Tốt nghiệp Ngoại thương, tôi đi làm dòng sách có thị trường hẹp

Khi làm việc với họa sĩ, tôi thường viết bản thảo khá dài, kể cả những chi tiết cuối cùng sẽ không xuất hiện trong sách. Sau đó, chúng tôi cùng trao đổi để xem điều gì nên giữ lại bằng chữ, điều gì có thể kể bằng tranh. Có khi một bức tranh đã nói được nhiều hơn cả những đoạn văn thật dài.