Các mặt Đối lập Bổ trợ lẫn nhau. Cáo không hướng tới sự hoàn hảo. Cáo tìm kiếm các mặt Đối lập Bổ trợ.

Triết gia Hy Lạp Heraclitus (540 - 475 TCN) khẳng định rằng logic, hay logos (λόγος) trong tiếng Hy Lạp, được dựa trên “sự thống nhất các mặt đối lập”. Điều này phản ứng chính vũ trụ cùng suy nghĩ của nhân loại về nó, và đời người trôi đi như một dòng chảy không ngừng, tức sự thay đổi liên tục của thế giới và cách chúng ta nghĩ về nó.

Đây là một cách hiểu về logic hoàn toàn khác so với định nghĩa phổ biến ngày nay, vốn chỉ tập trung vào sự phân biệt đúng sai của suy luận, vạch ra quy tắc để đi đến kết luận cũng như củng cố các nhận định thông qua sử dụng các kết luận trước đó.

Nhím cẩn thận phân biệt giữa những suy nghĩ gây ra mâu thuẫn nội tâm và những suy nghĩ nhất quán. Bất kỳ điều gì nhím cảm thấy mâu thuẫn nội tâm hoặc thiếu nhất quán đều được cố gắng loại bỏ. Trái lại, logic của cáo là “sự thống nhất các mặt đối lập”. Quá trình suy nghĩ năng động “ở giữa” các mặt đối lập giúp cáo tìm ra ý nghĩa mới trong những bối cảnh mới.

Nhím xem mọi thứ trước mắt như đã xác định và có chức năng riêng. Khi nhìn thấy một chiếc ghế, nhím coi đó như một thứ để ngồi. Nhưng cáo có thể nhìn chiếc ghế và mở ra những lý giải mới. Suy cho cùng, chiếc ghế có thể chỉ đơn giản là ghế ngồi - như mọi chiếc ghế khác - nhưng cũng có thể là thứ khác (như “chiếc ghế” trong chính phủ, không nhất thiết là một vật thể). Ngoài ra, nó còn có thể ghép với một thuật ngữ khác và tạo ra một ý nghĩa mới thông qua sử dụng các mặt Đối lập và Bổ trợ (nghĩa đen và nghĩa bóng). Ví dụ, “ghế ngày Sa-bát” hoặc “ngai vua” (ghế của vua).

Cáo sử dụng một cách khôn ngoan tư duy Đối lập Bổ trợ trong hành động và các mối quan hệ của mình. Ảnh minh họa.

Mỗi khái niệm, trong bản thể đơn giản, đều bao gồm các mặt đối lập. Ví dụ như thuật ngữ “truyền thông”. Có thể nói, con người chưa bao giờ gần nhau đến thế nhờ vào việc sử dụng các thiết bị truyền thông hiện đại. Tuy nhiên, đồng thời, cũng có thể nói rằng con người chưa bao giờ xa nhau đến thế, vì sử dụng các thiết bị truyền thông hiện đại. Cả hai câu đối lập này không chỉ đúng khi xét riêng lẻ mà còn bổ trợ cho nhau. Chỉ có sự kết hợp của cả hai mới giúp ta hiểu rõ đầy đủ ý nghĩa tác động của công nghệ hiện đại với con người và hệ quả của nó với xã hội nói chung. Nhận thức của cáo phát triển thông qua sự kết nối trung gian những ý nghĩa trái ngược của các thuật ngữ.

Điều này cũng đúng với sự liên quan giữa các thuật ngữ gán thuộc tính. Trong các thuật ngữ có sự phụ thuộc phức tạp mang tính hệ thống của các mặt đối lập tổng thể. [...]

Thật thú vị khi lưu ý rằng ngôn ngữ Do Thái đặc biệt phong phú từ ngữ Đối lập Bổ trợ tiềm ẩn. Có lẽ lý do là vì các nhà tư tưởng Do Thái, đặc biệt xoay quanh hai bộ kinh cổ Talmud và Kabala, đã không xem xét việc dẫn chứng thực tế mà thay vào đó là khái niệm hóa nó. Nói một cách đơn giản, sự kết hợp bất ngờ của các mặt đối lập bổ trợ thật đẹp. Tôi đã chứng minh điều này qua lời bài hát của Sakharof: “Một trái tim tan vỡ là một trái tim trọn vẹn”. Dưới đây là một ví dụ khác từ những dòng thơ kỳ diệu trong bài thơ Sudden Spring (Mùa xuân bất chợt) của Abraham Halfi:

Ôi một ngày tàn nhẫn và tỏa sáng

Giăng lưới bủa vây cả ta và nàng.

Bao trùm hết mọi nơi trong thành phố

Cô dâu mới yêu kiều đang ướt sũng

Dưới làn mưa.

Có thể nói những liên tưởng đối lập trong bài thơ cũng bổ trợ lẫn nhau - chỉ là xa cách hơn đôi chút. Chúng tạo ra những hiểu biết mới, đẹp đẽ và sâu sắc hơn về trải nghiệm nhân sinh.

Các mặt Đối lập Bổ trợ lẫn nhau cũng là bí mật của mọi câu chuyện cười thú vị. Câu chuyện cười mà chúng ta thích nghe và kể lại chỉ đơn giản là sự xuất hiện của các mặt Đối lập Bổ trợ. Và người nghe sẽ bật cười sảng khoái khi phát hiện ra logic ẩn giấu trong các mặt Đối lập Bổ trợ. Người ta không đánh giá lời giải thích hài hước là “đúng” hay “sai”; nó vừa đúng vừa sai. Khi ra hiểu được câu chốt của mẩu chuyện cười, ta khám phá ra logic ẩn chứa trong các mặt Đối lập Bổ trợ của tình huống nhân sinh, ngay cả khi thoạt đầu nó có vẻ như sự điên rồ.

Giống như câu chuyện cười cũ rích về người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ một tòa nhà chọc trời và thấy một người đang rơi xuống. Ông hỏi người đó: “Có chuyện gì thế?”. Và người đang rơi đáp: “Cho đến nay mọi chuyện vẫn ổn…” Đối lập Bổ trợ là nền tảng của trí tuệ con người.

Một câu chuyện kể về hai thiền sư đi qua một khu rừng và ngắm nhìn những hàng cây. Một người nói: “Những ngọn cây đang đung đưa trong gió”. “Không, đâu phải. Là gió đang thổi đấy chứ”, người kia cãi lại. Cả hai đến gặp một vị thiền sư thông thái và nhận được câu trả lời: “Chính là suy nghĩ của các con đang chuyển động”.

Câu trả lời mang nhiều ý nghĩa và có thể được hiểu theo nhiều cách. Điều quan trọng là phải nhấn mạnh hai điểm khái quát: thứ nhất, không có một lựa chọn đúng duy nhất giữa hai mặt đối lập. Thứ hai, khả năng lĩnh hội ý nghĩa vạn vật như những mặt Đối lập Bổ trợ cũng mô phỏng sự vận động của tư duy. Mặt khác, chính sự vận động của tư duy mang đến ý nghĩa biểu tượng của sự vật và ươm mầm cho những cách diễn giả mới, vượt xa hình ảnh ngọn cây đung đưa hay chuyển động của gió.

Đây là sức mạnh của Đối lập Bổ trợ trong ngôn ngữ và tư duy của con người. Cáo biết cách kích hoạt các mặt đối lập để duy trì sự vận động và yếu tố đổi mới liên tục trong cách tư duy và hành động. Hình thức tổng thể này không bao giờ hoàn hảo. Xét cho cùng, hoàn hảo là biểu hiện của nguyện vọng hay khát vọng về sự hoàn mỹ không chê vào đâu được của con người. Nhưng sự hoàn hảo mà chúng ta đấu tranh kiếm tìm lại chứa đựng các mặt đối lập bên trong, cho nên không bao giờ có thể tránh được sai sót hay toàn vẹn.

Cáo không hướng tới sự hoàn hảo. Cáo tìm kiếm các mặt Đối lập Bổ trợ. Nhận thức về tổng thể này chứa đựng nhiều ý nghĩa tư duy và thực hiện mà cáo sử dụng một cách khôn ngoan trong hành động và các mối quan hệ của mình.