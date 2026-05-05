Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường thăm Ấn Độ

  • Thứ ba, 5/5/2026 07:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 5/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5.

Tong Bi thu anh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế; Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công Thương; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ.

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ lập đỉnh, mục tiêu cán mốc 20 tỷ USD

Với tốc độ tăng trưởng 2 con số và sự bổ trợ mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam và Ấn Độ đang hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch song phương sớm chạm mốc 20 tỷ USD.

2 giờ trước

'2045 có thể kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đã vài lần gợi ý với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng xã, phường Xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô.

16 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông'

Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” là dịp thiêng liêng để ôn lại chặng đường lịch sử đầy bi tráng mà hào hùng của dân tộc, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử.

15:08 29/4/2026

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-len-duong-tham-cap-nha-nuoc-toi-cong-hoa-an-do-post1108512.vnp

Nguyễn Hồng Điệp/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tổng Bí thư Hà Nội Nguyễn Thanh Hải Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm Chủ tịch nước Ấn Độ

  • Nguyễn Thanh Hải

    Nguyễn Thanh Hải

    Bà Nguyễn Thanh Hải là Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Bà từng giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

    • Chức vụ: Trưởng ban Dân nguyện
    • Năm sinh: 1970
    • Quê quán: Hà Nội
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư - Tiến sĩ vật lý

Đọc tiếp

Lai oto lang lach, tai xe bi phat 45 trieu hinh anh

Lái ôtô lạng lách, tài xế bị phạt 45 triệu

2 giờ trước 07:07 5/5/2026

0

Tài xế Nguyễn Mạnh T. bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 45 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng do lái ôtô lạng lách trên đường ở Phú Thọ.

Nam Bo tiep tuc nang nong hinh anh

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

2 giờ trước 06:43 5/5/2026

0

Hôm nay (5/5), nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý