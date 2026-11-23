Theo các nhà khoa học, những người uống cà phê thường xuyên giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Cà phê thường xuyên giống như cách "đóng bảo hiểm" cho sự minh mẫn khi về già.

Uống cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc Alzheimer. Ảnh minh họa: K.C.

Alzheimer là căn bệnh tuổi già đáng sợ đối với tất cả chúng ta. Tuy đã tìm ra các phương pháp điều trị vượt trội cho bệnh tim và nhiều chứng ung thư, chúng ta hầu như chẳng làm được gì đáng kể để ngăn chặn sự tấn công của Alzheimer, nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến suy giảm trí nhớ với tỷ lệ gia tăng chóng mặt.

Tại Mỹ, cứ chín người trên 65 tuổi thì có một người mắc Alzheimer. Chỉ riêng năm 2016, Hiệp hội Alzheimer’s ước tính chi phí chữa trị cho hội chứng này và các chứng mất trí nhớ khác là 236 triệu USD . Tin tốt là: Việc uống cà phê suốt đời sẽ làm giảm nguy cơ phát triển căn bệnh khủng khiếp nói trên.

Quan điểm này đưa tôi trở lại với những cư dân Ikaria mà phần lớn trong số họ vẫn giữ được trí tuệ minh mẫn cho đến cuối cuộc đời trường thọ của mình. Những người Ikaria bị suy giảm trí nhớ chỉ chiếm một phần tư tỷ lệ mắc bệnh của Mỹ.

Chắc hẳn chế độ ăn uống, lối sống và mạng xã hội đã góp phần vào trí tuệ minh mẫn đáng ghen tị đó, tuy nhiên, khi mà rất nhiều nghiên cứu chỉ ra mối liên kết giữa cà phê thông thường với sự giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, tôi đồ rằng thứ cà phê Hy Lạp giàu phenol của các cư dân đảo cũng giúp ích được ít nhiều.

Viện Thông tin Khoa học về Cà phê (Institute for Scientific Information on Coffee - ISIC), một kênh tài nguyên dành cho các bác sĩ và cơ quan chăm sóc y tế tại Anh, đã khảo sát rất nhiều nghiên cứu về cà phê và bệnh Alzheimer cho thấy sự suy giảm rõ rệt về xác suất mắc căn bệnh này đối với các tín đồ cà phê.

Một nghiên cứu được tiến hành tại Italy vào năm 2015 cho thấy, những người lớn tuổi có thói quen uống một lượng cà phê vừa đủ (một đến hai tách mỗi ngày) ít chịu tác động của chứng suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) [1] hơn với những người không bao giờ hoặc hiếm khi uống cà phê.

Các nhà khoa học cũng nhận thấy mức độ giảm rõ rệt về nguy cơ mắc bệnh Parkinson ở các tín đồ cà phê. Là một kiểu rối loạn thoái hóa thần kinh khác, mỗi năm Parkinson tấn công 60 nghìn người Mỹ, gây tình trạng run rẩy, làm suy yếu chức năng vận động và phá hủy các nơron trong não bộ.

May thay, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra khi phân tích hai mươi nghiên cứu riêng biệt, rằng nguy cơ phát triển bệnh Parkinson trên phạm vi toàn cầu được loại trừ đến 31% những người thường xuyên uống cà phê so với những người không uống. Và dựa trên phân tích hai mươi sáu nghiên cứu khác thuộc cùng chủ đề này, tỷ lệ phát triển bệnh Parkinson ở nhóm uống cà phê thấp hơn nhóm không uống là 25%.

Uống cà phê còn có thể bảo vệ chúng ta khỏi những cơn đột quỵ. Sau khi theo dõi hàng nghìn phụ nữ trong khoảng thời gian trung bình mười năm, một nghiên cứu do Susanna Larsson thuộc Học viện Karolinska, Stockholm thực hiện đã khám phá ra, những phụ nữ uống trên một tách cà phê mỗi ngày giảm được 22%-25% nguy cơ đột quỵ so với những người uống ít hơn.

Mối liên hệ này càng rõ ràng hơn ở những người không hút thuốc. Nghiên cứu toàn diện kể trên thậm chí còn cho thấy, những người chỉ uống một ít hoặc không uống cà phê có biểu hiện gia tăng nhẹ về nguy cơ đột quỵ.

[1] Suy giảm nhận thức nhẹ là giai đoạn trung gian giữa suy giảm nhận thức dự kiến do lão hóa tự nhiên và suy giảm nhận thức nghiêm trọng của chứng mất trí nhớ. MCI có thể làm tăng nguy cơ phát triển mất trí nhớ gây ra do bệnh Alzheimer hoặc các tình trạng thần kinh khác.