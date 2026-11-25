Bên cạnh năng lực và thành tựu, lòng tử tế, sự cảm thông và cách đối xử với người khác cũng góp phần tạo nên giá trị của mỗi người.

Anne Lamott - tác giả cuốn Tản mạn về Tình yêu. Ảnh: Literary Hub.

Không ai trao huy chương cho một người vì đã kiềm chế cơn giận để không làm tổn thương người khác. Cũng chẳng có bảng thành tích nào ghi nhận việc một người kiên nhẫn lắng nghe cha mẹ, giúp đỡ đồng nghiệp hay chìa tay với một người xa lạ mà không mong được đáp lại. Thế nhưng, chính những lựa chọn tưởng chừng nhỏ bé ấy lại âm thầm định hình chúng ta trở thành người như thế nào.

Giá trị của lòng tử tế

Trong một thế giới thường đánh giá thành công bằng năng lực, vị trí và những gì mỗi người đạt được, lòng tốt đôi khi không được xem là một thành tựu đáng kể.

Chúng ta dành nhiều năm để học hỏi, phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp, nhưng lại ít khi tự hỏi liệu mình có đang trở thành một người biết cảm thông, tôn trọng và đối xử tử tế với những người xung quanh hay không.

Thực ra, tử tế không có nghĩa là luôn nhường nhịn hay hy sinh bản thân để làm hài lòng người khác. Đó là khả năng bảo vệ giới hạn của mình mà không cần làm tổn thương ai; là không để những điều tồi tệ mình từng trải qua trở thành lý do khiến người khác phải chịu đựng thêm tổn thương.

Đặc biệt, khi cuộc sống không như mong đợi, cách chúng ta đối xử với mọi người càng cho thấy rõ những giá trị mình đang gìn giữ.

Trong cuốn sách Tản mạn về tình yêu, Anne Lamott viết: “Hãy trở thành điều tốt đẹp mang hình hài con người. Hầu hết mọi ngày, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Ngoài ra, hãy nhớ trồng hoa vào mùa đông, giúp đỡ người nghèo và thắp nến trong bóng tối - để thấy bạn đang ở đâu, đã trải qua những gì, còn lại điều gì, và vẫn còn bao nhiêu thứ đang vận hành rất ổn.”

Gieo yêu thương giữa những ngày khó khăn

Giữa những hình ảnh bình dị ấy, “trồng hoa vào mùa đông” gợi ra một suy ngẫm đáng chú ý. Mùa đông vốn không phải thời điểm thuận lợi để cây cối sinh trưởng, cũng như có những giai đoạn cuộc đời khiến chúng ta mệt mỏi, thất vọng và chẳng còn nhiều năng lượng để quan tâm đến người khác.

Liệu mình có đang trở thành một người biết cảm thông, tôn trọng và đối xử tử tế với những người xung quanh hay không. Ảnh minh hoạ: Magnific.

Nhưng điều đó không có nghĩa phải chờ đến khi mọi thứ tốt đẹp hơn mới lựa chọn sống tử tế. Ngay cả trong những ngày khó khăn, chúng ta vẫn có thể chủ động gieo trồng những điều tốt đẹp bằng cách đối xử chân thành và bao dung hơn với cuộc đời.

Cùng chung tinh thần ấy, Martin Luther King Jr., người từng nhận giải Nobel Hòa bình năm 1964, từng chia sẻ: “Thước đo cuối cùng của một con người không nằm ở vị trí họ đứng trong những khoảnh khắc thuận lợi và thoải mái, mà ở vị trí họ đứng trong những thời điểm đầy thử thách và tranh cãi.”

Cựu Tổng thống Nam Phi và chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 1993, Nelson Mandela, cũng từng nhấn mạnh rằng ý nghĩa cuộc đời không chỉ nằm ở việc chúng ta đã sống, mà còn ở những khác biệt chúng ta tạo ra trong cuộc đời của người khác.

Sách Tản mạn về tình yêu. Ảnh: H.Quỳnh.

Có lẽ, sống tử tế không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi chính chúng ta đang phải đối diện với những áp lực và tổn thương. Nhưng giữa một ngày tồi tệ, ta vẫn có thể chọn không trút cơn giận lên người khác; giữa những thất vọng, ta vẫn có thể không đánh mất sự cảm thông; và ngay cả khi chẳng nhận lại điều gì, ta vẫn có thể giúp đỡ một người đang cần đến mình.

Những việc ấy có thể không được ai ghi nhận, nhưng chúng quyết định cách chúng ta sống và cách người khác cảm nhận khi ở bên mình.

Tản mạn về tình yêu của Anne Lamott nhắc chúng ta rằng không cần đợi đến khi cuộc sống đủ đầy, thuận lợi mới có thể làm điều tốt đẹp.

Đôi khi, chỉ cần không để những khó khăn của mình trở thành nỗi đau của người khác, biết giúp đỡ khi có thể và giữ lại một chút ấm áp giữa những ngày lạnh lẽo, đã là một cách sống đáng quý. Bởi mùa đông của cuộc đời có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng việc có tiếp tục trồng hoa hay không vẫn là lựa chọn của mỗi người.