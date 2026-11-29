Một tên tuổi lớn trong lĩnh vực xuất bản sách kỳ ảo quốc tế gửi lời xin lỗi đến độc giả sau khi người hâm mộ phát hiện bìa sách sắp ra mắt của họ sử dụng hình ảnh do AI tạo ra.

Ảnh: Macmillan.

Tor Books là một chi nhánh thuộc nhà xuất bản Macmillan, nổi tiếng với việc ấn hành các tác phẩm của những tên tuổi hàng đầu trong dòng văn học kỳ ảo, khoa học viễn tưởng và giả tưởng như Brandon Sanderson, Jeff VanderMeer và TJ Klune.

Theo Screen Rant, họ dự kiến phát hành tập thứ hai trong loạt tiểu thuyết kỳ ảo sử thi của Ilona Andrews vào tháng 9/2027. Tuy nhiên, tác phẩm này đang vướng vào tranh cãi sau khi Tor công bố ảnh bìa, rồi phải gỡ bỏ chỉ vài ngày sau đó vì làm dấy lên lo ngại về hình ảnh do AI tạo ra.

Tác phẩm tâm điểm trong vụ tranh cãi là cuốn This Crown Will Not Rule Me, tập thứ hai trong loạt truyện Maggie the Undying.

Hình bìa gây tranh cãi. Ảnh: Screen Rant.

Ban đầu, Tor đã chia sẻ ảnh bìa của This Crown Will Not Rule Me trong một bài đăng trên Instagram vào ngày 17/11 để quảng bá cho cuốn sách sắp ra mắt.

Theo Entangle Text, sau khi ảnh bìa được công bố, độc giả đã bày tỏ lo ngại về khả năng có các yếu tố do AI tạo ra.

Và chỉ 3 ngày sau, nhà xuất bản này đã xóa bài đăng và đưa ra lời xin lỗi chính thức, thừa nhận rằng họ "đã biết AI được sử dụng trong quá trình thiết kế bìa sách".

Theo Publishers Weekly, Tor cho biết họ sẽ không sử dụng hình ảnh này trong bất kỳ ấn phẩm hoàn thiện nào. Nhà xuất bản cũng gửi lời xin lỗi đến các tác giả cùng độc giả, đồng thời cam kết tăng cường quy trình kiểm duyệt nội bộ để ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn.

"Tor hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự thiếu sót trong quy trình kiểm duyệt của mình", nhà xuất bản khẳng định, đồng thời lưu ý rằng các chính sách và hợp đồng hiện tại với các họa sĩ thiết kế bìa đều nghiêm cấm việc sử dụng AI tạo sinh. Tor cho biết sẽ sớm công bố hình ảnh bìa thay thế. Nhà xuất bản hiện chưa phản hồi các yêu cầu bình luận thêm.

Nhà xuất bản và tác giả không biết về hình ảnh AI ?

Trong thông báo xin lỗi, phía Tor cũng khẳng định cả nhà xuất bản lẫn Ilona Andrews đều không hề hay biết họa sĩ thiết kế sử dụng AI cho đến khi hình ảnh đó được công bố.

Nhà xuất bản này cũng cho biết sẽ "tăng cường quy trình kiểm duyệt nội bộ để giảm thiểu khả năng xảy ra sự việc tương tự trong tương lai".

Đáng chú ý, bìa cuốn This Crown Will Not Rule Me trước đó được ghi nhận là tác phẩm của Andrew Davis, cũng chính là họa sĩ đã thiết kế bìa cho This Kingdom Will Not Kill Me, tập đầu tiên trong loạt truyện Maggie the Undying.

Cuốn sách có chung họa sĩ bìa với tác phẩm gây tranh cãi. Ảnh: Ilona Andrews.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Tor có kế hoạch thay đổi ảnh bìa cho tập sách đó trong các lần tái bản sau này hay không. Cách Ilona Andrews phản hồi về tranh cãi liên quan đến việc sử dụng AI cho bìa sách của họ

Ilona Andrews, tên bút danh chung của hai vợ chồng tác giả Ilona và Andrew Gordon, đưa ra tuyên bố trên trang cá nhân để giải thích quy trình thiết kế bìa: "Bìa sách do nhà xuất bản đặt hàng và một bản phác thảo đã được gửi tới bộ phận thiết kế. Hình bìa trông giống như một bản phác thảo bìa sách thông thường. Chúng tôi không có đủ kiến thức để nhận ra những dấu hiệu đáng lo ngại".

Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng bản thân "ý thức rất rõ về việc mình thiếu chuyên môn trong lĩnh vực này".

Câu hỏi không dứt về AI trong xuất bản

Tranh cãi về Tor và cuốn This Crown Will Not Rule Me diễn ra trong bối cảnh một cuộc thảo luận rộng lớn hơn về vai trò của AI trong ngành xuất bản vẫn chưa có hồi kết.

Đây không phải là lần đầu tiên một nhà xuất bản lớn vướng vào tranh cãi liên quan đến AI tạo sinh. Vào tháng 3, nhà xuất bản Hachette đã hủy phát hành tiểu thuyết kinh dị Shy Girl sau khi phát hiện tác giả Mia Ballard đã sử dụng AI tạo sinh để viết một phần, hoặc thậm chí là toàn bộ cuốn sách.

Hay một vụ việc khác liên quan đến Minotaur, một thương hiệu xuất bản khác thuộc Macmillan, vào tháng 8. Minotaur đã hủy bỏ hợp đồng trị giá 2,4 triệu USD cho hai cuốn sách với tác giả Jerry Falade, do nghi ngờ ông đã sử dụng AI tạo sinh khi viết tiểu thuyết tội phạm Call Me, I’ll Hide the Body.

Quyết định này không thay đổi dù Falade sau đó phủ nhận việc sử dụng AI để viết bản thảo và khẳng định ông có tài liệu chứng minh cuốn sách hoàn toàn do con người viết.

Câu hỏi làm thế nào để nhận diện và ngăn chặn tình trạng âm thầm sử dụng AI tạo sinh trong các sản phẩm sáng tạo và trách nhiệm cụ thể của từng bên vẫn chưa có lời giải.

Andrews cho biết đây là nhiều điều đặc biệt khó khăn vì AI ngày càng trở nên tinh vi hơn. Trước mắt, Andrews cho biết từ nay họ có thể sẽ yêu cầu cung cấp các tệp dự án của họa sĩ, đồng thời dự định kiểm tra kỹ từng tác phẩm thay vì chỉ dựa vào danh tiếng hay lời cam kết từ phía họa sĩ.

"Chúng tôi không thể chỉ đánh giá họa sĩ nữa mà phải kiểm tra từng bức vẽ cụ thể", bà viết.