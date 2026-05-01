Tổn thương gan sau 4 ngày bị con mò đốt ở bụng

Sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân, người bệnh 64 tuổi nhập viện và được phát hiện vết loét nhỏ nghi do sốt mò ở vùng bụng.

Vết loét nghi do sốt mò trên cơ thể người bệnh. Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa.

Người bệnh 64 tuổi được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa (Phú Thọ) tiếp nhận trong tình trạng sốt cao kéo dài, kèm theo mệt mỏi, đau đầu và đau nhức toàn thân. Trước đó, người này đã tự dùng thuốc tại nhà nhưng các triệu chứng không cải thiện.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ phát hiện một vết loét đặc trưng nghi do sốt mò ở vùng gần bụng. Kết hợp với các biểu hiện toàn thân và kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi sốt mò và đang được tiếp tục điều trị, theo dõi sát diễn tiến của bệnh.

Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cũng vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 57 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao trên 39°C kéo dài, kèm rét run, đau nhức toàn thân và ho nhiều. Trước đó khoảng 4 ngày, người bệnh đã xuất hiện triệu chứng sốt và mệt mỏi nhưng không đi khám, tự điều trị tại nhà nên tình trạng ngày càng nặng.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân mệt nhiều, môi khô, mắt trũng, lưỡi bẩn. Đáng chú ý, tại vùng mặt ngoài đùi phải xuất hiện một vết loét nhỏ kích thước khoảng 5x3 mm, viền đỏ, trung tâm đóng vảy. Đây là tổn thương đặc trưng thường gặp trong sốt mò, giúp định hướng chẩn đoán sớm.

Từ các dữ kiện lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc sốt mò biến chứng viêm phổi, kèm rối loạn chức năng gan, và tiến hành điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, bệnh nhân hết sốt, chức năng gan dần ổn định, tình trạng hô hấp được cải thiện.

Theo PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Bộ môn Nhi, Đại học Y dược TP.HCM, sốt mò, còn được gọi là sốt do ấu trùng mò hay sốt bờ bụi, là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra. Tác nhân này thuộc nhóm vi khuẩn Rickettsia và lây sang người thông qua vết đốt của ấu trùng mò.

Sau khi bị đốt, bệnh thường khởi phát bằng sốt cao kéo dài, kèm theo mệt mỏi, đau đầu và đau nhức toàn thân. Một dấu hiệu khá đặc trưng là sự xuất hiện của vết loét tại vị trí ấu trùng mò đốt. Vết loét này thường chỉ có một, hình tròn hoặc bầu dục, đường kính khoảng 5-10 mm, không gây đau hay ngứa nên dễ bị bỏ qua. Ban đầu tổn thương có màu vàng xám, sau đó đóng vảy sẫm màu.

Các biến chứng của sốt mò khá đa dạng, tùy theo mức độ lan rộng của tổn thương. Ở hệ thần kinh, bệnh có thể gây rối loạn tri giác, viêm màng não hoặc viêm não. Ở hệ tim mạch, có thể gặp tình trạng viêm cơ tim, viêm mạch hoặc trụy tim mạch. Ngoài ra, bệnh còn có thể gây viêm phổi, suy hô hấp, suy thận, đồng thời làm gan, lách và hạch to. Trong một số trường hợp hiếm, người bệnh có thể gặp rối loạn đông máu hoặc hội chứng thực bào máu.

Để phòng bệnh, người dân, đặc biệt là trẻ em và người thường xuyên làm việc ngoài trời, nên hạn chế tiếp xúc với khu vực nhiều bụi rậm, cỏ thấp hoặc đất ẩm, đây là những nơi ấu trùng mò dễ sinh sống. Khi buộc phải vào những khu vực này, cần mặc quần áo dài, buộc kín ống quần, mang tất hoặc ủng để giảm nguy cơ bị đốt. Nếu xuất hiện sốt cao không rõ nguyên nhân kèm theo các nốt đốt lạ trên da, người dân cần kiểm tra kỹ toàn bộ cơ thể và đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.