Tình trạng đáng lo của Messi

Lionel Messi không tham gia trận tứ kết Leagues Cup giữa Inter Miami và Tigres UANL sáng 21/8 do chấn thương cơ chưa hồi phục hoàn toàn.

Messi không có được thể trạng tốt nhất.

Hôm 2/8, Messi gặp phải chấn thương trong trận đấu thuộc vòng bảng Leagues Cup với Necaxa và buộc phải rời sân sớm từ phút 11. Sau đó, anh bỏ lỡ các trận đấu với Pumas UNAM và Orlando City SC.

Tiền đạo người Argentina trở lại hôm 17/8. Anh vào sân trong hiệp hai, ghi 1 bàn và có thêm kiến tạo giúp Inter Miami hạ LA Galaxy 3-1 ở MLS. Dù vậy, HLV Javier Mascherano xác nhận Messi không cảm thấy thoải mái và sẽ được theo dõi kỹ lưỡng.

"Leo không tập cùng nhóm, cậu ấy phải tập riêng. Tình trạng này giống như những gì tôi đã nói sau trận đấu với LA Galaxy, khi Leo cảm thấy không thoải mái trong 45 phút góp mặt trên sân," Mascherano chia sẻ trước trận.

Messi đến sân Chase cùng đồng đội trước giờ khởi tranh, nhưng chỉ mặc trang phục thường và sẽ theo dõi trận đấu từ trên khán đài. Inter Miami hiện là đương kim vô địch Leagues Cup, với Messi là đầu tàu dẫn dắt đội lên ngôi mùa trước.

Mật độ thi đấu dày đặc với liên tiếp các trận "đại chiến" khiến Inter Miami không muốn mạo hiểm với Messi. Đội bóng của HLV Mascherano đang cạnh tranh quyết liệt cho ngôi đầu bảng xếp hạng miền Đông MLS và danh hiệu Leagues Cup.

Messi có tiền sử chấn thương cơ bắp, từng bỏ lỡ một số trận từ khi gia nhập Inter Miami vào năm 2023.

Minh Nghi

