Các nhà hoạt động giáo dục ở nhiều nước trên thế giới bày tỏ sự tán đồng với các phương pháp giáo dục của Maria Montessori, bởi nó giúp trẻ nhỏ hướng thiện và biết yêu thương.

Vào thời điểm đó, đại sứ Argentina tại Rome đã nghe rất nhiều về hành trình tuyệt vời của những đứa trẻ ở khu ổ chuột mà bác sĩ Montessori chăm sóc, và ông quyết định đích thân đến tận nơi để chứng kiến. Vì hoài nghi về toàn bộ sự việc nên ông quyết định đến mà không báo trước, để chắc chắn rằng không có sự chuẩn bị đặc biệt nào chào đón ông.

Hôm ông đến tình cờ lại là thứ năm, ngày trường không hoạt động. Khi người gác cổng đang giải thích điều này với ông thì một đứa trẻ đi ngang qua nghe được cuộc trò chuyện. Cậu bé liền nói ngay: “Ồ, không sao đâu. Ông có chìa khóa mà” (nói với người gác cổng), “với lại tất cả các bạn đều sống ở đây” (trong khu nhà tập thể). Thế là người gác cổng mở cửa, và đứa trẻ đó đi gọi các bạn của mình. Tất cả bọn trẻ cùng vào lớp học và đón tiếp vị đại sứ bằng cách tiếp tục “làm việc như thường lệ”.

Nhiều người sau khi quan sát những gì diễn ra trong các “Ngôi nhà trẻ thơ” đã viết lại thành sách. Trong số các tác phẩm viết bằng tiếng Anh có thể kể đến Một người mẹ Montessori (A Montessori Mother) của D. C. Fisher; Những ví dụ và công trình mới (New Examples and New Works); Điều kỳ diệu trong giáo dục (A Miracle in Education); Khám phá tâm hồn con người (The Discovery of the Human Soul). Nội dung chung của những cuốn sách này và các tác phẩm khác cùng thời là phương pháp Montessori đã làm lộ ra một “Đứa trẻ mới”. Trên thực tế, có một cuốn sách mang tên Những đứa trẻ mới (The New Children).

Các phương pháp giáo dục của Maria Montessori được ủng hộ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Maria Montessori.

Trong cuốn này, tác giả còn đi xa hơn khi cho rằng lối sống được những “đứa trẻ mới” hé lộ đã bác bỏ giáo lý về tội tổ tông [1]. Bà viết, “Trẻ con không hề muốn hư hỏng. Việc lười biếng khiến chúng mệt mỏi và chán nản. Chúng tự nguyện làm việc chăm chỉ, khao khát học hỏi, hợp tác với những bạn lớn hơn và sống hòa thuận, biết giúp đỡ lẫn nhau”.

Từ rất sớm, ngay khi các vị khách bắt đầu tìm đến, bà Montessori đã bị ấn tượng bởi một điều đáng kinh ngạc - đó là sức hấp dẫn mang tính phổ quát từ cuộc sống và hành vi của những “Đứa trẻ mới”.

Điều này không chỉ đơn thuần là việc mọi người dù có nhiều quan điểm khác nhau nhưng đều bị ấn tượng bởi những gì họ thấy, mà còn vượt xa hơn, theo lời của chính bà Montessori, khi “mỗi người đến đây dường như đều nhìn thấy sự hiện thân của lý tưởng riêng của chính mình”.

Ví dụ, một chính trị gia nổi tiếng nhận xét: “Tại đây, chúng ta thấy kỷ luật thông qua tự do”; một nhà hoạt động xã hội nói: “Tại đây, chúng ta thấy quy mô thu nhỏ của xã hội con người mà chủ nghĩa xã hội đã tiên đoán - chiến thắng của tự do cá nhân cùng với tổ chức hoàn hảo”; một quý bà thuộc giới quý tộc La Mã cho rằng, “Đây là một hình thức giáo dục mà con cái chúng ta cần đến, bởi nó giúp bọn trẻ vừa vượt qua sự vụng về vừa chiến thắng sự rụt rè.”