gian dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc gặp, trao đổi với Tổng thống Indonesia, Tổng thống Uzbekistan, Tổng thống Ajerbaijan, Tổng thống Kazakhstan, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Armenia, Thủ tướng Hungary, Thủ tướng Pakistan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc… Các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thuộc lợi thế, nhu cầu của mỗi bên như kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giao thông vận tải, hợp tác để ứng phó với các vấn đề.

Nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng, các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm, lập trường trong các vấn đề khu vực, quốc tế nổi bật, cùng quan tâm; nhất trí phối hợp trong triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza để thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tại cuộc gặp, Tổng thống Trump bày tỏ tình cảm yêu mến đối với Nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Trump nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng”.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN phát.

Tổng thống Trump hoan nghênh và cảm ơn Việt Nam đã tuyên bố tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza; đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, cho rằng điều này thể hiện vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc cân bằng cán cân thương mại song phương và các hợp đồng giá trị vừa được ký kết trong chuyến đi này của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Trump phản hồi tích cực về các đề xuất của Việt Nam về hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ. Tổng thống Trump cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược (D1 - D3).

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Đại sứ Jamieson Greer. Tại cuộc tiếp, Đại sứ Jamieson Greer nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ; việc tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ những định hướng lớn của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhấn mạnh tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, đồng thời tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tại các cuộc điện đàm với các Thượng nghị sỹ tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ và có trách nhiệm với phía Hoa Kỳ trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam vì sự hợp tác tích cực, trách nhiệm trong việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích, các Thượng Nghị sỹ khẳng định Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế. Tổng giá trị của các văn kiện được trao lên tới 37,2 tỷ USD , thể hiện những cam kết mạnh mẽ, quyết liệt của các đối tác trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đảng, Nhà nước sẽ hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền sở tại để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, giúp cho đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển ở nước sở tại.

Nhân dịp này, các thành viên đoàn Việt Nam cũng đã có những hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tác Hoa Kỳ, nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực; an ninh, quốc phòng…

Tổng Bí thư Tô Lâm với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.