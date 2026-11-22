Từ những trang truyện xuất hiện trong phim “Cảm ơn Người đã thức cùng tôi”, đạo diễn Chung Chí Công phát triển thành sách tranh “Bông hoa duy nhất”.

Sách tranh Bông hoa duy nhất lấy cảm hứng từ những trang truyện Mộng Hoài viết tặng Minh Hiếu trong phim Cảm ơn Người đã thức cùng tôi. Ảnh: 30 Pictures.

Ekip sản xuất phim Cảm ơn Người đã thức cùng tôi thông báo ra mắt sách tranh Bông hoa duy nhất vào ngày 29/11. Tác phẩm do đạo diễn Chung Chí Công chấp bút, họa sĩ Đăng Trần minh họa, lấy cảm hứng từ những trang truyện Mộng Hoài viết tặng Minh Hiếu trong phim. Đây là món quà ekip gửi đến các em nhỏ và những khán giả đã yêu thương, đồng hành cùng bộ phim.

Nội dung sách kể về cô bé Hoa Mẫu Đơn không muốn phai tàn khi mùa đông tới. Trên hành trình tìm cách giữ lại sự sống của mình, cô gặp gỡ cậu bé Phi Hành Gia. Cả hai cùng bước vào chuyến phiêu lưu giữa vũ trụ bao la, khám phá những điều mới mẻ và bảo vệ ước mơ của mình.

Được đạo diễn bởi Chung Chí Công, phim điện ảnh Cảm ơn Người đã thức cùng tôi khai thác nhiều chất liệu và thông điệp từ tác phẩm Hoàng tử bé của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry. Kết hợp yếu tố nhạc kịch và tình cảm gia đình, phim xoay quanh hành trình theo đuổi ước mơ của những người trẻ khi bước vào cuộc sống tự lập.

Nhân vật chính Mộng Hoài nuôi ước mơ trở thành diễn viên điện ảnh từ nhỏ. Khi lên thành phố học đại học, cô tình cờ gặp lại Minh Hiếu, người bạn thời thơ ấu có niềm đam mê vẽ truyện tranh. Cả hai cùng chia sẻ tình yêu nghệ thuật và những hoài bão. Tuy nhiên, khoảng cách giữa mong muốn cá nhân và áp lực cuộc sống ngày một lớn, buộc họ phải đối diện với những khó khăn, thử thách.

Trước khi theo đuổi điện ảnh, Chung Chí Công có hơn 10 năm hoạt động trong ngành quảng cáo. Năm 2017, anh sáng lập hãng phim 30 Pictures. Anh từng tham gia phim Nhắm mắt thấy mùa hè (2018) với vai trò nhà sản xuất, biên kịch và giám đốc mỹ thuật; đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất, đồng biên kịch trong Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi (2019). Cảm ơn Người đã thức cùng tôi (2026) là phim điện ảnh thứ hai do anh đạo diễn.