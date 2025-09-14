Tình trạng đáng lo của Baleba khi lỡ cơ hội sang MU

HLV Fabian Hurzeler thừa nhận Carlos Baleba gặp khó khăn về mặt tâm lý sau khi không thể chuyển đến MU ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Baleba không thể gia nhập MU trong hè này.

Baleba khởi đầu ấn tượng ở mùa giải mới, đá chính trong 3 trận đầu tiên của Brighton sau khi hồi phục chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, anh bất ngờ bị loại khỏi đội hình xuất phát trong thất bại 1-2 trước Bournemouth ở vòng 4 Premier League tối 13/9. Tiền vệ này chỉ vào sân trong 24 phút cuối.

Baleba là mục tiêu của MU suốt hè này. Thế nhưng, anh không thể gia nhập Old Trafford do yêu cầu giá chuyển nhượng quá cao của Brighton, lên tới hơn 100 triệu bảng. Sau trận thua Bournemouth, HLV Hurzeler thừa nhận Baleba bị ảnh hưởng bởi tin đồn chuyển nhượng.

Khi được hỏi liệu sự quan tâm từ MU có làm ảnh hưởng đến tâm lý Baleba, HLV 32 tuổi cho hay: "Tôi nghĩ ai cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt khi bạn còn trẻ và nghe những thông tin như vậy, dù đúng hay sai. Nhưng đó chỉ là những ồn ào không cần thiết".

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ điều này bình thường với một cầu thủ trẻ khi các phương tiện truyền thông tạo ra những ồn ào xung quanh cậu ấy. Điều này không dễ dàng để xử lý, và chúng tôi cần cho cậu ấy thời gian và sự hỗ trợ để trở lại phong độ tốt nhất".

Sau khi ngừng theo đuổi Baleba, MU tìm kiếm các phương án khác nhưng kết thúc kỳ chuyển nhượng mà không bổ sung cầu thủ nào cho hàng tiền vệ. Có thông tin cho rằng "Quỷ đỏ" sẽ tái khởi động thương vụ Baleba vào mùa hè năm sau.