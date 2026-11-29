Không chỉ khác nhau về thời gian làm việc, ba nhóm shipper còn có những quy định riêng về phạm vi giao hàng, số lượng đơn và trang bị.

Tôi bước chân vào nghề này ngây ngô, ngơ ngác. Tuy anh trai đã nói qua một số quy trình để đi giao hàng, nhưng thực tế tôi cũng như bao tay lái khi mới vào nghề, không hiểu gì mấy về quy trình đi đơn cụ thể, không nắm được những quy tắc hay logic phía sau.

Mô hình đi đơn của app Xtuan quá nhiều, để tiết kiệm phí giao hàng, và cũng để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao hàng trong những thời điểm và tình huống khác nhau, nền tảng liên tục cập nhật, nâng cấp. Đến nỗi, sau hơn một năm đi giao đồ ăn, tôi vẫn chưa nắm hết được các quy tắc của nó.

Theo hiểu biết của tôi, về cơ bản sẽ có ba kiểu shipper, một là toàn thời gian, một là bán thời gian như trên các app Lepao, Changpao… còn một kiểu nữa là shipper tự do.

Các shipper mặc đồng phục, trang bị đầy đủ đồ nghề giao đồ ăn thuộc kiểu toàn thời gian, hầu hết được thuê thông qua các công ty cung ứng lao động, phải chịu sự quản lý của các trạm giao hàng, bị ràng buộc về thời gian chạy đơn, phạm vi giao hàng, số lượng đơn hàng…

Các shipper bán thời gian như của Lepao, Changpao là nhóm được nền tảng tuyển chọn dựa trên tỉ lệ đúng giờ và đánh giá tích cực. Họ có khung giờ giao hàng cố định, có yêu cầu về chuyên cần và tỉ lệ hoàn thành đơn, nhưng linh hoạt hơn so với toàn thời gian.

Sau hơn một năm đi giao đồ ăn, shipper vẫn chưa nắm hết được các quy tắc của nó. Ảnh minh họa.

Kiểu thứ ba là shipper tự do, không có những yêu cầu cứng nhắc, quản lý cũng lỏng lẻo. Tuy các nền tảng đều yêu cầu shipper tự do cũng phải chịu sự quản lý của trạm giao hàng, nhưng thực tế họ không bị quản chặt, chỉ cần tuân thủ một số quy định liên quan, có xe điện, có mũ bảo hiểm, thùng giữ nhiệt là được chạy đơn, cũng không cần phải dùng bộ trang bị đầy đủ của Xtuan.

Đi đường cứ thấy ai quần áo, thùng giữ nhiệt, mũ bảo hiểm lung tung thì biết ngay đó là shipper tự do. Anh trai tôi cũng vậy, thùng giữ nhiệt một app, mũ bảo hiểm một app, áo lại của một app khác nữa.

Trở thành shipper tự do cũng đơn giản, chỉ cần mở điện thoại ra, tải app giao hàng Xtuan Crowdsourcing, xác thực danh tính là hệ thống sẽ hướng dẫn các bước để trở thành shipper thực thụ.

Có điều, những chuyện này về sau tôi mới biết. Hồi đó, sau khi đăng kí tài khoản xong, tôi không hoàn thành bước xác thực danh tính (vì không tin tưởng nền tảng nên tôi không nhập số tài khoản ngân hàng), càng không hiểu các bước tiếp theo.

Tôi hỏi anh trai, anh ấy cũng được người ta chỉ cho nên giải thích không được rõ ràng. Tôi nghĩ bụng, chi bằng cứ thông qua các app tuyển dụng chính thống, để bên tuyển dụng hướng dẫn mình vào nghề.

Từ đầu chí cuối, tôi chỉ muốn giao đồ ăn bán thời gian, như vậy sẽ tự do hơn, hoặc có lẽ vì vẫn còn ôm trong lòng kỳ vọng muốn tìm một công việc tốt hơn. Thế nhưng các bài tuyển dụng trên mạng chỉ tuyển toàn thời gian, có bên còn bảo bây giờ làm gì có shipper bán thời gian nữa, rồi nhiệt tình giới thiệu những lợi thế và đãi ngộ khi làm toàn thời gian.

Nào là mỗi ngày chỉ cần đi làm khoảng tám tiếng, một tháng kiếm được hơn 10.000 tệ. Về sau tôi mới biết, chỉ cần tuyển được một người giao hàng, họ sẽ kiếm được 100 tệ tiền hoa hồng, nếu không đã chẳng tích cực thế.

Không chỉ các bên tuyển dụng nhận được tiền thưởng hậu hĩnh, mà tài xế giới thiệu được người mới cũng được thưởng tiền. Anh trai tôi còn hối hận không kéo tôi làm cho bên anh ấy, nếu vậy anh ấy đã được thưởng hơn 300 tệ rồi. Giả sử tháng đầu tiên tôi làm tốt, đạt được số đơn nền tảng yêu cầu, mức tiền thưởng sẽ còn tăng gấp đôi. Nhưng khi ấy tôi chưa hiểu những điều này.