Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Kim Đồng và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức không gian sách tại Công viên Âu Lạc (TP.HCM) từ ngày 24 đến 29/11.

Hội sách ở công viên Âu Lạc (TP.HCM) được tổ chức nhân ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM/Facebook.

Sáng 24/11, tại Công viên Âu Lạc (phường Chợ Quán, TP.HCM), ban tổ chức dự kiến trao tặng 5 tủ sách cộng đồng với tổng cộng 1.000 cuốn sách, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho người dân và thanh thiếu nhi.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, do UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Chợ Quán phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức.

Từ ngày 24 đến 29/11, các đơn vị xuất bản tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu và phát hành sách. Không gian còn có khu đọc sách, cà phê sách, hoạt động dành cho thiếu nhi và giao lưu giới thiệu tác phẩm.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra xuyên suốt 6 ngày, gồm talkshow “Hãy rực rỡ theo cách của riêng mình” với diễn giả Phạm Minh Mẫn, workshop tô màu, vẽ bìa sách, làm bookmark và đêm nhạc acoustic “Thanh âm Việt Nam”.

Chương trình còn có liên hoan văn nghệ quần chúng, liên hoan các nhóm nhảy, liên hoan trống kèn thiếu nhi và Ngày hội “Dân vận, Mặt trận - Kết nối văn hóa, lan tỏa nghĩa tình”. Các gian hàng sách dự kiến phục vụ bạn đọc từ 8h đến 20h hàng ngày tại Công viên Âu Lạc.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhiều hoạt động liên quan đến sách và văn hóa đọc được tổ chức tại TP.HCM, kết nối tri thức với việc gìn giữ, lan tỏa di sản dân tộc.

Tại Đường sách TP.HCM, hội sách với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” cùng các triển lãm, giao lưu và chương trình trải nghiệm giới thiệu lịch sử, văn hóa địa phương.

Trước đó, Hội sách Côn Đảo năm 2026 đã kết hợp trưng bày sách, tư liệu lịch sử với hoạt động đọc sách dành cho học sinh, triển khai thư viện số về địa phương. Các hoạt động góp phần đưa sách và tri thức đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng cách tiếp cận văn hóa, lịch sử qua những không gian đọc và trải nghiệm.