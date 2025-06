Tình trạng mới nhất của Mbappe

Real Madrid thông báo: "Cầu thủ Kylian Mbappe được xuất viện vào chiều nay và trở lại hội quân cùng đội. Mbappe sẽ tiếp tục điều trị y tế đặc biệt và sẽ dần dần gia nhập lại các hoạt động của đội bóng".

Tiền đạo của Real Madrid không thể góp mặt ở trận ra quân của "Los Blancos" khi hòa Al Hilal 1-1 ở bảng H FIFA Club World Cup™ 2025 hôm 19/6. Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha xác nhận anh phải nhập viện do một cơn viêm dạ dày ruột nghiêm trọng.

Trước đó, Mbappe phải ở trong phòng khách sạn để tuân thủ quy trình cách ly mà CLB triển khai nhằm tránh lây nhiễm cho người khác. Tiền đạo người Pháp còn phải thay đổi chế độ ăn uống vì không thể dùng thực phẩm thông thường.

Trận đấu tiếp theo của Real Madrid là với Pachuca vào ngày 22/6 tại Charlotte. Tuy nhiên, theo Marca, khả năng Mbappe kịp trở lại thi đấu là không khả thi. Trong trường hợp xấu nhất, cựu sao PSG có thể nghỉ hết giải đấu.

Với điều kiện thi đấu khắc nghiệt tại Mỹ, nắng nóng 35 độ C kèm độ ẩm 70%, không dễ để Mbappe sớm trở lại sân cỏ. Điều này làm xáo trộn kế hoạch nhân sự của Xabi Alonso, qua đó giáng đòn mạnh vào tham vọng vô địch của "Los Blancos".

Không có Mbappe trên hàng công, Real thi đấu bế tắc và có màn trình diễn dưới sức trước Al Hilal. Hiện Real xếp thứ 2 ở bảng F FIFA Club World Cup™, trong khi Red Bull Salzburg đứng đầu sau trận thắng Pachuca 2-1.

Theo AS, Kylian Mbappe nguy cơ vắng mặt trận mở màn FIFA Club World Cup 2025™ của Real Madrid gặp Al Hilal vào rạng sáng 19/6 do bị ốm.

