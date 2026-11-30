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Nerdbox Văn Chương (ngõ Văn Chương, Hà Nội) ra đời dựa trên sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt của người trẻ hiện nay: ranh giới giữa học tập, làm việc và giải trí ngày càng đan xen. Thay vì phải tìm một chỗ ngồi để chạy deadline rồi lại di chuyển sang quán khác để thư giãn, người trẻ có thể tới không gian này như tới một điểm hẹn chung, đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu.
Độc giả ghé thăm có thể làm nhiều công việc khác nhau tại các không gian tách biệt: từ học nhóm, làm việc cá nhân tới xem phim, chơi game, trò chuyện với bạn bè. Theo chia sẻ từ đại diện Nerdbox Workspace, mô hình này hướng đến việc gỡ bỏ sự gò bó thường thấy ở các văn phòng làm việc truyền thống, hướng tới không gian "tất cả trong một".
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"Khác với các coworking space thường tập trung vào tính chuyên nghiệp và hiệu suất công việc, hay những quán cà phê làm việc vốn ưu tiên trải nghiệm đồ uống và không gian thư giãn, Nerdbox Văn Chương hướng đến sự kết hợp linh hoạt giữa cả hai", đại diện không gian cho biết. Không gian xây dựng nhiều khu vực với công năng và bầu không khí khác nhau: không gian yên tĩnh dành cho việc tập trung cao độ, khu vực sáng tạo dành cho những ý tưởng mới, không gian cộng đồng nơi mọi người có thể giao lưu, kết nối và chia sẻ sở thích cá nhân.
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Thiết kế nội thất tại Nerdbox Văn Chương đi theo định hướng "playful electric industrial", là một kết hợp giữa tinh thần công nghiệp hiện đại với phong cách ngẫu hứng, trẻ trung và giàu tính sáng tạo. Không gian được tạo nên từ sự kết hợp đa dạng về màu sắc, chất liệu, hình khối và các chi tiết trang trí mang dấu ấn riêng.
Đại diện Nerdbox Văn Chương nhận định tinh thần phóng khoáng trong thiết kế cũng trực tiếp tác động đến tâm lý của người sử dụng dịch vụ. "Chúng tôi mong muốn Nerdbox Văn Chương mang đến sự thoải mái, tự do và một chút ngẫu hứng. Đây là nơi các bạn trẻ có thể tự do lựa chọn góc không gian phù hợp với tâm trạng và nhu cầu trong từng thời điểm. Mỗi góc nhỏ đều có thể trở thành nguồn cảm hứng, khơi gợi sự sáng tạo và tạo điều kiện để mọi người kết nối với nhau một cách tự nhiên", đại diện không gian chia sẻ.
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Các giá sách tại Nerdbox Văn Chương được bố trí đan xen trong không gian, tạo cảm giác như một thư viện. Tuy không hoạt động theo mô hình hiệu sách chuyên biệt, những giá sách này vẫn đóng vai trò là một nguồn tư liệu tham khảo, giúp người trẻ dễ dàng tìm kiếm cảm hứng đọc hoặc giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc tập trung.
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Mỗi cụm bàn đều được trang bị đầy đủ ổ cắm điện, đèn chiếu sáng cá nhân. Không gian còn bố trí hệ thống các phòng họp nhỏ và buồng làm việc có khả năng cách âm tương đối. Những không gian khép kín này được trang bị sẵn một số thiết bị cơ bản, phục vụ cho các buổi thảo luận, họp trực tuyến hay dạy kèm nhóm nhỏ.
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Ngày càng nhiều sinh viên và người làm việc tự do ưu tiên tìm kiếm những không gian mở hoạt động xuyên suốt ngày đêm. Môi trường có sự hiện diện của những người cùng mục tiêu học tập cũng tạo ra hiệu ứng tâm lý tích cực, giúp duy trì sự tập trung tốt hơn.
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Trong giai đoạn tiếp theo, Nerdbox dự kiến mở rộng vai trò từ một địa điểm cung cấp chỗ ngồi sang không gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Bên cạnh việc duy trì dịch vụ cơ bản, không gian sẽ triển khai các buổi workshop thủ công, giao lưu theo chủ đề và những sự kiện kết nối quy mô nhỏ. Những hoạt động này hướng tới việc tạo ra môi trường để người trẻ gặp gỡ những người cùng sở thích và thử nghiệm các kỹ năng mới ngoài giờ học tập, làm việc.
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