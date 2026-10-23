'Siêu' dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem 1,4 tỷ USD khởi công

"Siêu" dự án này đánh dấu một trong những thương vụ hiếm hoi mà một doanh nghiệp Việt Nam mua lại cổ phần của dự án có yếu tố nước ngoài. Hiện, Phát Đạt sở hữu 35% vốn tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - pháp nhân thực hiện dự án, trong khi các công ty con của Lotte nắm phần còn lại. Trong ảnh là ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Bất động sản Phát Đạt (giữa).