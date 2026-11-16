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Xuất bản

Nơi vỗ về cảm xúc cho người yêu sách ở TP.HCM

  • Thứ hai, 16/11/2026 05:45 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Khởi nguồn từ một tiệm văn phòng phẩm, Reading Cabin phát triển thành không gian đọc sách kết hợp đồ uống, thư viện tĩnh lặng cùng các hoạt động nghệ thuật, cộng đồng.

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Mặt tiền Reading Cabin mang thiết kế đơn giản như một căn hộ nhỏ nằm trong hẻm 18A, đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TP.HCM). Tên gọi của không gian này xuất phát từ ý tưởng về một "cabin" đọc sách nhỏ gọn, giúp độc giả tìm kiếm khoảng lặng giữa đô thị.

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Không gian tầng trệt bố trí quầy phục vụ cà phê và các loại đồ uống. Khách ghé thăm chọn món nước trước khi di chuyển tham quan các mảng không gian tiếp theo.
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Cửa hàng đi vào hoạt động khoảng 5-6 năm trước từ mô hình bán văn phòng phẩm. Sở thích về các loại bút viết, mực và sổ tay của người sáng lập trở thành khởi điểm xây dựng nên tiệm.
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Khu vực tầng trệt dành vị trí trưng bày sản phẩm của các nghệ sĩ địa phương. Cửa hàng hợp tác phân phối các mặt hàng thủ công như gốm sứ, nến thơm, trang sức và các ấn phẩm nghệ thuật.
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Khu vực trưng bày sách nằm ngay sau khung vòm cong ở tầng trệt. Cửa hàng bố trí chiếc bàn gỗ cỡ lớn ở vị trí trung tâm để trưng bày toàn bộ các đầu artbook chọn lọc, sách thơ, tiểu thuyết cùng các tập zines ngoại văn.
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Căn gác xép thư viện nằm trên tầng lửng với các kệ sách gỗ. Không gian tận dụng ánh sáng tự nhiên từ ô cửa ban công, nơi độc giả có thể ngồi đọc sách, học bài hoặc làm việc cá nhân.
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"Tôi thích việc nơi đây có những góc riêng tư, thoải mái ngồi đọc hoặc làm việc mà không bị làm phiền. Những chỗ quá đông đúc tôi sẽ không ngồi lâu, nên Reading Cabin là lựa chọn phù hợp", chị Mai Ly (30 tuổi, quận 7 cũ) chia sẻ.

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Do diện tích gác xép nhỏ gọn, cửa hàng áp dụng quy định hạn chế tiếng ồn và khuyến khích khách đi nhẹ nói khẽ. Bố trí này giúp duy trì khoảng không gian đọc sách tĩnh lặng và sự tập trung cho những người xung quanh.
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Kho sách tại gác xép thư viện phục vụ nhu cầu đọc tại chỗ cho độc giả với chủng loại đa dạng. Các dãy kệ sắp xếp nhiều nhóm chủ đề, từ tác phẩm văn học trong và ngoài nước, sách phi hư cấu (nonfiction), tiểu thuyết cho đến các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu, tạo nguồn tư liệu đọc phong phú cho bạn đọc.
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Tại góc thư viện đặt sẵn những cuốn sổ ghi chép để khách lưu lại suy tư cá nhân. Nhiều độc giả chọn cách chia sẻ những câu chuyện riêng tư thông qua từng trang viết gửi lại tiệm.
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"Ở Cabin, chúng mình muốn mang tính người và cảm xúc nhiều hơn vào không gian. Nhân viên có thể quan sát, đoán cảm xúc và âm thầm đặt một cuốn sách phù hợp lên bàn cho khách", đại diện Reading Cabin chia sẻ với Tri Thức - Znews.
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Vào tối thứ sáu hàng tuần, tiệm tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ cờ vua. Cửa hàng cũng phục vụ các đêm nhạc acoustic tại sân thượng.
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Sau hơn 5 năm vận hành, Reading Cabin duy trì mô hình kết hợp giữa không gian đọc sách, quầy cà phê và điểm hẹn sinh hoạt nghệ thuật cộng đồng. Cửa hàng tiếp tục đón tiếp nhiều lượt độc giả trẻ ghé thăm mỗi ngày.

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Phương Lâm - Đức An - Hiểu Nhi

sách TP.HCM Cờ vua reading cabin tp.hcm nghệ thuật

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