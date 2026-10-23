'Siêu' dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem 1,4 tỷ USD khởi công

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Sáng 23/10, Tập đoàn Lotte (bao gồm Lotte Shopping Co., Ltd; Hotel Lotte Co., Ltd; Lotte Engineering & Construction Co., Ltd) và CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã chính thức khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem tại phân khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM.
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Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo TP.HCM, các sở, ngành, phường An Khánh, cùng các đại diện từ phía Lotte, Phát Đạt và các ngân hàng đồng hành.
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"Siêu" dự án này đánh dấu một trong những thương vụ hiếm hoi mà một doanh nghiệp Việt Nam mua lại
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Sự kiện khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem cũng là cột mốc quan trọng trong hành trình của Tập đoàn Lotte tại Việt Nam, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với môi trường đầu tư của TP.HCM.
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Ông Oh Il Keun, Giám đốc điều hành toàn cầu Lotte E&C khẳng định Việt Nam là quốc gia trọng điểm cho tương lai của Lotte. Trong đó, tập đoàn xem TP.HCM là trung tâm năng động của nền kinh tế và Thủ Thiêm sẽ trở thành một nhân tố mới biểu trưng cho sự tăng trưởng vượt bậc đó. Lotte cam kết đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM, đưa thành phố trở thành một đô thị quốc tế có năng lực cạnh tranh cao.
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Dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem được phát triển trên tổng diện tích khu đất khoảng 7,45 ha ngay tại khu lõi trung tâm Thủ Thiêm, với tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng, hướng tới hình thành một khu phức hợp tài chính, thương mại, dịch vụ và dân cư đa chức năng, gắn với hệ thống hạ tầng đồng bộ của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh phối cảnh: CĐT.
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Vị trí dự án. Đồ họa: Quỳnh Danh.
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Với mục tiêu thiết lập một tiêu chuẩn mới trong phân khúc nhà ở, Lotte cho biết sẽ huy động toàn bộ năng lực đã tích lũy trong các lĩnh vực phát triển, xây dựng, phân phối và dịch vụ để kết hợp giữa chất lượng cao với hệ thống hạ tầng tiện ích. Ảnh phối cảnh: CĐT.
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Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Phát Đạt bày tỏ tin tưởng sự kết hợp giữa năng lực quốc tế của Lotte và năng lực Việt Nam sẽ giúp xây dựng Lotte Eco Smart City Thu Thiem trở thành một trong những công trình đô thị mang tính biểu tượng của Thủ Thiêm và TP.HCM.
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Lãnh đạo phía Lotte và Phát Đạt cùng cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ và đặt tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực thi ở vị trí ưu tiên cao nhất.
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Theo ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, dự án phù hợp với chiến lược phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, văn hóa và đổi mới sáng tạo, hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao. Đồng thời, số vốn tương đương 1,4 tỷ USD của dự án cũng sẽ đóng góp quan trọng vào kế hoạch thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của TP.HCM trong năm 2026.
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TP.HCM cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để đảm bảo dự án triển khai đồng bộ, an toàn, hiệu quả và trở thành biểu tượng mới của Thủ Thiêm.
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Cùng với Lotte Eco Smart City Thu Thiem, TP.HCM cũng đang đốc thúc triển khai hàng loạt công trình trọng điểm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, biến nơi đây thành lõi phát triển mới của siêu đô thị.
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