Mbappe nhập viện

Theo thông báo chính thức từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phát đi tại Palm Beach, nơi toàn đội đang tập luyện, Mbappe được theo dõi y tế nghiêm ngặt và gần như chắc chắn không thể góp mặt trong trận đấu với Pachuca. Cơn bạo bệnh đến với tiền đạo người Pháp chỉ hai ngày trước trận ra quân gặp Al Hilal - cuộc chạm trán Real Madrid chỉ tìm được kết quả hoà 1-1.

Sau buổi tập hôm thứ hai, cựu sao PSG bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, và kể từ đó hoàn toàn rút khỏi mọi hoạt động chuyên môn. Tình trạng nghiêm trọng đến mức Mbappe không chỉ không thể tập luyện, mà còn phải cách ly gần như tuyệt đối trong phòng nghỉ tại khách sạn - chỉ sống nhờ nước điện giải và vài miếng trái cây, tuân thủ quy trình phòng bệnh nghiêm ngặt của CLB.

Dù HLV Xabi Alonso từng nuôi hy vọng "giữ chỗ đến phút cuối", Mbappe thậm chí không đủ sức khỏe để đến sân theo dõi các đồng đội thi đấu. Trước dấu hiệu không cải thiện, Real Madrid chuyển anh tới bệnh viện địa phương để thực hiện thêm các xét nghiệm và điều trị tích cực hơn.

Với điều kiện thi đấu khắc nghiệt tại Mỹ - nắng nóng 35 độ C kèm độ ẩm 70% - việc Mbappe sớm trở lại sân cỏ gần như là bất khả thi. Điều này không chỉ làm xáo trộn kế hoạch nhân sự của Xabi Alonso, mà còn giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch của "Los Blancos" tại giải đấu.

Trước khi nhập viện, Mbappe đang có phong độ chói sáng. Anh vừa khép lại mùa giải với 43 bàn thắng, giành danh hiệu Pichichi tại La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu.

Với tâm thế hưng phấn, Mbappe từng đặt mục tiêu ghi 50 bàn trong mùa giải nếu tỏa sáng tại Club World Cup. Tuy nhiên, biến cố sức khỏe lần này có thể khiến giấc mơ ấy bị trì hoãn - nếu không muốn nói là khép lại.

Mbappe mới chỉ tham gia hai buổi tập kể từ khi đến Palm Beach và buộc phải bỏ lỡ hầu hết sự kiện truyền thông của CLB. Anh có mặt trong buổi ký tặng người hâm mộ, nhưng không thể tham dự buổi chụp hình chính thức của FIFA, cũng như không gặp được Chủ tịch Florentino Perez trong chuyến thị sát của ông.

Trong bối cảnh Real Madrid đang cạnh tranh quyết liệt tại bảng đấu Club World Cup, sự vắng mặt của Mbappe không chỉ là mất mát về chuyên môn, mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần toàn đội. Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn vào trận gặp Pachuca - nơi Real cần giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng họ sẽ phải làm điều đó mà không có người lĩnh xướng hàng công.

