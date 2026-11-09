Nơi tiếp nối 'Cổ Nguyệt Đường' của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương

Thư quán có không gian kết hợp truyền thống lẫn hiện đại. Bên ngoài, quán có thiết kế lấy cảm hứng từ mái đình, cột kèo của kiến trúc truyền thống Bắc Bộ, bên trong có không gian ngồi bệt trên chiếu cói để uống trà, có tranh Đông Hồ, đèn giấy dó, có không gian ghế lười dưới giếng trời phù hợp với độc giả vừa thư giãn vừa đọc sách, lại có cả không gian bàn cao hiện đại hơn phù hợp với độc giả muốn đọc sách, uống cà phê, làm việc... "Tôi muốn mỗi độ tuổi tìm tới nơi này đều cảm thấy có một góc không gian cho riêng mình", chị Ngọc Anh nói.