Muốn sáng tạo, trước hết hãy chấp nhận sự lộn xộn

"Một bản thảo tồi vẫn tốt hơn một trang giấy trắng". Anne Lamott đã chỉ ra cách chủ nghĩa cầu toàn âm thầm phá hủy sự sáng tạo và niềm vui trong công việc của mỗi người.

Điều khiến nhiều người không thể viết ra một cuốn sách, hoàn thành một dự án hay theo đuổi một ý tưởng quan trọng không phải vì họ thiếu năng lực. Thứ ngăn họ bắt đầu thường là một điều quen thuộc hơn nhiều: họ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Chúng ta thường nghĩ cầu toàn là một phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Một người cẩn thận, nghiêm túc và luôn đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân. Nhưng theo Anne Lamott - nhà văn nổi tiếng người Mỹ, tác giả cuốn sách Viết và sống cho rằng: Chủ nghĩa cầu toàn là một trong những trở ngại lớn nhất đối với sự sáng tạo.

Sách Viết và sống của tác giả Anne Lamott

Lấy dẫn chứng từ nghề viết, bà cho rằng: “Cầu toàn là tiếng nói của kẻ áp bức”. Một câu nói nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại phản ánh chính xác điều mà rất nhiều người đang trải qua mỗi ngày.

Bởi cầu toàn thường ngụy trang dưới hình thức của trách nhiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nó khiến chúng ta tin rằng mình cần thêm thời gian để nghiên cứu, cần thêm kiến thức để tự tin hơn, cần chờ đến khi có một ý tưởng thật xuất sắc mới bắt đầu hành động. Nhưng đằng sau tất cả những lý do hợp lý ấy thường là nỗi sợ mắc sai lầm.

Chúng ta sợ viết ra một đoạn văn chưa đủ hay. Sợ chia sẻ một ý tưởng còn nhiều thiếu sót. Sợ bị đánh giá. Sợ thất bại. Và vì thế, nhiều người chọn cách trì hoãn thay vì bắt đầu.

Anne Lamott cho rằng đây là một cái bẫy phổ biến của người làm sáng tạo. Theo bà, không có tác phẩm giá trị nào xuất hiện ngay từ lần đầu tiên. Không có cuốn sách nào được viết hoàn hảo từ câu mở đầu. Không có nhà văn nào mỗi sáng thức dậy với sự tự tin tuyệt đối rằng hôm nay mình sẽ tạo ra một kiệt tác.

Không có tác phẩm giá trị nào xuất hiện ngay từ lần đầu tiên. Ảnh: Pinterest.

Điều khác biệt giữa những người hoàn thành tác phẩm và những người mãi dậm chân tại chỗ không nằm ở tài năng. Nó nằm ở việc họ chấp nhận sự chưa hoàn hảo của những bước đi đầu tiên.

Đó cũng là lý do Anne Lamott nổi tiếng với khái niệm “những bản thảo đầu tiên tồi tệ”. Bà thừa nhận rằng ngay cả sau nhiều năm cầm bút, những trang viết đầu tiên của mình vẫn thường lộn xộn, dài dòng và đầy lỗi. Nhưng bà hiểu một điều rất đơn giản: một bản thảo chưa hoàn chỉnh luôn có giá trị hơn một trang giấy trắng.

Bởi chỉ khi viết ra, chúng ta mới biết mình thực sự muốn nói điều gì.

Thực tế, sự cầu toàn không chỉ ảnh hưởng đến người viết. Nó xuất hiện trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống. Có người không dám chuyển việc vì cảm thấy mình chưa đủ giỏi. Có người không dám khởi nghiệp vì chưa có kế hoạch hoàn hảo. Có người trì hoãn một dự định quan trọng suốt nhiều năm chỉ vì chờ đợi “thời điểm thích hợp”.

Nhưng cuộc sống hiếm khi vận hành theo những điều kiện lý tưởng mà chúng ta đặt ra.

Trong bài nói chuyện TED Talk mang tên “12 Truths I Learned from Life and Writing” của mình, Anne Lamott nhắc rằng cuộc sống vốn dĩ hỗn độn, bất toàn và khó đoán định. Càng cố kiểm soát mọi thứ, chúng ta càng dễ thất vọng. Ngược lại, khi chấp nhận sự không hoàn hảo như một phần tự nhiên của hành trình, con người lại trở nên tự do hơn để học hỏi, sáng tạo và trưởng thành.

Tác giả Anne Lamott.

Có lẽ vì vậy mà thông điệp của Anne Lamott vẫn chạm đến hàng triệu độc giả trên thế giới sau nhiều năm. Bà không dạy người ta cách trở nên hoàn hảo. Bà nhắc chúng ta can đảm xuất hiện với tất cả những vụng về, lúng túng và thiếu sót của mình. Bởi điều đáng tiếc nhất không phải là tạo ra một bản thảo tồi. Điều đáng tiếc nhất là để một cuốn sách, một ý tưởng hay một giấc mơ nằm mãi trong đầu chỉ vì chờ đến ngày nó trở nên hoàn hảo.

Nếu bạn từng nhiều lần trì hoãn việc bắt đầu chỉ vì cảm thấy mình chưa đủ sẵn sàng, Viết và sống của Anne Lamott có thể mang đến một góc nhìn rất đáng suy ngẫm. Đôi khi, điều chúng ta cần không phải là thêm kỹ năng hay thêm sự tự tin, mà chỉ là đủ can đảm để viết nên dòng đầu tiên và tiếp tục bước đi.