Trước khi bước chân vào nghề giao đồ ăn, Vương Vãn tìm hiểu các ứng dụng, cân nhắc chi phí trang bị và khả năng kiếm tiền.

Tôi không dám chắc khi ấy mình nói vậy để xả giận hay thực sự muốn đi giao hàng. Có khi cả hai đều phải, cũng có khi tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi. Dù sao thì trước đây mỗi lần gọi điện về nhà, mẹ tôi toàn kêu ca anh trai làm shipper chẳng kiếm được mấy, vất vả cả ngày trời cũng chỉ kiếm được hai trăm tệ.

Đúng vào lúc tôi đắn đo không biết nên xin nghỉ việc để đi giao hàng, hay vẫn giữ công việc hiện tại rồi làm thêm nghề shipper thì xảy ra một việc khiến tôi không được trở thành nhân viên chính thức.

Một ngày đầu tháng Ba năm 2024, khi cấp trên dẫn tôi đi kiểm tra vệ sinh ở khu 2C thì thấy chân bàn ở khu vực nghỉ ngơi rất bẩn, tay miết ra cả lớp bụi. Anh ta bảo tôi nhắn tin vào nhóm, gọi nhân viên vệ sinh khu vực này đến quét dọn.

Vốn dĩ tôi làm việc ở khu của bên A (nơi làm việc của bên thuê mà công ty vệ sinh phục vụ) chưa lâu lắm, vẫn chưa hiểu rõ sơ đồ các khu, cứ tưởng mình đang ở khu 2B nên đã nhắn gọi nhân viên khu 2B ở trong nhóm. Cấp trên vừa nhìn thấy đã chửi tôi: Tôi thấy chị mới là đồ “2B¹” đấy!

Tôi tức lắm, cảm thấy nói thế là thiếu tôn trọng nhân viên, hơn nữa anh ta còn mắng tôi ngay trước mặt bao nhiêu người. Có thể trong nhận thức của anh ta, những người như chúng tôi không có tự tôn, hoặc thấp kém hơn, nếu không anh ta đã chẳng tùy tiện chửi mắng tôi và cả những cô chú lao công bốn năm mươi tuổi do tôi quản lý.

Tôi cũng coi thường anh ta chẳng khác gì anh ta coi thường tôi. Về sau, anh ta nói chuyện với tôi, tôi cũng phớt lờ.

Ảnh minh họa.

Mấy ngày sau đó, cứ có việc là anh ta sẽ tìm một trưởng nhóm nam khác chứ không tìm đến tôi. Khi ấy tôi đã linh cảm anh ta sẽ sa thải mình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, chưa đầy một tuần, anh ta gọi tôi ra nói chuyện riêng, đại ý là tôi không phù hợp với yêu cầu lên chính thức của công ty.

Tôi thờ ơ đáp: “Vâng, tôi biết rồi”. Ngược lại, anh ta mới là người lúng túng, bảo tôi bình thản thế cơ à. Tôi đáp: “Dù sao tôi cũng chẳng thích làm ở đây”.

Ngay trong ngày hôm đó, tôi làm thủ tục thôi việc, bàn giao lại thẻ nhân viên. Trước khi nghỉ việc, HR đưa tôi xem bảng lương, tôi nhìn qua thấy mình bị trừ mất 800 tệ, bèn tìm HR để cãi lý. Cô ta đã báo cáo chuyện này với ban lãnh đạo công ty.

Ban lãnh đạo bảo sang tháng sẽ chuyển bù cho tôi, thế mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nhận được 800 tệ ấy. Song, tôi không quan tâm, nghỉ việc xưa nay cũng giống như tôi trả lại phòng trọ, thể nào người ta cũng viện hết cớ này cớ khác trừ đi vài trăm tệ tiền cọc, có tranh cãi cũng chỉ mất thời gian mà thôi.

Hôm thôi việc, trên đường về nhà tôi đã tải một số ứng dụng giao hàng, có Xniao, Xtuan, Xsong, Xda²… Nhưng cuối cùng tôi chỉ chạy cho Xtuan, bởi vì lúc tải app về tôi mới biết các nền tảng khác hoặc là khó rút tiền, hoặc là không hoàn tiền cọc, hoặc là chi phí trang bị quá đắt, không phù hợp với yêu cầu của tôi. Tôi thấy tiếc khi phải bỏ ra một hai nghìn tệ để mua cả bộ đồ nghề, lỡ không làm nữa thì lỗ vốn.

Sau khi đăng ký tài khoản xong, tôi không đi giao hàng ngay mà thử tìm các công việc khác. Có lẽ trong lòng tôi, shipper chỉ là lựa chọn cuối cùng khi vạn bất đắc dĩ mà thôi.

¹ Trong tiếng Trung, từ “2B” có cách đọc giống với từ để chỉ những người ngốc nghếch, kém nhanh nhạy. (DG)

² Tên các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến mà tác giả tránh đề cập trong nguyên bản được chuyển ngữ thành “X...” trong bản dịch. (BTV)