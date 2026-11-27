Sau nhiều lần thất bại với công nghệ xét nghiệm máu, Theranos chuyển sang sử dụng robot tra keo giá 3.000 USD. Thiết bị mới được đặt tên Edison, còn nhóm kỹ sư cũ bị sa thải.

Trong bầu không khí đầy kịch tính đó, sự cạnh tranh giữa hai nhóm kỹ thuật cũng ngày càng gia tăng. Nhóm mới do Tony Nugent phụ trách. Tony là người Ireland, tính tình cộc cằn và nghiêm túc. Anh có 11 năm kinh nghiệm làm việc ở hãng sản xuất linh kiện máy tính Logitech, sau đó là Cholestech, công ty chế tạo ra phiên bản đơn giản hơn của thiết bị mà Theranos đang theo đuổi. Thiết bị cầm tay của họ, CholestechLDX, có thể thực hiện được 3 xét nghiệm cholesterol và 1 xét nghiệm glucose trên một lượng máu nhỏ chích từ đầu ngón tay.

Ban đầu, Tony được Gary Hewett, nhà sáng lập Cholestech, đưa sang làm cố vấn cho Theranos. Sau đó, khi Hewett bị sa thải khỏi vị trí phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu và phát triển chỉ sau 5 tháng làm việc, Tony tiếp nhận vị trí này thay ông.

Khi đến Theranos, Hewett giữ quan điểm cho rằng kênh dẫn vi lưu không phát huy tác dụng trong chẩn đoán máu bởi vì lượng máu xét nghiệm quá nhỏ, không thể đo lường chính xác. Nhưng ông không kịp có thời gian để tìm ra giải pháp thay thế. Nhiệm vụ đó bây giờ rơi vào tay Tony.

Tony quyết định rằng một phần trong đề xuất giá trị của Theranos sẽ là tự động hóa tất cả các bước mà các nhà hóa học vẫn phải tuân thủ khi làm xét nghiệm máu trong phòng thí nghiệm. Để làm được điều này, Tony cần một robot. Nhưng do không muốn lãng phí thời gian xây dựng từ đầu, ông đặt mua một robot tra keo trị giá 3 nghìn đô-la từ công ty Fisnar ở New Jersey. Robot này trở thành linh hồn trong hệ thống Theranos mới.

Robot Fisnar là thiết bị hoạt động ở mức độ rất cơ bản. Nó là một cánh tay cơ học được gắn vào chiếc giá đỡ có ba cấp độ di chuyển: trái-phải, trước-sau, và lên-xuống. Tony buộc một ống pipet - loại ống mờ và mỏng dùng để vận chuyển hoặc đo lường lượng nhỏ chất lỏng - vào robot và lập trình để nó có thể thực hiện các thao tác giống một nhà hóa học trong phòng thí nghiệm.

Bộ phim tài liệu mới về Elizabeth Holmes, người sáng lập của Theranos. Ảnh: A24

Cùng với sự giúp đỡ của Dave Nelson, một kỹ sư mới vào, cuối cùng Tony cũng tạo được robot tra keo phiên bản nhỏ hơn, đặt vừa vặn trong một chiếc hộp nhôm có kích thước rộng và ngắn hơn một chút so với cây máy tính để bàn. Tony và Dave mượn một số bộ phận từ phiên bản 1.0, như các linh kiện điện tử và phần mềm, để đưa vào chiếc hộp của mình, từ đó làm thành chiếc đầu đọc mới.

Hộp chứa mới là một chiếc khay đựng các ống nhựa nhỏ và hai đầu ống pipet. Giống hộp chứa kênh dẫn vi lưu trước đó, thiết bị mới này cũng chỉ được dùng một lần. Bạn đưa mẫu máu vào một ống trong hộp chứa rồi đẩy hộp chứa vào trong đầu đọc qua một ô cửa nhỏ mở hướng lên trên. Khi đó, cánh tay robot của đầu đọc sẽ làm việc và thực hiện các bước thao tác của nhà hóa học.

Trước tiên, nó sẽ nắm lấy một đầu ống pipet để hút máu rồi đem trộn với chất làm loãng đựng trong các ống khác của hộp chứa. Sau đó, nó nắm lấy đầu ống pipet còn lại để hút chỗ máu đã được pha loãng. Đầu ống pipet thứ hai này được phủ kháng thể, chúng tự bám vào phân tử liên quan để tạo thành một vỉa kẹp ba lớp cực nhỏ mà mắt thường không thấy được.

Bước cuối cùng của robot là hút chất thử từ một ống khác nữa trong hộp chứa. Khi chất thử tiếp xúc với vỉa kẹp ba lớp trên, phản ứng hóa học sẽ xảy ra và phát ra một tín hiệu ánh sáng. Một dụng cụ trong đầu đọc là đèn nhân quang điện sẽ chuyển tín hiệu ánh sáng đó thành dòng điện.

Có thể đo được nồng độ của phân tử trong máu - cũng là mục tiêu đo lường trong xét nghiệm - thông qua cường độ dòng điện, vốn tỉ lệ thuận với với cường độ ánh sáng.