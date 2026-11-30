"Khác với các coworking space thường tập trung vào tính chuyên nghiệp và hiệu suất công việc, hay những quán cà phê làm việc vốn ưu tiên trải nghiệm đồ uống và không gian thư giãn, Nerdbox Văn Chương hướng đến sự kết hợp linh hoạt giữa cả hai", đại diện không gian cho biết. Không gian xây dựng nhiều khu vực với công năng và bầu không khí khác nhau: không gian yên tĩnh dành cho việc tập trung cao độ, khu vực sáng tạo dành cho những ý tưởng mới, không gian cộng đồng nơi mọi người có thể giao lưu, kết nối và chia sẻ sở thích cá nhân.