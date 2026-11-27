Trong lần thử việc tại kho hàng của một siêu thị, Vương Vãn được “vua xử lý đơn” hướng dẫn những kỹ năng giúp tăng tốc độ phân loại hàng hóa.

Nửa tháng sau đó, tôi đi phỏng vấn liên miên, chủ yếu vẫn là việc phụ trách đội vệ sinh, hay nghe có vẻ sang hơn là quản lý đội vệ sinh. Nhưng, tôi gửi CV hàng trăm nơi mà không đến một phần mười trong số đó gọi tôi đến phỏng vấn.

Trong một phần mười nơi ấy, hầu hết đều đưa ra mức lương thấp hơn hẳn 1.000 tệ so với hồi tôi mới vào nghề năm 2023. Lương quản lý vệ sinh tương đối cao, khoảng 8.000 đến 12.000 tệ một tháng, tôi rất muốn đến phỏng vấn xem sao, nhưng xem yêu cầu công việc là tôi biết mình không có cửa, từ bằng cấp cho đến kinh nghiệm đều không đáp ứng được.

Cho dù là việc phụ trách đội vệ sinh hay nhân viên cửa hàng điện thoại với mức lương 5.000 tệ thì đều đòi hỏi toàn diện, nhiều nơi còn yêu cầu tuyển người dưới ba mươi tuổi, thậm chí có công ty vệ sinh còn yêu cầu bắt buộc phải tốt nghiệp đại học chính quy.

Tôi không thể đáp ứng được những yêu cầu ấy. Để sớm tìm được việc làm, cuối cùng tôi không còn quan trọng công việc gì nữa, ai gọi phỏng vấn cũng đi. Tôi còn phỏng vấn vào vị trí nhân viên phân loại hàng hóa trong siêu thị.

Hình ảnh trong một kho hàng tại Trung Quốc.

Từ lâu tôi đã nghe một anh bảo vệ kể về công việc này, anh ấy có người bạn làm phân loại hàng hóa trong siêu thị, một tháng kiếm được 15.000 tệ, tương đương tôi đi làm nhân viên vệ sinh ba tháng trời.

Công việc phân loại hàng hóa yêu cầu không cao, chỉ cần nhanh nhẹn, biết chữ là được. Kể cả có là giáo sư tiến sĩ mà xin việc ở vị trí này cũng chẳng được đãi ngộ tốt hơn. Làm nghề này, muốn kiếm được nhiều tiền thì phải nhanh tay, tôi tự thấy mình tháo vát nên quyết định đến siêu thị Tiểu Tượng thử việc.

Tôi chọn một kho hàng trong làng Vu Tân Trang gần nơi mình ở. Nó nằm trong góc khuất, tìm mãi mới ra. Ban đầu trưởng kho bận không để ý đến tôi, bảo tôi ngồi đợi một lúc.

Tôi đứng trong kho chứa hàng rộng lớn, thấy các nhân viên phân loại hàng đa phần là nữ giới. Có lẽ họ cũng giống tôi, muốn tìm công việc trả công cao trong thời gian ngắn. Họ đi ngang đi dọc khắp các khu nhiệt độ thường, khu bảo quản lạnh và khu đông lạnh, hầu như không lúc nào ngơi tay.

Tôi quan sát mãi vẫn không hiểu quy trình làm việc. Khoảng chừng mười mấy phút sau, trưởng kho mới đi ra, nói với tôi rằng trước tiên phải làm thử ba tiếng không lương, nếu muốn thì vào làm thử, không thì về đi. Tôi thấy yêu cầu của đối phương chẳng hợp lý chút nào, nhưng vì muốn có cơ hội làm việc, tôi đành phải thỏa hiệp.

Trưởng kho bảo một anh chàng gầy gò, không cao lắm nhưng trông tháo vát hướng dẫn cho tôi. Về sau tôi mới biết cậu ấy là “vua xử lí đơn” ở đó. Sở dĩ trưởng kho chọn cậu ta hướng dẫn là muốn tôi phải biết khó mà lui, hoặc cũng có thể biết khó mà tiến. Nghe có vẻ mâu thuẫn, thực ra lại rất thông minh, nếu không làm vậy thì sao biết được liệu tôi có chịu khó, có gắn bó với công việc hay không.

Anh chàng ấy vừa kiên nhẫn chỉ cho tôi vị trí từng mặt hàng, hướng dẫn cách xem số kệ và mã sản phẩm, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa nhanh tay nhặt hàng. Cậu ấy hỏi tôi đã làm việc nặng nhọc bao giờ chưa. Tôi bảo rồi.

Lời đó không thật, chỉ có hồi lên cấp Ba tôi phụ giúp gia đình mấy việc nhà nông không tốn sức lắm thôi. Suốt mười mấy năm lăn lộn, tôi chẳng làm việc nặng nhọc bao giờ, chỉ có việc dọn vệ sinh hơi vất vả. Có điều, để cậu ấy không nghi ngờ năng lực của mình, tôi đành phải bịa đại như vậy.