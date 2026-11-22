Spotify, Amazon, Apple Books, Google Play Books và ElevenLabs đều phát triển công cụ giúp tác giả chuyển văn bản thành sách nói bằng AI.

Theo The Bookseller, Spotify vừa mở rộng công cụ tạo sách nói bằng trí tuệ nhân tạo cho tác giả tự xuất bản tại Anh và 20 thị trường khác. Công cụ trước đó được triển khai tại Mỹ từ tháng 9.

Mỗi tác giả được tạo miễn phí 5 sách nói

Trong thông báo ngày 18/11, Spotify cho biết đợt mở rộng bao gồm Canada, Australia, Ireland, New Zealand, Tây Ban Nha và nhiều nước Mỹ Latin. Công cụ đồng thời bổ sung hỗ trợ bản thảo tiếng Tây Ban Nha, bên cạnh tiếng Anh.

Được tích hợp trong nền tảng Spotify for Authors, công cụ cho phép tác giả tải bản thảo định dạng EPUB, chọn giọng đọc kỹ thuật số do ElevenLabs cung cấp, nghe thử từng chương và chỉnh cách phát âm tên riêng, địa danh hoặc thuật ngữ trước khi gửi xuất bản. Sách sử dụng giọng tổng hợp được gắn nhãn để người nghe nhận biết.

Mỗi tác giả đủ điều kiện được tạo miễn phí tối đa năm sách nói. Nếu phát hành cùng một tác phẩm với nhiều giọng đọc, mỗi phiên bản được tính vào giới hạn này. Tác giả cần có hồ sơ thanh toán đã được xác thực tại thị trường được hỗ trợ.

Theo Spotify, chương trình hướng đến những tác giả mới gặp trở ngại về chi phí sản xuất âm thanh và người có sách đã xuất bản nhưng chưa phát triển phiên bản nghe. Sách tạo bằng công cụ có thể được phát hành tại 180 thị trường.

Tác giả được phân phối sách nói ngoài Spotify thông qua dịch vụ đối tác Voices by INaudio. Trong phần giải đáp dành cho người sử dụng, công ty cũng khẳng định bản thảo và sách nói được tải lên sẽ không được dùng để huấn luyện mô hình AI tạo sinh.

Spotify cho biết từ khi công cụ ra mắt tại Mỹ, lượng đăng ký Spotify for Authors đã tăng hơn gấp đôi. Gần hai phần ba tác giả mới đã thử công cụ, và hơn 60% bản thảo được tải lên đã chuyển thành sách nói được phát hành.

Nhiều công ty cho phép tác giả tự tạo sách nói

Bên cạnh Spotify, Amazon, Apple Books, Google Play Books và ElevenLabs đều phát triển công cụ giúp tác giả chuyển văn bản thành sách nói bằng giọng tổng hợp. Các dịch vụ mở thêm cơ hội khai thác tác phẩm, nhất là với tác giả tự xuất bản và những đầu sách chưa có phiên bản âm thanh.

ElevenLabs cung cấp các tùy chọn tạo sách nói. Ảnh: E-Reader.

Cụ thể, Amazon triển khai tính năng Virtual Voice thông qua nền tảng Kindle Direct Publishing (KDP). Tác giả được lựa chọn có thể chuyển sách điện tử đủ điều kiện thành sách nói, sau đó phát hành trên Amazon và Audible. Dịch vụ hiện miễn phí trong chương trình thử nghiệm. Tính năng tạo sách nói chỉ xuất hiện trên tài khoản khi tác phẩm đáp ứng yêu cầu của nền tảng.

Trong khi đó, Apple Books cung cấp dịch vụ Digital Narration, kết hợp công nghệ tổng hợp giọng nói với công việc của chuyên gia ngôn ngữ, kỹ sư âm thanh và đội ngũ kiểm soát chất lượng. Tác giả độc lập có thể tham gia qua đối tác như Draft2Digital. Apple cho biết dịch vụ miễn phí sản xuất, tác giả giữ quyền sách nói và có thể tiếp tục thực hiện, phân phối những phiên bản âm thanh khác của tác phẩm.

Google Play Books có công cụ tạo sách nói tự động từ tệp EPUB đang được bán trên nền tảng. Người sử dụng có thể chỉnh phát âm, thay đổi tốc độ đọc, thêm khoảng dừng và chọn giọng cho từng nhân vật. Công cụ hỗ trợ một số ngôn ngữ, gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Hindi, Italy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Chủ sở hữu quyền được tải tệp âm thanh để bán trên các nền tảng khác, theo điều kiện phân phối của Google.

Công ty chuyên phát triển phần mềm giọng nói ElevenLabs thực hiện hình thức tiếp cận. Với chương trình ElevenReader Publishing miễn phí, tác giả và nhà xuất bản đăng văn bản để người dùng nghe bằng giọng AI theo yêu cầu trên ứng dụng ElevenReader. Tác giả giữ quyền đối với tác phẩm và kiểm soát việc cung cấp nội dung. Ngoài ra, công cụ sản xuất sách nói của ElevenLabs cho phép biên tập giọng đọc, tạo phiên bản nhiều giọng nhân vật, xuất tệp âm thanh hoặc phân phối qua các đối tác. Dịch vụ sản xuất này áp dụng các gói giá riêng.

Lồng tiếng chuyên nghiệp là một nghề thủ công và là một phần thiết yếu của hệ sinh thái sách nói. Những công cụ này được thiết kế để tạo ra con đường cho các tác giả mới đến với sách nói, cũng như hỗ trợ những tác giả có các tác phẩm cũ chưa có điều kiện làm sách nói.