Ngày 22/11: Hát bội và cải lương. Ngày 23/11: Nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử. Ngày 24/11: Giao lưu văn hóa quốc tế.

Các hoạt động khác: Biểu diễn của các nhà hát thành phố, chương trình văn nghệ của đồng bào dân tộc và tôn giáo, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trò chơi dân gian và áo dài.