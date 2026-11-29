Khóa học giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm nhiều vị trí trong nghề làm sách. Sinh viên được học cách lên kế hoạch tổ chức bản thảo, phát hành cuốn sách cùng các chuyên gia.

Chuyên gia bản quyền Hoàng Thanh Vân chia sẻ về nội dung "Bức tranh thực tế ngành xuất bản" với sinh viên trong buổi học đầu tiên của chương trình. Ảnh: BTC.

Khóa học Alpha Publishing Lab, tổ chức bởi Đại học Văn hóa Hà Nội và Alpha Books, mới khai giảng và học buổi đầu tiên tại Alpha Books (Thanh Xuân, Hà Nội) hôm 28/11.

Trong 5 tuần, sinh viên sẽ được thực hành công việc của một nhà xuất bản trên một dự án sách cụ thể, có chuyên gia đồng hành, có sản phẩm và dự án để đưa vào hồ sơ năng lực, tăng cơ hội việc làm tại nhà xuất bản, công ty sách.

Buổi học đầu tiên của chương trình là về chủ đề "Bức tranh thực tế ngành xuất bản và tương lai nghề xuất bản”. Các tuần tiếp theo, sinh viên sẽ trải qua 8 nhóm nội dung và 4 vòng thực hành (chọn dự án, biên tập, sản xuất, ra mắt). Mỗi nhóm học viên sẽ vận hành một mô hình "nhà xuất bản thu nhỏ" và đưa một dự án sách đi từ ý tưởng đến kế hoạch ra mắt.

Trong từng nhóm học viên, mỗi bạn giữ một vai trong nhóm tương ứng với vị trí trong nhà xuất bản/công ty phát hành (trưởng nhóm, biên tập, sản xuất, marketing và phát hành). Các sinh viên sẽ được học các kỹ năng làm nghề gồm nghiên cứu độc giả, lập phương án biên tập, dự toán chi phí in và lập kế hoạch phát hành. Người học được học từ những người đang trực tiếp làm sách.

Đồng thời, các nhóm cũng có một người đồng hành (mentor), giữ vai trò tư vấn. Mỗi tuần, nhóm làm việc với mentor riêng để được góp ý và điều chỉnh phương án. Sau khi khóa học kết thúc, học viên sẽ thuyết trình về dự án trước hội đồng chuyên gia của chương trình. Học viên hoàn thành khóa học cũng có cơ hội trở thành nhân sự chính thức tại Alpha Books.