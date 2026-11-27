Cáo biết rằng bất cứ lúc nào cũng có những kiến thức mà mình không hề hay biết. Vì thế, cáo phải luôn cảnh giác với sự hiểu ngầm của mình, những điều ta không biết mình đã biết.

Chúng ta có xu hướng phân biệt giữa ba miền kiến thức:

Kiến thức mà ta quen thuộc, tức những điều ta Biết (sau đây gọi tắt là B)

Kiến thức mà ta biết là mình thiếu, tức những điều ta đã Biết mình Không Biết (sau đây gọi tắt là BKB)

Kiến thức mà ta không nhận thức rằng mình không biết, tức những điều ta Không Biết rằng mình Không Biết (sau đây gọi tắt là KBKB)

Chữ B trong hình tượng trưng cho những điều con người biết thông qua các mô hình nhận thức bị ràng buộc bởi những chiếc neo, hay những mốc tham chiếu cố định. BKB đại diện cho những gì họ biết rằng mình không biết. KBKB tiêu biểu cho kiến thức mà ta không hề hay biết về sự hiện hữu của nó. Kiến thức này nằm ngoài chân trời của lối tư duy (mindset) của chúng ta.

Suốt cuộc đời, chúng ta buộc phải hành động ngay cả ở nơi bao gồm những điều ta không biết mình không biết (KBKB). Trên thực tế, tình huống này phổ biến hơn mức ta sẵn sàng thừa nhận và ta thường thích bỏ qua cho đơn giản. Hệ thống nhận thức theo mỏ neo, hay theo những mốc tham chiếu có sẵn, đã nhốt ta trong miền B và BKB, trong khi các mối đe dọa và cơ hội có bản chất thỏa hiệp lại xuất hiện trong miền KBKB, vượt ra ngoài phạm vi diễn giải của hệ thống nhận thức.

Trong các hoạt động thường ngày, chúng ta điều hướng giữa không gian suy nghĩ và hành động thuộc B và BKB. “Danh mục đầu tư của tôi hôm nay thế nào?” “Mình nên rời nhà lúc nào để có thể đón con ở trường mẫu giáo đúng giờ mà vẫn không bị trễ cuộc họp sau đó?” Đầu óc chúng ta liên tục tràn ngập những loại câu hỏi này.

Câu hỏi “Làm thế nào để biết và giải quyết những điều ta không biết là mình nên biết?” thực sự là một câu hỏi gây bối rối.

Trong các tổ chức cũng vậy, chúng ta ám ảnh với việc thu thập kiến thức về những gì mình viết rằng mình chưa biết (BKB) dựa trên những điều đã biết (B), và thường hoạt động trong phạm vi đó. Chúng ta thu thập thông tin về khách hàng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách, thậm chí thu thập cả thông tin của những người chưa phải là khách hàng. Trong các doanh nghiệp lớn, chúng ta có các nguồn lực để thu thập và phân tích thông tin mà miền B cho là quan trọng, nhằm giám sát và kiểm soát hoạt động trong đó.

Chúng ta sống và hành động trong một nền văn hóa dạy ta tìm câu trả lời cho miền BKB thông qua nhận thức của ta về miền B. Chúng ta được nuôi dạy để làm điều này ở trường, khi thầy cô yêu cầu ta giải bài toán hai ẩn số trong lớp, hầu hết chúng ta đều hiểu đó là yêu cầu giải phương trình bằng chính logic của miền B.

Theo kiểu logic này, câu hỏi “Làm thế nào để biết và giải quyết những điều ta không biết là mình nên biết?” thực sự là một câu hỏi gây bối rối. Những vấn đề như vật tốt nhất nên dành cho các triết gia, vì họ là những người xử lý những câu hỏi không thể giải đáp.

Câu hỏi về miền BKBK dường như không thể trả lời. Nhưng điều đó chỉ đúng khi ta bỏ qua những kỹ năng kiểu cáo của mình, những kỹ năng có thể giúp ta ghi nhận trải nghiệm ngay cả khi ta vẫn thiếu những mô hình nhận thức rõ ràng của miền B.

Cáo giải quyết nghịch lý có vẻ không thể giải đáp này bằng cách hỏi xem mình có thể học điều gì mới từ bối cảnh hiện hữu. Điều này được gọi là “hiểu ngầm”, hay những kết luận tiềm ẩn cáo có thể rút ta từ trải nghiệm trước khi có mô hình khái niệm về ý nghĩa của nó.

Giống như mọi khả năng đặc trưng của loài cáo, đây cũng là một khả năng mà ta có nhưng không biết kích hoạt. Chúng ta học đi xe đạp trước khi có lý thuyết hoặc bất kỳ kiến thức nào về thăng bằng. Kiểu học hỏi bằng trải nghiệm diễn ra trước bất kỳ lý thuyết nào là điều ta thỉnh thoảng gặp phải nhưng không nhận thức được tầm quan trọng của nó.

Trong Đoản khúc 10 - Tự do của cáo, tôi đã trình bày một sự hiểu ngầm mới bằng trải nghiệm.

Tôi viết đoản khúc ấy khi đi dọc theo một dải đất hẹp trên biển. Lúc đầu, tôi trải nghiệm nó như một phần ở giữa: nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất khi đi bộ và cũng là nơi ít gây hại cho thảm thực vật công viên vì chẳng có gì mọc ở đó mà ngay cả dấu chân của tôi cũng bị sóng cuốn trôi. Chuyến đi dạo trở thành một trải nghiệm hữu hình về ý nghĩa của vùng “ở giữa”, là nơi tôi khám phá ra mức độ nhận thức cao nhất của bản thân. Những nơi sóng biển chạm tới sẽ liên tục thay đổi nên tôi luôn chú ý để không đi quá gần biển và bị ướt giày. Trải nghiệm và nhận thức sâu sắc này khiến tôi suy nghĩ về những ý bổ sung của vùng “ở giữa”, sự chuyển động của sóng trong cuộc đời tôi và trong cuộc sống nói chung, và những nhận thức mới tôi có thể diễn giải từ đó.

Thật ra, hầu hết những cảm giác và hiểu biết mới của chúng ta đều có thể đạt được trước tiên thông qua trải nghiệm KBB, nghĩa là ta không ý thức được (Không Biết) những điều mình đã Biết một cách âm thầm ngầm ẩn trước khi có đủ kiến thức nhận thức luận.

Những hiểu biết này có thể thu thập thông qua hành động. Tôi cảm thấy như thể mình đã ngầm hiểu nhờ vào trải nghiệm đã có, nhưng vẫn chưa có một mô hình nhận thức chính xác để giải thích.

Kiến thức ngầm sinh ra từ kinh nghiệm chính là nguồn gốc của sự sáng tạo tiềm ẩn trong chúng ta. Nó tiềm ẩn vì không phù hợp với các mô hình nhận thức hiện hữu. Nó có khả năng kéo ta ra khỏi các mô hình định sẵn, thay đổi và làm phong phú chúng.

Cáo biết rằng bất cứ lúc nào cũng có những kiến thức mà mình không hề hay biết. Vì thế, cáo phải luôn cảnh giác với sự hiểu ngầm của mình, những điều ta không biết mình đã biết. Trong khi nhóm vẫn bị mắc kẹt trong miền B và BKB thì cáo đang tìm kiếm cơ hội ở miền KBB. Cáo cũng nhận ra rằng miền KBB không có ranh giới.

Kiến thức của chúng ta chỉ mang tính tạm thời và không bao giờ đầy đủ. Chúng ta không bao giờ có thể biết “mọi thứ”, cũng như không bao giờ có thể hành động dựa trên tất cả kiến thức đã có. Miền KBKB là vô hạn, luôn luôn thay đổi và đa diện. Thế giới luôn ẩn giấu những lá bài KBB. Nếu biết khai thác và nhận ra tiềm năng của chúng, ta có thể tiến thêm một bước nhảy vọt vào không gian KBKB.

Đến đây độc giả có thể tự hỏi làm thế nào để tạo ra phép thuật như vậy. Kiên nhẫn. Nội dung chính của Phần bốn - Làm thế nào để bồi đắp trí khôn bẩm sinh kiểu cáo? sẽ chỉ ra điều đó và giúp bạn tiếp xúc với những thứ tưởng như là phép thuật.