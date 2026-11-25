Nhiều người uống một ly cà phê vào buổi sáng để tinh thần tỉnh táo. Caffeine và phenol trong cà phê còn giúp cơ thể kiểm soát cân nặng, đường huyết và giảm xơ vữa động mạch.

Uống cà phê thường xuyên mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: K.C.

Duy trì một hệ tim mạch khỏe mạnh là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với Beth M., một cố vấn chính trị tại Boston. Hai năm trước, ở độ tuổi năm mươi, Beth bị xuất huyết não. Dù đã hồi phục hoàn toàn nhưng bà không khỏi lo lắng khả năng tình trạng đó xảy ra lần nữa, bà cố để giữ cho huyết áp luôn ở mức thấp và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Sau khi lành bệnh, Beth bắt đầu uống cà phê giàu phenol bởi các tác dụng bảo vệ của nó. “Tôi đề cao tầm quan trọng của chế độ ăn uống gồm những thành phần kháng viêm và chống oxy hóa, và thật tuyệt vời khi khởi động một ngày mới bằng một cú hích đến từ các “chiến binh” sẵn có trong tách cà phê giàu phenol cực kỳ thơm ngon,” bà cho biết.

Chưa từng thử qua một ly Coca-cola trong suốt cuộc đời mình, và hiếm khi chọn cho mình bất kỳ thức uống chứa caffeine nào, Beth chỉ uống chính xác loại cà phê Decaf chứa hàm lượng phenol cao. Bà còn mang theo những hạt cà phê thượng hạng và máy xay mini khi đi nghỉ mát.

Nhìn chung, những thay đổi mục tiêu trong thói quen ăn uống khiến Beth thấy thật tuyệt. “Chế độ dinh dưỡng giàu chất chống oxy hóa và kháng viêm giúp tôi bảo toàn năng lượng, giảm đau nhức và mang lại cho tôi cảm nhận rằng mình đã trở nên mạnh mẽ hơn so với trước. Thật khó để gán cho cà phê tất cả công trạng, nhưng tôi đoan chắc “thần dược” này đóng vai trò quan trọng trong cả quá trình”, bà nói.

Chúng ta đã chứng kiến một số khám phá ấn tượng đến từ các nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa cà phê với những tiến bộ có khả năng làm thay đổi cuộc sống trên các phương diện sức khỏe, giữ dáng và giảm cân. Tuy nhiên vài trường hợp đã uống đến vài tách cà phê mỗi ngày, điều này có thể gây nguy hiểm cho một số người trong chúng ta.

Caffeine là loại thuốc hướng thần được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới; theo báo cáo của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ (American Society for Nutrition - ASN), 89% người Mỹ ở độ tuổi trưởng thành tiêu thụ hợp chất này hàng ngày. Nhưng về mặt di truyền, đến một nửa dân số thế giới chuyển hóa chậm caffeine, đồng nghĩa với việc các ảnh hưởng của nó cũng trở nên rõ ràng và dai dẳng hơn. Một vài biến thể của alen [1] trên một gen, được gọi là CYP1A2, mang chức năng mã hóa enzym chuyển hóa caffeine trong gan.

Do đó, alen mà bạn sở hữu sẽ quyết định khả năng dung nạp caffeine của bạn. Thông thường, caffeine có chu kỳ bán phân hủy kéo dài từ năm đến sáu giờ, khoảng thời gian cần thiết để tiêu hao một nửa lượng caffeine trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn là người chuyển hóa caffeine chậm, quá trình này có thể mất từ 10 giờ trở lên.

[1] Các trạng thái khác nhau của cùng một gen, có chức năng di truyền nhất định.