Tổ hợp Lotte Mall Tây Hồ thu 740 triệu USD chỉ sau 3 năm hoạt động

Chỉ sau hơn 3 năm hoạt động, tổ hợp trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hanoi đã ghi nhận doanh thu lũy kế vượt 1.000 tỷ won (khoảng 740 triệu USD).

Lotte Mall Tây Hồ là tổ hợp thương mại có quy mô lớn nhất của Tập đoàn Lotte tại Việt Nam. Ảnh: Lotte.

Tờ The Korea Herald, dẫn thông tin từ Lotte Department Store cho biết tổ hợp trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hanoi (Lotte Mall Tây Hồ) đã ghi nhận doanh thu lũy kế vượt 1.000 tỷ won (khoảng 740 triệu USD ). Đây là tổ hợp bán lẻ ở nước ngoài đầu tiên của Lotte Department Store đạt được cột mốc này.

Cột mốc doanh thu trên đạt được sau hơn 3 năm trung tâm thương mại đi vào hoạt động tại Hà Nội. Theo Lotte Department Store, doanh thu của tổ hợp đạt 100 tỷ won ( 74 triệu USD ) trong vòng 122 ngày kể từ khi khai trương vào tháng 1/2024 và vượt 600 tỷ won ( 450 triệu USD ) trong năm 2025.

Với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 20% mỗi quý, doanh thu lũy kế của tổ hợp đã chính thức vượt 1.000 tỷ won vào tháng 10 năm nay.

Cũng theo doanh nghiệp, Lotte Mall Tây Hồ đã thu hút hơn 41 triệu lượt khách, với lượng khách trung bình trên 50.000 lượt người mỗi ngày.

Tổ hợp tạo sức hút nhờ quy tụ nhiều thương hiệu và tổ chức hơn 60 sự kiện cửa hàng pop-up mỗi năm. Cùng với đó là tích hợp các điểm đến mua sắm, giải trí, lưu trú như Lotte Mart, Lotte Cinema, thủy cung và khách sạn L7. Theo doanh nghiệp, nơi đây đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch quốc tế mỗi năm.

Sau khi đạt được cột mốc doanh thu nói trên, doanh nghiệp dự kiến cải tạo khoảng 50 cửa hàng trong nửa cuối năm 2026, tương đương 20% tổng số điểm bán lẻ tại tổ hợp.

Việc cải tạo cũng dự kiến bổ sung khoảng 20 thương hiệu mới, danh sách thương hiệu dự kiến góp mặt có Matin Kim, WHO.AU, Marithé François Girbaud, Barbour và Kenzo… Trong đó, có nhiều thương hiệu thời trang Hàn Quốc sẽ lần đầu tiếp cận khách hàng tại Hà Nội.

Bên cạnh hoạt động bán lẻ, đầu năm 2027, tổ hợp dự kiến khai trương trung tâm văn hóa KOREA 360 với diện tích 3.300 m2. Không gian này sẽ giới thiệu các sản phẩm và nội dung văn hóa Hàn Quốc như K-pop, K-beauty và phim truyền hình Hàn Quốc.

Chia sẻ về kết quả đạt được, ông Kim Joon-young, người đứng đầu bộ phận kinh doanh quốc tế của Lotte Department Store, đánh giá cột mốc doanh thu 1.000 tỷ won là bước ngoặt quan trọng đối với hoạt động kinh doanh ở thị trường nước ngoài của doanh nghiệp.

Ông cũng cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội và mở thêm các cửa hàng tại Việt Nam.

Lotte là một trong những tập đoàn đa ngành lớn của Hàn Quốc, hiện diện tại Việt Nam từ năm 1996. Tính đến năm 2022, tổng vốn đầu tư của Lotte tại Việt Nam đạt gần 5 tỷ USD , trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bán lẻ, thực phẩm, khách sạn, xây dựng và công nghệ thông tin.

Lotte Mall Tây Hồ được khởi công vào tháng 3/2020, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2023. Tổ hợp nằm trên trục đường Võ Chí Công - Lạc Long Quân, thuộc tuyến Vành đai 2 của Hà Nội.

Với tổng vốn đầu tư 643 triệu USD , trên diện tích 7,3 ha, đây là tổ hợp thương mại có quy mô đầu tư lớn nhất của Lotte tại Việt Nam. Công trình cao 23 tầng, tích hợp trung tâm thương mại, thủy cung, khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ cao cấp và văn phòng hạng A.

Tại thời điểm khai trương, Lotte Mall Tây Hồ quy tụ khoảng 230 cửa hàng, trong đó có 52 thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Hà Nội.