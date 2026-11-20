Dịch giả Lê Chu Cầu, người đưa nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới như "Nhà giả kim", "Mùi hương", "Người thầy"... đến với độc giả Việt Nam, qua đời ngày 19/11.

Bạn đọc Việt biết đến nhiều tác phẩm văn chương thế giới qua bản dịch của Lê Chu Cầu. Ảnh: FBNN.

Ngày 20/11, đại diện một đơn vị xuất bản thường hợp tác với dịch giả Lê Chu Cầu xác nhận với Tri Thức - Znews thông tin ông qua đời tại Đức vào ngày 19/11.

Sinh năm 1947, dịch giả Lê Chu Cầu xuất thân là kỹ sư năng lượng. Sau thời gian du học, ông sinh sống và làm việc tại Đức trong nhiều thập kỷ. Ông bắt đầu công việc dịch thuật từ thập niên 1990, chủ yếu chuyển ngữ các tác phẩm văn học tiếng Đức và tiếng Anh sang tiếng Việt.

Trong sự nghiệp dịch thuật, ông được biết đến qua nhiều tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng như Nhà giả kim của Paulo Coelho, Mùi hương của Patrick Süskind, Tên của đóa hồng của Umberto Eco, Chuyện dài bất tận của Michael Ende, Momo của Michael Ende và Siddhartha của Hermann Hesse. Các bản dịch khác của ông gồm Người thầy, Cuộc chiến khuy cúc, Đời tôi và Hải trình Kon-Tiki.

Bên cạnh tiểu thuyết, Lê Chu Cầu còn chuyển ngữ nhiều vở kịch kinh điển của nhà viết kịch người Đức Bertolt Brecht. Trong những năm gần đây, ông tiếp tục dịch các tác phẩm của Franz Kafka trực tiếp từ nguyên tác tiếng Đức.

Các tác phẩm do Lê Chu Cầu chuyển ngữ được xuất bản tại Việt Nam qua nhiều năm, góp phần đưa văn học Đức và văn học thế giới đến gần hơn với độc giả trong nước.

Trên mạng xã hội, nhiều độc giả bày tỏ tiếc thương dịch giả tài hoa. Một độc giả chia sẻ dưới thông báo trên mạng xã hội: “Một trong những dịch giả tôi thích nhất. Tôi đã mua truyện theo dịch giả này: Siddhartha, Chúa ruồi, Sói thảo nguyên, Chuyện dài bất tận... Dịch hay, mẫn tiệp. Thành kính phân ưu!”.

Một người khác nhận xét Lê Chu Cầu là dịch giả tài năng, chu đáo và mẫu mực với nghề. Trong khi đó, một độc giả cho biết từng chủ động tìm mua những cuốn sách do ông chuyển ngữ cũng như đánh giá cao lối dịch không cầu kỳ nhưng hiệu quả và khả năng chuyển ngữ đa dạng thể loại của ông.