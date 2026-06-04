Tình trạng hiện tại của Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson vừa có lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ sau sự cố sức khỏe nghiêm trọng hồi tháng 5.

Đây là thông tin cực vui đối với cộng đồng người hâm mộ Manchester United nói riêng và giới túc cầu nói chung. Trước đó, nhà cầm quân 84 tuổi khiến tất cả bàng hoàng khi phải nhập viện cấp cứu bằng xe cứu thương ngay trước thềm trận thắng 3-2 kịch tính của Man United trước Liverpool tại Old Trafford, diễn ra hôm 3/5, thuộc vòng 35 Premier League.

Tình trạng sức khỏe của ông vào thời điểm đó được giữ kín, khiến dư luận không khỏi lo ngại. Vị chiến lược gia người Scotland tiếp tục vắng mặt trong các sự kiện quan trọng sau đó, tiêu biểu là Lễ trao giải của Hiệp hội Huấn luyện viên bóng đá Anh (LMA).

Tuy nhiên, những lo âu được xua tan khi hình ảnh mới nhất của ông được chia sẻ trên mạng xã hội. Sir Alex xuất hiện tại một nhà hàng ở Wilmslow, Manchester với thần thái rạng rỡ và nụ cười tươi tắn thường trực. Ông vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng một người hâm mộ may mắn bắt gặp vị thuyền trưởng huyền thoại tận hưởng thời gian thư giãn.

Người đăng tải bức ảnh cho biết Sir Alex tỏ ra minh mẫn và dường như phần nào lấy lại được thể trạng tốt nhất sau thời gian dưỡng bệnh. Hiện tại, người hâm mộ Manchester United hy vọng sớm được thấy ông trở lại khán đài Old Trafford để ủng hộ cho "Quỷ đỏ".

Vì sao sau khi Sir Alex rời đi, MU luôn bất ổn Sự ra đi của Alex Ferguson không chỉ khép lại kỷ nguyên huy hoàng của Manchester United, mà còn mở ra hơn một thập kỷ tìm lại bản sắc, khi "Quỷ đỏ" rơi vào vòng xoáy bất ổn.