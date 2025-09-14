Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tình trạng đáng lo của Baleba khi lỡ cơ hội sang MU

  • Chủ nhật, 14/9/2025 12:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Fabian Hurzeler thừa nhận Carlos Baleba gặp khó khăn về mặt tâm lý sau khi không thể chuyển đến MU ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Baleba không thể gia nhập MU trong hè này.

Baleba khởi đầu ấn tượng ở mùa giải mới, đá chính trong 3 trận đầu tiên của Brighton sau khi hồi phục chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, anh bất ngờ bị loại khỏi đội hình xuất phát trong thất bại 1-2 trước Bournemouth ở vòng 4 Premier League tối 13/9. Tiền vệ này chỉ vào sân trong 24 phút cuối.

Baleba là mục tiêu của MU suốt hè này. Thế nhưng, anh không thể gia nhập Old Trafford do yêu cầu giá chuyển nhượng quá cao của Brighton, lên tới hơn 100 triệu bảng. Sau trận thua Bournemouth, HLV Hurzeler thừa nhận Baleba bị ảnh hưởng bởi tin đồn chuyển nhượng.

Khi được hỏi liệu sự quan tâm từ MU có làm ảnh hưởng đến tâm lý Baleba, HLV 32 tuổi cho hay: "Tôi nghĩ ai cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt khi bạn còn trẻ và nghe những thông tin như vậy, dù đúng hay sai. Nhưng đó chỉ là những ồn ào không cần thiết".

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ điều này bình thường với một cầu thủ trẻ khi các phương tiện truyền thông tạo ra những ồn ào xung quanh cậu ấy. Điều này không dễ dàng để xử lý, và chúng tôi cần cho cậu ấy thời gian và sự hỗ trợ để trở lại phong độ tốt nhất".

Sau khi ngừng theo đuổi Baleba, MU tìm kiếm các phương án khác nhưng kết thúc kỳ chuyển nhượng mà không bổ sung cầu thủ nào cho hàng tiền vệ. Có thông tin cho rằng "Quỷ đỏ" sẽ tái khởi động thương vụ Baleba vào mùa hè năm sau.

MU chuẩn bị kế hoạch chiêu mộ Kroos đệ nhị

Có vẻ như MU phải chờ đến năm sau mới có cơ hội chiêu mộ Carlos Baleba. Do vậy, HLV Ruben Amorim có thể phải chuyển hướng để củng cố tuyến giữa ngay trong mùa giải này.

13:00 22/8/2025

Cái giá Baleba phơi bày sự điên rồ của thị trường cầu thủ

Manchester United đang cân nhắc chi tới 120 triệu euro để mang Carlos Baleba về Old Trafford.

05:20 22/8/2025

Khát nhân tài, MU tính chiêu mộ cầu thủ từng khắc logo Arsenal

Manchester United đưa thủ quân của Sporting Lisbon, Morten Hjulmand, vào danh sách tăng cường tuyến giữa sau khi thương vụ chiêu mộ Carlos Baleba chính thức khép lại vào tuần trước.

12:00 20/8/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Baleba bị ảnh hưởng MU Carlos Baleba MU Brighton

    Đọc tiếp

    Casemiro hoi sinh o MU hinh anh

    Casemiro hồi sinh ở MU

    2 giờ trước 12:00 14/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Trong bóng đá, có những cầu thủ được nhớ đến bởi tài năng thiên phú, nhưng cũng có những người khắc tên mình nhờ ý chí và kỷ luật thép. Casemiro chính là mẫu mực cho vế thứ hai.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý