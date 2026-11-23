Điểm nhấn ở nhà sách mới là không gian phục vụ miễn phí cho độc giả muốn ngồi lại đọc sách tại chỗ. Sắp tới, nhà sách dự kiến phối hợp cùng các trường học trên địa bàn để đón tiếp học sinh, sinh viên đến tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa đọc, giao lưu tác giả và sinh hoạt câu lạc bộ. Độc giả có thể ghé qua không gian này trong khung 9h-18h từ thứ hai đến thứ bảy.