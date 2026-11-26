Loài ong có một cơ chế lựa chọn giới tính khá thú vị. Ong chúa có thể quyết định tỉ lệ ong mật đực và ong thợ cái trong đàn bằng cách bơm tinh trùng đã dự trữ sẵn lên trứng.

Loài ong mật có cách lựa chọn giới tính rất thú vị. Ảnh minh họa: H.C.

Con người không phải sinh vật duy nhất trên Trái Đất sử dụng nhiễm sắc thể cho việc quyết định giới tính. Tôi bắt đầu nghiên cứu ong mật lần đầu tiên cách đây hơn hai mươi năm, và vốn dĩ tôi nảy ra đề tài nghiên cứu này từ một câu hỏi rất đơn giản: Điều gì sẽ xảy ra khi ong mật bị ốm?

Ong mật phải thu thập phấn và mật hoa từ nhiều nguồn hoa khác nhau, thường là cách khá xa tổ của chúng. Và trên đường đi, chúng phải đối mặt với đủ loại vi sinh vật.

Khác với động vật có xương sống như con người, ong mật không tạo ra protein kháng thể để chống nhiễm trùng khi vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể chúng. Thay vào đó, những con côn trùng này đã tương đối thích nghi với chiến tranh sinh học.

Tương tự một quầy thuốc cá nhân theo yêu cầu vậy, ong mật cũng có khả năng chế tạo loại kháng sinh cho riêng mình để tự điều trị khi bị nhiễm khuẩn. (Một số thuốc kháng sinh, ví dụ như apidaexin, còn có thể lẻn vào loại mật mà chúng ta tiêu thụ). Mục đích nghiên cứu của tôi về những con ong là khám phá xem liệu chúng ta có thể sử dụng những kháng sinh mà ong mật tạo ra để điều trị nhiễm trùng ở người hay không.

Là một nhà di truyền học, tôi bị hấp dẫn bởi quá trình sinh sản và di truyền của ong mật. Không như nhiều động vật khác, chẳng hạn như chim sử dụng một thứ gần giống XX và XY trong cơ thể chúng, ong mật có một cách rất độc đáo để phân biệt giới tính. Tôi nhớ lại điều này vào hôm tôi tách một tổ ong và phát hiện ra đống trứng mà ong chúa đang tích cực rải khắp tổ, nó quả là một bà đẻ phi thường. Ong chúa đẻ khoảng 1.500 quả trứng mỗi ngày.

Không như những địa chủ của Aristotle, những người vốn chẳng có quyền lên tiếng định đoạt giới tính cho con cháu, ong chúa đã tinh thông nghệ thuật chọn lọc giới tính từ hàng triệu năm trước. Bản thân ong chúa có thể đưa ra quyết định cấp độ hoàng gia về việc quả trứng được đẻ ra sẽ trở thành ong thợ cái hay ong mật đực.

Cơ chế này vận hành như sau: Ong chúa đẻ ra những quả trứng có 16 nhiễm sắc thể, và nếu nó không can thiệp gì thêm, quả trứng sẽ phát triển thành ong mật đực [1]. Nhưng nếu ong chúa muốn tạo ra ong thợ cái, nó sẽ thêm một ít tinh trùng trữ sẵn trong cơ thể mình lên quả trứng.

Tinh trùng hòa với trứng và thụ tinh cho nó. Tinh trùng thụ tinh cho trứng sẽ bổ sung thêm 16 nhiễm sắc thể nữa, nâng tổng số nhiễm sắc thể lên 32. Đó là số lượng nhiễm sắc thể cần thiết để tạo ra ong thợ cái.

Phụ nữ loài người chỉ có thêm một bản sao của nhiễm sắc thể X, trong khi ong mật cái còn có nhiều lựa chọn di truyền hơn để nó tùy nghi sử dụng. Mỗi một nhiễm sắc thể trong số 16 nhiễm sắc thể được bổ sung sẽ cho phép ong mật cái có nhiều lựa chọn di truyền hơn ong đực.

[1] Trong một tổ ong khỏe mạnh, vào giữa mùa hè đầy năng suất, ong mật đực có thể chiếm khoảng 1% đến 15% trong tổng số 50.000 đến 75.000 con ong trong cả tổ.