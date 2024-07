Sách bài giảng nhân quả của tác giả Thích Pháp Hòa thành hiện tượng

Cuốn sách "Chia sẻ từ trái tim - 50 bài giảng nhân quả thiết thực trong cuộc sống" vừa qua đã gây bão khi đạt 10.000 lượt đặt trước trong lần tái bản.

Tác giả Thích Pháp Hòa.

Trang Facebook chính thức của Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo First News - Trí Việt đăng tải thông tin cuốn sách Chia sẻ từ trái tim - 50 bài giảng nhân quả thiết thực trong cuộc sống của tác giả Thích Pháp Hòa được độc giả đón đợi, đạt 10.000 lượt đặt trước tái bản.

Trên trang Facebook cá nhân, CEO First News Nguyễn Văn Phước cho biết đơn vị đang phải gấp rút đặt in tại 6 nhà in để kịp thời đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Đưa kinh điển vào đời sống

Với phong cách giản dị, gần gũi và khiêm cung, hướng đến chuyển tải Phật pháp thâm sâu thành những cách thực hành gần gũi trong đời sống, sa môn Thích Pháp Hòa nhận được sự yêu mến của đông đảo đại chúng thông qua những bài giảng pháp trên YouTube.

Những tư tưởng lớn của đạo Phật, từ Hoa Nghiêm, Bát Nhã cho đến Địa Tạng, Dược Sư, Thủ Lăng Nghiêm… tưởng như "khô khan" nhưng qua lời giảng của sa môn Thích Pháp Hòa lại trở nên gần gũi, dễ hiểu.

Tác giả Thích Pháp Hòa lồng ghép những giáo lý nhà Phật vào các mẩu chuyện trong đời sống tu hành hoặc một vài vấn đề liên quan đến những Phật tử ông đã có duyên gặp gỡ. Những câu chuyện không chỉ nhằm minh họa, giải thích rõ hơn những khái niệm, giáo lý trong kinh điển mà còn tạo ra bầu không khí thoải mái, gần gũi. Từ đây, người nghe giảng pháp có thể liên hệ những tư tưởng thâm sâu của đạo Phật với những vấn đề trong cuộc sống của mình.

Nói về việc sống cho hiện tại, tác giả Thích Pháp Hòa kể câu chuyện hài hước: "Quá khứ đã qua mà tương lai thì chưa tới. Nhiều người ngồi chờ tương lai bằng cách đi xem bói đầu năm. Nghe ông thầy nói 'Chà, tuổi của chị tháng 12 có tai nạn nghen' là bắt đầu ngồi rầu từ tháng giêng cho tới tháng 12. Mình đi hỏi về tương lai, đi kiếm tương lai để rồi đau khổ trong từng ngày, từng phút sống của hiện tại. Tháng 12 chưa tới, trong khi mỗi ngày, mỗi tháng trong hiện tại, mình đang đau khổ".

Mục đích của tu trong đạo Phật là gì? Không phải để một ngày nào đó mình thành Phật ngồi trên bông sen, mà chúng ta tu để thành Phật - tỉnh giác ngay trong cuộc sống của mình. Tác giả Thích Pháp Hòa

Một lý do khác khiến tác giả Thích Pháp Hòa được đông đảo đại chúng đón nhận là vì "dùng thân giáo nhiều hơn khẩu giáo": phong thái nhẹ nhàng, hòa ái, giản dị, cách ứng xử là bài pháp vô ngôn có uy lực nhất đối với Phật tử.

Tuyển tập Chia sẻ từ trái tim - 50 bài giảng nhân quả thiết thực trong cuộc sống được tuyển chọn từ hàng trăm bài pháp thoại được yêu thích của tác giả Pháp Hòa. Các bài pháp thoại được ghi lại theo tinh thần giữ nguyên văn nội dung ông truyền đạt trực tiếp đến đại chúng cũng như phong thái tự nhiên, giản dị vốn có của thầy. Trong đó, triết lý Phật giáo được lồng ghép, giúp mọi người soi chiếu bản thân và chuyển hóa những khổ đau.

Sách Chia sẻ từ trái tim - 50 bài giảng nhân quả thiết thực trong cuộc sống. Ảnh: F.N.

Về tác giả Thích Pháp Hòa

Sa môn Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ. Từ năm bảy tuổi, ông đã đòi mẹ dẫn vào một tịnh xá xin quy y và phát nguyện ăn chay, tụng kinh, thờ Phật. Năm mười hai tuổi ông cùng mẹ và em trai sang Canada để đoàn tụ với cha. Dù ở thành phố Edmonton xa lạ đối mặt với nhiều trở ngại, ông lại càng củng cố mạnh mẽ tâm bồ đề hơn. Năm mười lăm tuổi, ông chính thức xuất gia. Khi đó, tu viện Trúc Lâm tại Edmonton còn rất sơ khai.

Năm 1994, ông được gửi sang Làng Mai (Pháp) để thọ giới tỳ-kheo và được thiền sư Thích Nhất Hạnh trực tiếp truyền giới trong đại giới đàn Hương Tích. Tuy thời gian lưu lại tại Làng Mai ngắn ngủi (chỉ trong vòng một tháng) nhưng vị đã tiếp nhận và học hỏi được rất nhiều. Từ đó, thầy Thích Pháp Hòa dung hòa những hình thức tu tập mới vào truyền thống để ngày càng tăng tiến trong đạo.

Sau khi nhận truyền đăng từ thiền sư Thích Nhất Hạnh vào năm 1999, sư thầy lại trở về Canada tiếp tục con đường hoằng pháp của mình. Đến năm 2006, sau một thời gian tu tập và giảng pháp, thượng tọa Thích Pháp Hòa được vị bổn sư tin cậy giao phó vai trò trụ trì Tu viện Trúc Lâm (tỉnh Alberta, Canada). Từ năm 2007, sau khi tu viện Tây Thiên được hoàn thành, sa môn đảm nhiệm thêm trọng trách trụ trì tu viện Tây Thiên.