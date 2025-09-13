Tới lúc tạm biệt Guardiola?

Với thử thách lớn ở Man City khi đội hình thay đổi và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ, đây có thể là mùa cuối cùng của Pep Guardiola tại sân Etihad.

Guardiola trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ khi dẫn dắt Man City.

Guardiola luôn tìm kiếm những thử thách mới trong suốt sự nghiệp huấn luyện. Dù là chuyển từ đội Barcelona B lên Barcelona sau chỉ một mùa giải, dẫn dắt Bayern Munich hay hành trình ở Premier League cùng Man City, ông luôn chứng tỏ được năng lực.

Mùa giải thách thức

Ngày đầu tiên đặt chân đến sân Etihad năm 2016, Guardiola thừa nhận dù giành nhiều danh hiệu ở Tây Ban Nha và Đức, câu hỏi mà tất cả đều tò mò về sự xuất hiện của ông ở Anh là: "Pep giỏi đến mức nào?". Và sau 9 năm tại Manchester City, ông chứng minh giá trị với 18 danh hiệu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh có nhiều thay đổi ở cả Man City lẫn bóng đá Anh, Guardiola đứng trước thử thách phải trả lời lại câu hỏi này. Trong một sự nghiệp đầy thách thức, mùa này có lẽ là thử thách lớn nhất mà ông phải đối mặt.

Nếu mọi thứ diễn ra theo một hướng khác, Guardiola hẳn đang tận hưởng cuộc sống trên bãi biển ở Maldives hoặc sân golf ở Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ông chọn ở lại Man City, một phần vì mùa giải trước cực kỳ khó khăn và ông không muốn rời đi khi đội bóng rơi vào tình trạng lộn xộn.

Đó là mùa giải duy nhất Man City không có danh hiệu trong suốt thời gian Guardiola nắm quyền tại Etihad. Ông còn nhận ra rằng nếu ra đi vào mùa hè 2024, đội bóng sẽ dễ dàng tìm được một huấn luyện viên mới hơn, nhất là khi không phải đối mặt với những vấn đề phức tạp khi tham dự FIFA Club World Cup 2025.

Sau khi quyết định gia hạn hợp đồng đến năm 2027, Guardiola nhận nhiệm vụ xây dựng một đội hình mạnh mẽ và hướng đến các danh hiệu tiếp theo. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại thay đổi rất nhiều. Trong đội hình dự chung kết Champions League với Inter Milan tại Istanbul chỉ hai năm trước, 15 cầu thủ đã ra đi hoặc không còn đá chính.

Pep đã gắn bó với Man City quá lâu.

Không chỉ con người thay đổi, mà cả thế giới bóng đá cũng thay đổi. Cán cân ở Premier League đang xoay chuyển chóng mặt. Mùa giải trước, khi thảo luận về thành công của các đội bóng như Newcastle, Bournemouth và Brighton, ông thừa nhận "bóng đá hiện đại không chỉ là vị trí, mà bạn phải biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu". Đó là dấu hiệu cho thấy Guardiola phải thay đổi cách tiếp cận đã xây dựng suốt nhiều năm qua.

Sau thất bại của Man City trước Real Madrid ở Champions League, Guardiola cho biết chiến thuật của ông không còn hiệu quả. Tuy nhiên, vào đầu mùa giải này, ông vẫn khẳng định sẽ "không bao giờ thay đổi niềm tin" và vẫn muốn đội bóng thực hiện "một nghìn, triệu đường chuyền". Dù vậy, có vẻ như ông chấp nhận phải làm gì đó mới mẻ để theo kịp thời đại.

Guardiola lấy cảm hứng từ Liverpool của Jurgen Klopp khi bắt đầu kết hợp khả năng kiểm soát trận đấu với lối chơi pressing cao và những pha tấn công nhanh, trực diện, phản ánh xu hướng chung của bóng đá Anh.

Cựu thuyền trưởng Barcelona lựa chọn Pep Lijnders làm trợ lý bởi nhà cầm quân người Hà Lan đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển lối chơi "heavy metal" dưới thời Jurgen Klopp tại Liverpool.

Dù là một ý tưởng hay, việc kết hợp hai yếu tố từ hai đội bóng thành công bậc nhất trong kỷ nguyên Premier League hiện đại sớm phát sinh không ít vấn đề. Sau chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Wolves ở trận mở màn, Man City chịu 2 thất bại liên tiếp.

Pep hết bài

Trước Tottenham và Brighton, "The Citizens" thủng lưới những bàn thua gần như giống hệt nhau. Đối phương tấn công nhanh, khai thác những khoảng trống lớn phía sau hàng thủ. Những khoảng trống ngày càng lộ rõ hơn do đội hình phòng ngự dâng cao mà Lijnders ưa chuộng.

Chắc chắn HLV Ruben Amorim sẽ chú ý tới chi tiết này khi ông đối đầu với Guardiola trong trận derby Manchester tại Etihad vào 14/9. Man City thậm chí kém đối thủ một điểm trên bảng xếp hạng Premier League. Họ cũng bị Liverpool bỏ xa 6 điểm trong cuộc đua vô địch.

Những ý tưởng mới không còn ở Pep.

Kể từ mùa giải 1992/93 của MU, chưa đội bóng nào thua 2 trong 3 trận đầu mùa mà vẫn có thể vô địch Premier League. Dù mới chỉ ở giai đoạn đầu mùa, Guardiola và Man City đối mặt với thách thức cực lớn nếu muốn giành lại danh hiệu mà họ vô địch 6 lần trong 7 năm liên tiếp từ 2017 đến 2024.

Tuy nhiên, nếu mùa giải này không phải của Man City và Guardiola, thì khi nào mới là thời điểm thích hợp? Guardiola còn 2 năm hợp đồng với Man City, nhưng không ai có thể đoán trước được thời điểm ông sẽ chia tay sự nghiệp huấn luyện. Tồn tại cảm giác trong nội bộ Man City rằng đây có thể là mùa giải cuối cùng của ông.

Nhưng cũng có người tin rằng, ở tuổi 54, Guardiola vẫn có thể gia hạn hợp đồng thêm một lần nữa. Điều này sẽ phụ thuộc vào sức lực của ông. Dù sao, ban lãnh đạo Man City từ lâu cho Guardiola quyền tự quyết về việc ra đi. Guardiola chấp nhận mùa giải trước tệ đến mức nếu ở một CLB lớn khác, có thể ông đã bị sa thải.

Khi kết thúc triều đại 26 năm tại MU, Sir Alex Ferguson chia tay đội bóng với tư cách nhà vô địch Premier League vào năm 2013. Những thành tích mà Guardiola đạt được xứng đáng có một kết thúc hoàn hảo như vậy.

Để có thể chia tay trọn vẹn, ông phải tạo dựng một đội bóng vĩ đại mới, đủ sức cạnh tranh trong kỷ nguyên mới của Premier League. Đây lại là một thử thách lớn nữa trong danh sách những thử thách mà ông vượt qua trong suốt sự nghiệp.

Cuối cùng, dù mùa giải này khép lại thế nào, Guardiola luôn là hình mẫu trong bóng đá hiện đại. Và nếu đây là chương cuối cùng trong hành trình tại Man City của Guardiola, thì chắc chắn, nó sẽ kết thúc bằng một di sản không thể nào phai mờ.