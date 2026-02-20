Truyền thông Mỹ đánh giá cao vai trò Việt Nam với hòa bình toàn cầu

Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự phiên họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, tờ The Washington Times số ra ngày 19/2 đã có bài viết đánh giá cao việc Việt Nam chủ động đóng góp cho hòa bình và ổn định toàn cầu.

Bài viết đăng trên tờ Thời báo Washington số ra ngày 19/2. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, bài viết cho rằng trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chi phối bởi xung đột, phân mảnh và cạnh tranh địa chính trị, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Phiên họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington mang ý nghĩa vượt xa khuôn khổ ngoại giao thông thường.

Phiên họp lần này tập trung vào việc tìm kiếm các biện pháp cụ thể nhằm ổn định và tái thiết Dải Gaza, thu hút sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo quốc gia trong bối cảnh các phương thức ngoại giao truyền thống bế tắc.

Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao Việt Nam không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là một tín hiệu chủ động, có chủ đích, chuyển tải nhiều thông điệp chiến lược.

Theo bài viết, việc Việt Nam nhận lời mời từ rất sớm, cùng với việc Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp tham dự phiên họp ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước - đã thể hiện rõ chủ trương chủ động hội nhập quốc tế, tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình và phát triển.

Quyết định này đồng thời đã cụ thể hóa định hướng chiến lược là đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu cho tăng trưởng bền vững.

Đại hội XIV đã đề ra đường lối đối ngoại mang tính chủ động và thực chất hơn, coi trọng gìn giữ hòa bình, xây dựng môi trường quốc tế ổn định cho phát triển và tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Việc Việt Nam tham gia một sáng kiến đa phương về hòa bình, tập trung giảm căng thẳng và tái thiết Gaza, hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn ấy.

Tờ báo đánh giá điều sâu sắc nhất trong chuyến đi này là thông điệp về giá trị hòa bình của Việt Nam - một quốc gia từng trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh, nay trở thành ví dụ sống động cho năng lực tái thiết và hòa giải. Ít quốc gia nào thấu hiểu giá trị của hòa bình và sự gian khó của công cuộc tái thiết hậu xung đột sâu sắc như Việt Nam.

Sau chiến tranh, Việt Nam kiên cường khôi phục đất nước, bình thường hóa quan hệ với các cựu thù và hội nhập vào kinh tế thế giới. Từ một đất nước bị chia cắt, Việt Nam nay đã trở thành trung tâm sản xuất điện tử, là điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia, và là thành viên có trách nhiệm trong nhiều diễn đàn quốc tế.

Việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ vào năm 1995 đã mở ra một chương mới: từ quá khứ xung đột đến hiện tại hợp tác chiến lược. Giờ đây, Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa giải, câu chuyện kiến tạo hòa bình, tái thiết và phát triển; khẳng định rằng các dân tộc có thể gác lại quá khứ, hướng tới tương lai thông qua phát triển và hợp tác.

“Câu chuyện Việt Nam” trở thành minh chứng thực tiễn quý giá đối với các quốc gia đang tìm kiếm lối đi hậu xung đột.

Tờ báo cũng cho rằng, sự có mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Washington thể hiện việc Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, cũng như với Tổng thống Donald Trump.

Trong thập kỷ qua, quan hệ song phương giữa hai nước đã phát triển toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực từ thương mại, an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu, chuỗi cung ứng công nghệ và giáo dục - đào tạo. Sáng kiến Hội đồng Hòa bình - do Tổng thống Trump khởi xướng - nhận được sự hưởng ứng nhanh chóng từ Việt Nam.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia và phát biểu ngay trong dịp Tết Nguyên đán thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hòa bình, cũng như coi trọng vai trò của nước chủ nhà trong tiến trình hòa giải khu vực.

Cũng theo bài báo, Việt Nam vẫn duy trì chính sách đối ngoại độc lập, đa dạng hóa quan hệ, củng cố hợp tác với Hoa Kỳ song song với việc giữ quan hệ hữu nghị, ổn định với các đối tác khác.

Đây không phải là sự thay đổi trong chính sách đối ngoại cân bằng của Việt Nam, mà chính là một biểu hiện linh hoạt, thực tiễn và tự tin hơn của đường lối ngoại giao "độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa".

Bài báo nhận định chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy mối quan hệ song phương ngày càng phát triển, đồng thời phản ánh tầm nhìn của Việt Nam trong việc chủ động tham gia các sáng kiến hòa bình toàn cầu sau Đại hội XIV của Đảng.

Trên nền tảng đó, Việt Nam đang khẳng định vai trò cầu nối giữa các bên, quốc gia từng là nạn nhân của chiến tranh nay trở thành biểu tượng của hòa giải, phát triển và hợp tác.

Với Hoa Kỳ, chuyến thăm này gửi đi thông điệp rõ ràng: Việt Nam không còn được định nghĩa bởi ký ức chiến tranh, mà bởi lợi ích chiến lược song hành và tầm nhìn chung vì một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.