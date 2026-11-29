Những cuốn sách các CEO chọn thuộc 4 nhóm chủ đề: AI, các cuộc khủng hoảng tài chính trong quá khứ, năng lực lãnh đạo dưới sức ép và cách hành xử của các tập đoàn quyền lực.

Trang CEO World đã tổng hợp những cuốn sách được các CEO và tỷ phú hàng đầu thế giới đọc trong năm 2026 từ bốn nguồn: Danh mục sách mùa hè của Bill Gates, danh sách thường niên các tác phẩm được hơn 50 nhà lãnh đạo giới thiệu của McKinsey, danh sách tác phẩm mùa hè được các CEO lựa chọn của J.P. Morgan và cuối cùng là danh sách rút gọn cho giải thưởng “Sách Kinh doanh của năm” do Financial Times và Standard Chartered tổ chức.

Tạp chí CEO World đã phân loại chúng thành 4 nhóm chủ đề: công nghệ AI, khủng hoảng kinh tế, sức ép trong kinh doanh và cách hành xử của doanh nghiệp.

Sức mạnh của AI

Trong danh mục này, có 2 tác phẩm được nhiều danh sách đề cử. Cuốn The Infinity Machine của Sebastian Mallaby, tác phẩm tiểu sử về Demis Hassabis, người sáng lập DeepMind. Tiếp đó là cuốn AI for Good của Josh Tyrangiel, tập hợp các ví dụ thực tế cho thấy công nghệ này có ích cho giáo viên và bác sĩ.

Ảnh: Penguin Random House.

Ngoài ra, còn có Project Maven của Katrina Manson, tác phẩm viết về việc Lầu Năm Góc đưa AI vào lĩnh vực quân sự, và Prophecy của Carissa Véliz, một cuốn sách về các dự báo, từ những lời tiên tri thời cổ đại đến các thuật toán hiện đại.

Điểm khác biệt của những cuốn sách trên so với những năm trước nằm ở thể loại. Giới CEO vào năm 2026 đang tìm đọc về những con người đứng sau các bước tiến công nghệ, cũng như về trách nhiệm pháp lý khi xảy ra sự cố.

Ginni Rometty, cựu Chủ tịch kiêm CEO của IBM, đã thể hiện góc nhìn tương tự khi chọn cuốn Hidden Potential của Adam Grant cho danh sách của McKinsey. Bà lập luận rằng trong bối cảnh AI đang định hình lại công việc, thì cách con người phát triển bản thân lại càng quan trọng hơn nhiều.

Những cuộc khủng hoảng năm 1929 và 1873

Trong số các tác phẩm phi hư cấu, Bill Gates đã chọn cuốn 1929 của Andrew Ross Sorkin, tác phẩm tường thuật về sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Phố Wall.

Ảnh: Amazon.

Ông liên hệ tác phẩm này với thực tại hiện nay, cho rằng các hiện tượng như đầu tư bằng vốn vay cho thấy ranh giới giữa đầu tư và đánh bạc thực sự rất mong manh.

Không chỉ Bill Gates quan tâm đến chủ đề này. Cuốn 1873 của Liaquat Ahamed, viết về cuộc đại suy thoái đầu tiên trong lịch sử, cũng nằm trong danh sách rút gọn cho giải thưởng Sách Kinh doanh của năm.

Danh sách của J.P. Morgan còn bao gồm cuốn The Coming Storm của Odd Arne Westad, tác phẩm phân tích giai đoạn trước Thế chiến thứ nhất và áp dụng những bài học đó vào bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Khi một nhà sáng lập am hiểu về định giá công nghệ như Gates gợi ý đọc về lịch sử năm 1929, hay một ngân hàng tư nhân giới thiệu cho khách hàng những cuốn sách viết về giai đoạn trước chiến tranh, thì lựa chọn đó phần nào phản ánh tâm thế hiện tại. Những độc giả này đang tìm kiếm các tiền lệ trong quá khứ.

Năng lực lãnh đạo dưới sức ép

Các tác phẩm về chủ đề này đều là những tác phẩm cũ, và đây là một lựa chọn có chủ đích trong bối cảnh kinh doanh đầy bất định.

Ảnh: Amazon.

David Rogier, nhà sáng lập CEO của MasterClass, chọn cuốn Leadership: In Turbulent Times của Doris Kearns Goodwin, xuất bản năm 2018. Stephan Seifert, CEO của tập đoàn công nghệ Đức Körber, chọn cuốn The Fearless Organization của Amy Edmondson, cũng xuất bản năm 2018, với trọng tâm khẳng định duy trì sự ổn định tâm lý chính là điều kiện tiên quyết để tổ chức phát triển.

Danh sách của J.P. Morgan cũng hướng tới khía cạnh thực tiễn với tác phẩm Crisis Engineering, một cẩm nang hướng dẫn cách lãnh đạo tổ chức vượt qua những thất bại mang tính sống còn.

Một ấn phẩm khác cũng đi theo khuynh hướng tương tự là cuốn Between Olympus and the Ganges: How Greece and India Shaped the Modern Mind của Giáo sư, Tiến sĩ Amarendra Bhushan Dhiraj. Đây là một công trình triết học so sánh, phân tích cách tư duy Hy Lạp và các truyền thống trí tuệ Ấn Độ đã cùng nhau hình thành nên những thói quen lập luận mà các nhà lãnh đạo ngày nay đang kế thừa.

Money to Burn – cuốn sách đáng chú ý về nội bộ giới doanh nghiệp

Cuốn sách này của Cohan được xuất bản vào ngày 8/9/2026. Tại Vương quốc Anh, sách có tên đầy đủ là Money to Burn: Leon Black, Apollo and the Remaking of Wall Street.

Ảnh: Amazon.

Nội dung cuốn sách trải dài từ thời điểm một trong những công ty đầu tư đáng gờm nhất thế giới Apollo được thành lập sau sự sụp đổ của Drexel Burnham Lambert cho đến khi người đứng đầu đầy quyền lực Leon Black rời khỏi công ty. Vào tháng 1/2021, Apollo công bố một bản đánh giá độc lập do công ty luật Dechert thực hiện.

Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2012–2017, Leon Black đã chi 158 triệu USD cho Jeffrey Epstein để nhận tư vấn về thuế và hoạch định di sản, tuy nhiên, không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Black có liên quan đến các hoạt động phạm tội của Epstein. Leon Black đã từ chức vào ngày 22/3/2021.

Cuốn sách còn đi sâu vào giới tài chính Phố Wall, nơi những tỷ phú đứng đầu không chỉ ưa chuộng rủi ro trong công việc mà còn mang chính tâm thế đó vào đời sống cá nhân đầy hỗn loạn của mình.

Về tổng thể, có một số cuốn sách xuất hiện trong nhiều danh sách lựa chọn, điều cho thấy sự quan tâm của nhiều bên tới nội dung của chúng. Ví dụ, cuốn The Infinity Machine được cả các hội đồng quản trị và khách hàng nhắc đến. Điều này cho thấy thông tin của chúng đang thu hút sự quan tâm và định hình các cuộc thảo luận trong giới kinh doanh.

Tuy nhiên, các danh mục sách cũng có những hạn chế nhất định, trong đó, hai danh mục đến từ các công ty và họ cần làm hài lòng khách hàng của mình.