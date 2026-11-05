Tòa nhà hàng hiệu ở TP.HCM sau một năm kết nối ga ngầm metro số 1

Giữa giờ nghỉ trưa, Hà Anh, một nhân viên văn phòng làm việc cách Nhà hát Thành phố 3 ga metro, xuống tàu và đi thẳng vào TTTM Union Square. Cô tranh thủ tìm một chỗ ăn trưa, mua thêm ly cà phê rồi ghé qua vài cửa hàng thời trang trước khi quay lại ga, tiếp tục hành trình ngược lại nơi làm việc.

Một chuyến metro giờ đây có thể kết hợp nhiều nhu cầu, từ ăn uống, cà phê đến mua sắm và thư giãn trong khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi.

Theo ông Jonathan Au, Tổng giám đốc Union Square, lối kết nối trực tiếp với ga Nhà hát Thành phố, cửa ra số 4, giúp tòa nhà dễ tiếp cận hơn và hòa vào nhịp di chuyển hàng ngày của người dân thành phố. Đơn vị ghi nhận lượng khách tăng trưởng đều đặn, đặc biệt trong giờ cao điểm, dịp cuối tuần và các sự kiện lớn.

Ba tầng thấp LL1, LL2 và LL3 được định hướng như cửa ngõ kết nối với metro, tập trung vào các mô hình làm đẹp, F&B tiện lợi và dịch vụ lifestyle phục vụ người đi làm hàng ngày lẫn khách tham quan.

Trong khi đó, tầng 3 được mở rộng các lựa chọn ẩm thực cao cấp, hướng đến nhóm khách có nhu cầu lưu lại lâu hơn, dùng bữa và gặp gỡ.

Theo ông Jonathan Au, tòa nhà hiện đón tiếp tệp khách hàng rộng hơn trước. Nhóm khách có thu nhập cao vẫn tiếp tục lui tới các cửa hàng flagship của những thương hiệu danh tiếng, trong khi metro mang đến thêm nhóm khách địa phương trẻ trung, năng động.

Những khách hàng mới này không chỉ quan tâm đến thời trang và mua sắm, mà còn chú ý đến ẩm thực, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, phong cách sống và các sự kiện trải nghiệm. Nhờ đó, không gian thương mại trở nên sôi động hơn nhưng vẫn duy trì định vị cao cấp vốn có.

Tác động của metro cũng khác nhau tùy ngành hàng. Các thương hiệu F&B và lifestyle ở tầng thấp hưởng lợi trực tiếp từ lượng khách qua lại hàng ngày. Trong khi đó, với thời trang cao cấp, đồng hồ và trang sức, kết nối giao thông công cộng giúp tăng khả năng nhận diện, đưa thương hiệu đến gần hơn với nhóm người tiêu dùng tiềm năng.

Một trong những điểm nhấn tại Union Square là Rue Miche L’Édition, tổ hợp bán lẻ quy tụ các thương hiệu thời trang, phụ kiện và lifestyle Việt Nam. Sau gần một năm vận hành, đại diện Rue Miche cho biết lượng khách tại đây đã ổn định và đa dạng hơn so với giai đoạn đầu.

Bên cạnh nhóm khách vốn biết đến thương hiệu và khách hàng ở khu vực trung tâm, đơn vị ghi nhận thêm khách đi metro, khách du lịch và khách quốc tế.

Đại diện Rue Miche cho rằng vị trí kết nối với metro giúp giảm rào cản tìm đường và tiếp cận địa điểm, nhất là với du khách nước ngoài. Khi một điểm đến nằm gần tuyến giao thông công cộng quan trọng, khách có thể dễ dàng đưa nơi này vào lịch trình tham quan thành phố.

Tuy nhiên, không phải tất cả khách đến bằng metro đều có nhu cầu mua sắm ngay. Với nhóm khách mới và khách quốc tế, hành trình thường bắt đầu bằng việc tham quan không gian, khám phá các thương hiệu hoặc trải nghiệm hoạt động đang diễn ra, trước khi quyết định mua hàng.

Đây cũng là lý do Rue Miche đầu tư vào các hoạt động triển lãm, pop-up, workshop, F&B và sự kiện thời trang. Những hoạt động này được xem như điểm tiếp xúc ban đầu, tạo lý do để khách bước vào không gian, từ đó mở ra cơ hội kết nối với các thương hiệu.

Theo đại diện đơn vị, những nhóm thời trang, lifestyle và sản phẩm có tính khám phá cao đang có lợi thế trong việc thu hút sự chú ý của khách. Đặc biệt, các thương hiệu có câu chuyện và yếu tố văn hóa Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận du khách quốc tế.

Sau một năm, Rue Miche cho rằng giá trị lớn nhất mà metro mang lại chưa hẳn nằm ở doanh thu, mà là khả năng mở rộng tệp khách hàng đều đặn. Đơn vị sẽ tiếp tục phát triển triển lãm, pop-up, sự kiện thời trang, workshop và hoạt động cộng đồng để tạo thêm lý do cho khách đến, ở lại và quay lại.

Ở góc độ vận hành tòa nhà, Union Square cũng đang chuyển trọng tâm từ thu hút thêm khách sang kéo dài thời gian lưu lại và khuyến khích khách khám phá nhiều tầng hơn. Các mô hình trải nghiệm tương tác về chăm sóc cá nhân, wellness, pop-up theo xu hướng và đổi mới kỹ thuật số dự kiến được phát triển tại LL1 và LL2. Kinh nghiệm của Union Square mở ra cơ hội cho các không gian ngầm trong tương lai ở TP.HCM , khi siêu đô thị đang hướng đến phát triển thêm các tuyến metro khác.

Từ một điểm đến quen thuộc của các thương hiệu xa xỉ toàn cầu, Union Square giờ đây phát triển theo hướng đa dạng, trẻ trung sau khi kết nối trực tiếp với ga metro số 1.

5 tòa nhà kết nối trực tiếp với các ga ngầm metro số 1 là các trung tâm thương mại chuyên hàng xa xỉ, tòa nhà văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp..., đều thuộc địa phận phường Sài Gòn.

Lãnh đạo của trung tâm thương mại chuyên bán hàng xa xỉ này cho biết muốn mở rộng hệ sinh thái F&B kết nối trực tiếp với metro để thu hút khách hàng.

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