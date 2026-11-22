Ở Mỹ lan truyền nhiều câu chuyện về việc bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Những câu chuyện này củng cố lòng tin của nhiều người về việc tồn tại những "hàng xóm" ở hành tinh khác.

Có rất nhiều bộ phim khai thác về sự xâm lược của người ngoài hành tinh. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim E.T.

Trời vẫn còn tối. Bạn đang nằm trên giường, hoàn toàn tỉnh táo. Bạn phát hiện ra mình bị tê liệt hoàn toàn. Bạn cảm nhận có ai đó trong phòng. Bạn cố gắng hét lên nhưng không thể. Vài sinh vật nhỏ màu xám, cao hơn một mét, đang đứng ở cuối giường. Đầu chúng có hình quả lê, hói trụi và to quá khổ so với thân hình. Đôi mắt chúng rất lớn, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc và giống hệt nhau.

Chúng mặc áo chùng và đi ủng. Bạn hy vọng đây chỉ là một giấc mơ nhưng theo như bạn cảm nhận, điều đó đang thực sự xảy ra. Những sinh vật này nâng bạn lên và kỳ lạ thay, đưa bạn đi xuyên qua bức tường phòng ngủ. Bạn trôi bồng bềnh ra ngoài không trung. Bạn bay lên cao hướng tới một tàu vũ trụ hình đĩa bằng kim loại.

Một khi đã vào bên trong, bạn được dẫn vào một phòng khám nghiệm y tế. Một sinh vật lớn hơn nhưng bề ngoài trông cũng tương tự, rõ ràng là một loại bác sĩ, tiếp quản mọi việc. Những gì diễn ra sau đó còn đáng sợ hơn nữa.

Cơ thể bạn bị thăm dò bằng đủ loại dụng cụ và máy móc, đặc biệt là ở bộ phận sinh dục. Nếu bạn là nam, họ có thể lấy mẫu tinh trùng; nếu bạn là nữ, họ có thể lấy trứng hoặc bào thai, hoặc bơm tinh trùng vào. Họ có thể ép bạn quan hệ tình dục. Sau đó, bạn có thể được đưa vào một phòng khác nơi những đứa trẻ lai giữa con người và sinh vật kia nhìn bạn chằm chằm.

Bạn có thể được cảnh báo về hành vi sai trái của con người, đặc biệt là trong việc tàn phá môi trường hoặc để cho đại dịch AIDS lan rộng; những hình ảnh thảm họa trong tương lai được trình bày. Cuối cùng, những sứ giả u ám này đưa bạn ra khỏi tàu vũ trụ và đưa bạn trở lại bằng cách đi xuyên qua các bức tường, đặt lên giường. Khi bạn có thể cử động và nói chuyện… họ đã biến mất.

Bạn có thể không nhớ ngay sự việc. Thay vào đó, bạn chỉ nhận thấy một khoảng trống thời gian không thể giải thích được và cứ mãi băn khoăn về nó. Mọi thứ quá kỳ lạ nên bạn hơi lo ngại về sự tỉnh táo của mình. Dĩ nhiên, bạn ngần ngại không dám nói về việc này. Nhưng cùng lúc đó, trải nghiệm quá ám ảnh khiến bạn khó lòng giữ miệng.

Tất cả sẽ tuôn trào khi bạn nghe những câu chuyện tương tự, hoặc khi bạn bị thôi miên bởi một nhà trị liệu đầy cảm thông hoặc thậm chí khi bạn nhìn thấy một bức ảnh “người ngoài hành tinh” trên tạp chí, sách, hay chương trình truyền hình về UFO.

Một số người nói rằng họ có thể nhớ lại những trải nghiệm như vậy từ thời thơ ấu. Họ nghĩ rằng chính con cái họ giờ đây cũng đang bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Việc này thường diễn ra qua nhiều thế hệ. Họ cho rằng đó là một chương trình nhân giống để cải thiện nòi giống con người. Có thể người ngoài hành tinh vẫn luôn làm điều này. Một số người cho rằng đó chính là nguồn gốc của con người chúng ta.

Theo các cuộc khảo sát liên tục qua nhiều năm, nhiều người Mỹ tin rằng chúng ta đang được người ngoài hành tinh viếng thăm trong các UFO. Trong một cuộc khảo sát ý kiến của Roper vào năm 1992 với gần 6.000 người trưởng thành Mỹ tham gia, do những người tin vào chuyện bị người ngoài hành tinh bắt cóc tài trợ, 18% báo cáo rằng đôi khi họ thức dậy trong tình trạng tê liệt, nhận thức được có một hoặc nhiều sinh vật lạ trong phòng.

Khoảng 13% báo cáo về những khoảng thời gian trống không thể giải thích và 10% tuyên bố từng bay trên không trung mà không cần sự trợ giúp cơ học. Chỉ dựa trên những kết quả này, những người tài trợ cho cuộc khảo sát kết luận rằng 2% dân số Mỹ đã từng bị bắt cóc, nhiều người còn bị bắt cóc nhiều lần, bởi sinh vật từ thế giới khác. Tuy nhiên, câu hỏi liệu người tham gia có bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh hay không thực ra chưa bao giờ được đặt ra.

Nếu chúng ta tin vào kết luận của những người chi trả và diễn giải khảo sát này và nếu người ngoài hành tinh không thiên vị người Mỹ, con số toàn cầu sẽ vượt quá một trăm triệu người. Điều này đồng nghĩa với cứ mỗi vài giây lại có một vụ bắt cóc xảy ra trong vài thập kỷ qua. Thật đáng ngạc nhiên là không có nhiều vị hàng xóm phát hiện ra chuyện này.