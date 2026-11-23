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Nhà sách mới của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM chính thức đi vào hoạt động tại số 310A đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM). Không gian phục vụ bạn đọc từ ngày 20/11 và chính thức khai trương vào đúng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
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Không gian bên trong được thiết kế theo mô hình mở, kết hợp hài hòa giữa khu vực trưng bày sách, góc đọc tại chỗ và sân khấu linh hoạt.
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NXB Tổng hợp TP.HCM sở hữu hệ thống ấn phẩm chuyên đề phong phú về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu là tủ sách "Vinh quang Hồ Chí Minh" cùng các công trình nghiên cứu quy mô như Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh - Chân dung và di sản, Lòng nhân ái của Bác Hồ...
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Điểm nhấn ở nhà sách mới là không gian phục vụ miễn phí cho độc giả muốn ngồi lại đọc sách tại chỗ. Sắp tới, nhà sách dự kiến phối hợp cùng các trường học trên địa bàn để đón tiếp học sinh, sinh viên đến tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa đọc, giao lưu tác giả và sinh hoạt câu lạc bộ. Độc giả có thể ghé qua không gian này trong khung 9h-18h từ thứ hai đến thứ bảy.
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Khu vực sách lịch sử - văn hóa Nam Bộ trưng bày nhiều công trình biên khảo tư liệu gốc của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, Huỳnh Ngọc Trảng, Trần Ngọc Thêm... Đây là thế mạnh nổi bật của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, các đầu sách cung cấp nguồn tư liệu tra cứu giá trị cho độc giả.
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"Không gian ở đây rất thoáng và yên tĩnh, lại nằm ngay mặt tiền trung tâm nên rất tiện để nhóm mình ghé đọc sách hoặc học nhóm sau giờ lên lớp", Ngọc Châu - 21 tuổi, sinh viên tại TP.HCM - cho biết.
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Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Ông Thị Ngọc Linh - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, cho biết: "Nhà sách mới của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM được định hướng phát triển không chỉ là nơi giới thiệu và kinh doanh sách, mà còn trở thành không gian văn hóa kết nối cộng đồng, lan tỏa tri thức và nuôi dưỡng thói quen đọc sách".
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Theo bà, đây sẽ là điểm đến thân thiện để các câu lạc bộ, đội nhóm tổ chức sinh hoạt, giao lưu và chia sẻ về sách; đồng thời là nơi các gia đình có thể đưa con em đến khám phá thế giới tri thức, hình thành niềm yêu thích đọc sách từ nhỏ, khuyến khích trẻ dành nhiều thời gian cho sách thay vì các thiết bị điện tử.
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Để hiện thực hóa định hướng đó, bà Ông Thị Ngọc Linh cho biết nhà sách được thiết kế theo mô hình không gian mở, đa chức năng, kết hợp hài hòa giữa khu vực trưng bày, giới thiệu sách, khu vực đọc sách tại chỗ và sân khấu linh hoạt phục vụ các hoạt động giao lưu tác giả, giới thiệu sách, tọa đàm và sự kiện văn hóa phù hợp.
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"Với lợi thế tọa lạc ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nhà sách hướng đến trở thành một điểm hẹn văn hóa gần gũi, sinh động, nơi cộng đồng tìm đến không chỉ để mua sách mà còn để đọc, trải nghiệm, kết nối và cùng nhau phát triển văn hóa đọc", Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM cho biết.
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