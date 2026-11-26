Từng trải nghiệm hơn 10 công việc trong những năm sống ở Bắc Kinh, Vương Vãn bắt đầu cân nhắc lựa chọn nghề giao đồ ăn.

Mấy ngày sau Tết, vùng trời phương Bắc xám xịt mịt mù. Xe ôtô đi trên cao tốc nếu không có ứng dụng chỉ đường hay biển báo giao thông chỉ dẫn thì không phân biệt được đâu với đâu.

Tuyến cao tốc Đại Khánh-Quảng Châu từ Sơn Đông đến Bắc Kinh chia cắt những cánh đồng trải dài miên man ngày trước. Đường cao tốc và đồng nội thoạt nhìn như được khảm khít vào nhau, kì thực lại như hai không-thời gian song song, mỗi bên tự trôi chảy hoặc dừng lại trong dòng thời gian của riêng mình.

Hơn mười năm đi đi về về trên cao tốc Đại Khánh-Quảng Châu, tôi chứng kiến những ngôi nhà được sửa sang, cơi nới, còn diện tích canh tác thì thu hẹp dần. Ngày trước, trên cánh đồng ngút ngàn tầm mắt, thi thoảng mới thấy lác đác vài tòa nhà và công xưởng.

Cũng như trấn tôi, giờ nhiều nhà đã chẳng còn ruộng, mà cũng không muốn làm ruộng. Trồng trọt là công việc đòi hỏi kĩ năng, nhất là thanh niên bây giờ phần đa không biết làm ruộng. Vả lại, làm nông vất vả mà chẳng kiếm được mấy đồng, thà đi nơi khác làm đại công việc nào đó còn hơn.

Những người khoảng chừng ba mươi như tôi chẳng ai ở nhà làm gì, kể cả tôi có không muốn đi cũng phải xách ba lô mà đi cho sớm vì sợ miệng lưỡi xóm giềng.

Hơn mười năm lăn lộn ở Bắc Kinh, tôi không hề suôn sẻ. Nếu bảo tôi phải ở Bắc Kinh dưỡng già, có chết tôi cũng không chịu. Tôi vẫn phải quay về quê hương, trở về trấn Quan Thành.

Tôi không thích nhịp sống nhanh ở Bắc Kinh, và thấy bức bối với công việc ở đây. Tôi đã từng làm mười bốn, mười lăm công việc, từ công nhân xưởng in, nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên giao mẫu bệnh phẩm của bệnh viện, phục vụ, rồi telesales, tiếp thị online, phóng viên săn tin, môi giới bản quyền, biên kịch, làm kế hoạch, viết nội dung, rồi cả dọn dẹp vệ sinh, nhưng chẳng việc nào làm được lâu dài.

Bằng cấp và kĩ năng chuyên môn của tôi cũng không đủ để làm được những công việc danh giá hơn, nếu không phải bị cho nghỉ thì cũng là vì thực tình không làm tiếp được nữa.

Cuối cùng, quanh đi quẩn lại, sau khi leo lên từ ngành dịch vụ, chưa đầy hai năm tôi lại quay trở về lao động chân tay, từ dọn vệ sinh đến trưởng nhóm đội vệ sinh cho đến sau này là giao đồ ăn.

Nói thực lòng, tôi không thích công việc dịch vụ vệ sinh cho lắm, chẳng hạn như cái công ty quản lý tòa nhà mà tôi phải quay lại Bắc Kinh để đi làm ấy, tôi không thích chút nào.

Chẳng những lương thấp, việc lại nhiều, mang tiếng là trưởng nhóm đội vệ sinh, nhưng thực tế cũng là lao công thôi, lúc thì kêu đi cọ bồn cầu, lúc thì đi nhặt rác, còn hay bị người ta coi thường.

Kẻ coi khinh chúng tôi không phải nhân viên bên thuê, khách hàng hay người đi đường mà chính là công ty của chúng tôi. Bình thường nói chuyện kiểu cách, ra điều kẻ cả, mở miệng ra thì tự cho mình là đúng, chỉ chăm chăm kể lại quá khứ tưởng là huy hoàng.

Tôi rất khó hòa hợp được với họ, quản lý của tôi cũng chẳng ưa gì tôi, lúc nào cũng “đì” tôi. Tôi bất mãn với công việc này, nhiều lần nói thẳng sẽ nghỉ việc để đi làm shipper.