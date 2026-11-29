Giá thuê phải chăng, mua sắm thuận tiện là những yếu tố khiến Vương Vãn lựa chọn gắn bó với căn hộ nhỏ trong khu dân cư đông người lao động.

Về cơ bản tôi vẫn khá hài lòng với môi trường sống ở đây. Ít ra ở đây mua sắm thứ gì cũng tiện, giá thuê nhà rẻ, hơn nữa chỗ tôi thuê còn có thang máy, đi lên đi xuống không vất vả.

Điểm duy nhất không ưng là căn hộ tôi thuê ở gần mặt đường, liên tục phải nghe tiếng xe motor, xe máy điện ồn ào, không lúc nào được yên tĩnh. Hơn nữa, ngay chính dưới căn hộ của tôi là trạm thu gom rác, cứ 5 giờ sáng hằng ngày là thu rác.

Tôi đã gọi điện lên tổng đài để phản ánh rồi nhưng chẳng ích gì, họ bảo thời gian đi thu rác hằng ngày là cố định, không thay đổi được. Tất nhiên, dù tồn tại những vấn đề như vậy, nhưng tôi vẫn lựa chọn ở lại đây, muốn tìm một căn nhà khác rẻ hơn, tiết kiệm hơn khó lắm.

Rất nhiều chủ nhà cho thuê trọ ở làng tôi là người nơi khác đến mua lại bất động sản rồi cho thuê. Giống như chủ nhà của tôi, anh ta ở tận nước ngoài, chưa từng đặt chân đến đây bao giờ, chẳng biết căn nhà mình mặt ngang mũi dọc thế nào, chứ đừng nói đến chuyện am hiểu về giá cả thuê nhà ở đây.

Thực ra, các căn hộ cho thuê khác ở tòa nhà của tôi từ năm 2020 đã tăng giá lên 2.500 tệ rồi, nhưng tôi không nói cho anh ta, nếu như trong nhà có thiết bị nào cần thay mới, sửa chữa, tôi sẽ chủ động sửa trước rồi đưa hóa đơn cho anh ta thanh toán là xong.

Có điều, tôi rất ít khi sửa chữa cái gì, vì sợ lỡ một ngày nào đó tòa nhà này đột nhiên bị giải tỏa, cũng khó mang những thứ đó đi được. Cho nên trong cuộc sống, cái gì tạm bợ được, tôi sẽ tạm bợ cho qua, bớt được cái gì hay cái ấy. Điều này cũng đúng với mong muốn của chủ nhà.

Có lần anh ta hỏi tôi: “Theo cô, liệu đến tháng Sáu này nhà có bị giải tỏa không?”.

Tôi cũng không biết, nhưng tôi vẫn trả lời rằng: “Chắc không đâu”.

Anh ta nói: “Không biết bao giờ sẽ đến lượt chúng ta, thôi thì cứ tùy cơ ứng biến, nghe theo số trời vậy”.

Năm 2023, làng bắt đầu giải tỏa mặt bằng, bao nhiêu tòa chung cư bị phá dỡ. Mấy cửa hàng ở tầng trệt cũng bị ảnh hưởng nên lần lượt đóng cửa.

Tôi có quen một bà chủ cửa hàng nhỏ trong số đó. Năm ngoái cô ấy mở một cửa hàng ở Đồn Điền, chưa đầy một năm đã bị giải tỏa. Năm nay vừa mới chuyển đến Sa Hà, ngồi chưa ấm mông đã bị bắt dọn đi.

Từ hồi bắt đầu giải tỏa mặt bằng, người dân ai cũng hoang mang lo lắng, không biết ngày nào mình sẽ mất chỗ ở. Có điều, nghe đâu những tòa nhà có thang máy như nơi tôi đang ở không thuộc diện công trình trái phép, chắc sẽ không bị phá dỡ.

Tôi không rõ tin tức này có chuẩn không, nhưng lúc nào cũng có cảm giác sẽ phải dọn đi bất cứ lúc nào, vậy nên tôi đã cố gắng không sắm sửa quá nhiều. Từ sau khi làng này vừa sửa đường vừa sửa ống thoát nước, tôi thấy đỡ căng thẳng hơn hẳn, nghĩ bụng chắc sẽ chẳng giải tỏa nữa đâu.