TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đọc, hội sách, triển lãm và trải nghiệm di sản tại nhiều địa điểm, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026).
Trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh, tư liệu về kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa TP.HCM.
Đơn vị thực hiện: UBND phường Sài Gòn, Công ty Đường Sách TP.HCM và Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.
Địa điểm: Các gian hàng tại Đường sách TP.HCM.
Nội dung: Trưng bày sách về lịch sử và di sản văn hóa Việt Nam.
Địa điểm: Sân khấu A.
Trình diễn 6 bộ áo dài lấy cảm hứng từ Quan họ, Ví Giặm và Đờn ca tài tử; trưng bày sản phẩm thủ công, trải nghiệm thắt lá dừa và vẽ heo đất.
Đơn vị thực hiện: Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM, Bảo tàng Áo Dài và Công ty Sách Á Châu.
Địa điểm: Sân khấu A.
Biểu diễn kịch, ảo thuật và giao lưu dành cho thiếu nhi.
Đơn vị thực hiện: Con Mèo Nhỏ và Quán Sách Mùa Thu.
Địa điểm: Toàn bộ không gian Đường sách TP.HCM.
Biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, cờ sáng tạo, gian hàng thư pháp, tò he, xếp lá dừa và ẩm thực.
Đơn vị thực hiện: Công ty Đường Sách TP.HCM, Chất Việt Explorians và 100 đơn vị đồng hành.
Địa điểm: Sân khấu A.
Đơn vị thực hiện: Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.
Địa điểm: Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh - Đường sách Thủ Đức.
Nội dung: 8 tủ sách chuyên đề về lịch sử, di sản vật thể, di sản phi vật thể, danh nhân, lễ hội và làng nghề truyền thống.
Địa điểm: Sân khấu A.
Nội dung: Trưng bày 70 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật về kiến trúc, văn hóa và đời sống cộng đồng TP.HCM.
Đơn vị thực hiện: Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.
Địa điểm: Đường sách Thủ Đức.
Quy mô: Gần 300 học sinh tham gia, trao 40 giải thưởng.
Địa điểm: Sân khấu A.
Nội dung: Biểu diễn ca múa hát, trình diễn trang phục handmade và võ cổ truyền của thiếu nhi.
Địa điểm: Công viên đường Tôn Đức Thắng.
Nội dung: Trưng bày sách, triển lãm tư liệu lịch sử và tổ chức trò chơi dân gian.
Địa điểm: Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, đặc khu Côn Đảo.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Cung ứng dịch vụ công của đặc khu Côn Đảo.
Địa điểm: Khu vực cổng chào đường Tôn Đức Thắng.
Địa điểm: Cầu Tàu lịch sử 914.
Địa điểm: Di tích Nhà tù Phú Hải.
Địa điểm: Sân khấu chính đường đi bộ Nguyễn Huệ.
Nội dung: Khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và vũ hội đường phố.
Thiết kế các không gian theo hình nón lá.
Giới thiệu sản phẩm của các ngành công nghiệp văn hóa: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.
Hoạt động nổi bật: Tuần phim Bối cảnh TP.HCM, Dấu ấn sân khấu TP.HCM, Liên hoan Nghệ thuật truyền thống “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, trải nghiệm trò chơi điện tử và làm sản phẩm làng nghề cùng nghệ nhân.
Ngày 22/11: Hát bội và cải lương. Ngày 23/11: Nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử. Ngày 24/11: Giao lưu văn hóa quốc tế.
Các hoạt động khác: Biểu diễn của các nhà hát thành phố, chương trình văn nghệ của đồng bào dân tộc và tôn giáo, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trò chơi dân gian và áo dài.
Đơn vị tham gia: Các nhà xuất bản, công ty sách trên địa bàn TP.HCM.
Trưng bày bộ sách số di sản, sách ảnh khổ lớn “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”.
Tra cứu sách số trên màn hình cảm ứng 43 inch và trải nghiệm thực tế ảo VR.
Đơn vị thực hiện: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.
Trưng bày 5 chủ đề nội dung và mô hình cây Đại đoàn kết.
Khách tham quan cài đặt ứng dụng để tích lũy điểm trải nghiệm tại các gian hàng và tham gia quay số trúng thưởng.
Địa điểm: Công viên Âu Lạc.
Địa điểm: Công viên Âu Lạc.
Diễn giả: Phạm Minh Mẫn.
Đơn vị phối hợp: NXB Tổng hợp TP.HCM.
Ca sáng: 9h-11h. Ca chiều: 18h-20h. Địa điểm: Công viên Âu Lạc.
Nội dung: Tô màu, vẽ bìa sách và thiết kế bookmark.
Đơn vị thực hiện: NXB Tổng hợp TP.HCM.
Miễn 100% phí cấp thẻ, áp dụng mức phí 0 đồng.
Căn cứ: Nghị quyết 95/2026/NQ-HĐND ngày 30/10/2026.
Thời điểm áp dụng sau khi hoàn tất nâng cấp phần mềm quản lý.
Nền tảng: Website thuviennguyenanninh.vn.
Nội dung: Đăng tải chuyên đề múa Rô-băm truyền thống và trải nghiệm công nghệ số hóa 3D các hiện vật mão, mặt nạ Khmer.
Địa điểm: Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM.
Diễn giả: Nghệ nhân Sơn Sa Vane, TS Sơn Cao Thắng; Điều phối: PGS.TS Phan Anh Tú và TS Mai Mỹ Duyên.
Hình thức: Tọa đàm đối thoại, trình diễn múa Khmer trực tiếp và bố trí phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính.
Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần. Bố trí khu vực đọc yên tĩnh, thoáng đãng với nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, chính trị, nghệ thuật, sức khỏe và thiếu nhi.
Phù hợp tổ chức đọc sách, trò chuyện về sách, thảo luận nhóm nhỏ và giao lưu câu lạc bộ yêu sách.
Địa điểm: Nhà sách Tân Định và Nhà sách Nguyễn Huệ.
Nội dung: Trưng bày bộ sưu tập quà tặng, văn phòng phẩm khai thác từ di sản dân tộc như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Hùng, Hội An, Yên Tử...
Tích hợp mã QR để tra cứu thông tin di sản.
Địa điểm: Nhà sách Tân Định.
Nội dung: Trò chơi săn kho báu mã QR “Truy tìm báu vật Việt Nam”, thu thập con dấu trong “Passport khám phá văn hóa Việt” và workshop tô màu tranh di sản.
Đối tượng: Thiếu nhi, gia đình và bạn trẻ.
Nếp Nghề, Nếp Nghệ, Nếp Nhà, Nếp Chợ, Nếp Chữ, Nếp Người và Nếp Sống.
Giới thiệu sách, lan tỏa văn hóa đọc và các giá trị văn hóa truyền thống.
Không gian đọc sách, giới thiệu sách và giao lưu văn hóa dành cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.