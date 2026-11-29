Ong thợ cái có cuộc sống rất bận rộn, bởi chúng đảm nhận nhiều công việc quan trọng trong bầy ong. Ong thợ cái, vừa đảm đương chuyện duy trì nòi giống, sản xuất mật và canh gác.

Ong thợ cái đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong bầy. Ảnh minh họa: N.G.

Hãy thử tưởng tượng mà xem. Không giống nữ giới chỉ có nhiều hơn một nhiễm sắc thể X so với nam, những con ong mật cùng giới tính với họ có thêm cả một bộ nhiễm sắc thể. Xét đến những nhiệm vụ được giao phó cho ong thợ cái, chẳng có gì phải thắc mắc về việc nó sở hữu nhiều vật chất di truyền đến vậy.

Chẳng hạn, để đảm bảo tổ ong chứa càng ít mầm bệnh càng tốt, ong mật cái phải dành một lượng lớn thời gian và công sức để giữ cho cái tổ sạch sẽ. Chúng còn đảm nhiệm vai trò lính gác, đặt cược mạng sống để bảo vệ lối ra vào tổ khi bị lũ săn mồi đe dọa.

Con ong cái còn được giao nhiệm vụ tìm kiếm tất cả các nguồn dinh dưỡng mà cái tổ cần để tồn tại. Sau đó còn cả công đoạn biến đổi phi thường từ mật hoa thành mật ong vốn đòi hỏi nhiều ngày làm việc quần quật. Bước đầu tiên trong việc chế tạo mật ong là tiết ra enzyme tiêu hóa mật hoa.

Để hỗ trợ cho quá trình này, ong thợ cái phải đập cánh vù vù với tốc độ 11.400 lần mỗi phút. Những tiếng vo ve đặc trưng của chúng rất cần thiết cho việc khử nước mật hoa ở dạng lỏng, để cuối cùng chuyển thành mật ong. Cho tới nay, với bao tiến bộ khoa học, con người vẫn chưa tìm được cách sao chép thành công quá trình này.

Một con ong mật cái có thể tham gia mọi quá trình, từ lao công đến bảo vệ, sau đó chúng rời tổ để tìm đám mật hoa. Cần khoảng hai triệu chuyến thăm viếng tới các bông hoa, tức là cần tổng cộng 55.000 dặm bay để tạo ra một pound [1] mật ong. Chưa kể trong quá trình thu thập, ong mật cái còn phải vừa lẩn trốn kẻ thù, vừa thụ phấn cho 80% lượng hoa quả, rau củ và hạt giống tính riêng tại Mỹ.

Nếu như thế vẫn chưa nhằm nhò gì, thì chúng còn có thể giao tiếp với các bạn ong thợ cái của mình bằng một điệu nhảy tinh vi nhằm giúp chúng biết được nơi nào dễ kiếm nguồn thức ăn ngon lành. Người ta phát hiện ra rằng, ong mật cái còn là những nhà toán học cấp cao trong giới côn trùng.

Các nhà nghiên cứu đến từ Australia và Pháp đã dạy ong cái làm các phép toán số học như cộng và trừ. Việc này được cho là nằm ngoài khả năng của bất kỳ loài côn trùng nào, vì nó đòi hỏi năng lực thực hiện nhiều quá trình nhận thức phức tạp. Nhưng với ong mật cái thì khác.

Thế thì ong mật đực còn việc gì mà làm nữa nhỉ?

Câu trả lời rất đơn giản… Chẳng gì cả.

[1] Xấp xỉ 454 gam (ND).