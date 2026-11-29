Theo TS Trần Hậu Yên Thế, con nghê là linh vật thể hiện tâm tính của người Việt. Trong hệ thống lăng tẩm, đền miếu, tuy có nhiều con thú nhưng nghê vẫn là linh vật trìu mến nhất.

TS Trần Hậu Yên Thế, tác giả cuốn Nghê Việt tinh tuyển. Ảnh: Thúy Hạnh.

Trong buổi trò chuyện của TS Trần Hậu Yên Thế và TS Phạm Minh Quân với độc giả ngày 28/11 tại Nhà xuất bản Kim Đồng, diện mạo của nghê được soi chiếu qua nhiều lát cắt.

Theo TS Trần Hậu Yên Thế, nghê không thuộc bộ tứ linh, nghê cũng không phải đối tượng thờ phụng, nhưng lại gắn bó mật thiết với đời sống người Việt. Lý giải về sức sống bền bỉ của nghê trong tâm thức dân gian, TS đúc kết hình tượng con vật theo ba khía cạnh hồn cốt: nhân dạng, nhân tình và nhân tính.

Về nhân dạng, nghê là kết quả giao thoa của nhiều dòng văn hóa, pha trộn dáng dấp của sư tử, rồng, kỳ lân, ếch và chó nhà. Nghê Việt không có vẻ ngoài to lớn, giơ nanh múa vuốt để thị uy như sư tử, thường có kích thước nhỏ hơn, đặt ngang hoặc thấp hơn tầm mắt.

Về nhân tình, nghê hòa hợp với cuộc sống cộng đồng, tâm tính nghê không có tính nạt nộ. Nhờ thoát khỏi sự gò bó của lễ nghi cung đình, nghê thoải mái tham gia vào mọi sinh hoạt đời thường. TS Trần Hậu Yên Thế đã nghiên cứu nhiều tượng nghê khắp Việt Nam, thấy có nghê nâng đóa hoa; nghê cầm nghiên mực; nghê đánh trống, thổi kèn; nghê gãi tai, thò tay bắt cá,... Hoạt động của người Việt đa sắc màu bao nhiêu, hành động của nghê cũng biến hóa bấy nhiêu.

Về chiều sâu nhân tính, nghê cũng biểu cảm như con người. Nghê đi vào lời ăn tiếng nói qua thành ngữ "cười như nghê", đối lập với "cáu như nghê" của người Hán. Ngay cả ở những không gian nghiêm nghị như từ đường, nay vẫn thấy người xưa tạc tượng nghê cười ngoác đến tai, thậm chí thè lưỡi. Miệng cười của nghê cũng có nhiều biểu cảm, có nghê cười tít mắt, cười mỉm, cười khúc khích,... Lại cũng có con nghê khóc, có "giọt lệ đá".

Cuốn sách Nghê Việt tinh tuyển. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Từ góc nhìn tiếp nhận di sản, TS Phạm Minh Quân nhận định chính sự cởi mở trong quan điểm dân gian về nghê, và việc nghê không phải đối tượng thờ giúp nghê có khả năng ứng dụng cao trong văn hóa đại chúng, tránh được những tranh cãi nhạy cảm như một số biểu tượng gắn với vương quyền.

Đồng tình với quan điểm này, TS Trần Hậu Yên Thế cho rằng nghê là hình tượng lý tưởng cho thông điệp "hòa nhập mà không hòa tan" khi Việt Nam ra thế giới; bởi câu chuyện của nghê thể hiện khả năng tiếp nhận đa văn hóa của người Việt, rồi người Việt lại dùng trí tưởng tượng, tài năng để chuyển hóa các văn hóa ngoại nhập thành căn cước riêng, mang những dấu ấn của Việt Nam.

Nhiều nghiên cứu, "gương mặt" nghê được thể hiện đầy đủ hơn trong cuốn Nghê Việt tinh tuyển của TS Trần Hậu Yên Thế, giúp người đọc nắm được tinh thần nghê. "Đặc tính văn hóa dân gian của người Việt được biểu hiện qua vẻ mặt của những con nghê, khiến cho chúng trở thành những 'con vật' gần gũi, thân thương hơn là một linh vật đáng sợ hay chỉ để thờ. Đặc tính này giúp cho nghê đi thẳng vào lòng người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội Việt Nam giống như mái đình, cây đa, bến nước [...] Hiểu về biểu tượng nghê chính là hiểu về văn hóa truyền thống Việt Nam", dẫn theo lời giới thiệu trong cuốn sách.